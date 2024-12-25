20+ человек, которые не ждут чудес, а своими руками создают новогоднее настроение и декор

1 день назад

1 день назад

Создавать новогоднее настроение можно не только с помощью покупных аксессуаров, но и своими руками. Для одних поделок требуются определенные навыки, а с другими справится даже новичок. Зато сколько радости они дарят — словами не передать!

«Пересматривала фильм „Один дома“ и решила сделать новогодний веночек. Теперь это мое хобби»

«Моя самодельная рождественская деревня! Потихоньку работаю над ней в течение года»

«Я делаю ватные игрушки в ретро-стиле. Выполнены они в технике ватное папье-маше по старинной технологии»

Словно душа есть у игрушек. Очень здорово! © gigurdinsky / Pikabu

«У нас дома маленький ребенок, и я хотела, чтобы все украшения на елочке были безопасными. И вот до чего я додумалась. Кстати, вяжу крючком я недавно»

«Я научилась шить рождественские носки не хуже свекрови»

«Я сделала эту большую новогоднюю звезду из бамбуковых шпажек и кабельных стяжек, обмотанных шпагатом. Украсила ее зеленью, ягодами, шишками и гирляндами»

«Это были самые стрессовые 3 часа в моей жизни, когда я делала пряничный домик. Руки до сих пор болят от попыток сжать этот дурацкий пакет с глазурью»

О боже, это так верно! Но я все равно делаю это каждый год... © Graceful_loon / Reddit

«Я сделал новогодних витражных котиков⁠⁠»

«Я задумалась над подарками для родителей и решила сделать что-то своими руками. Начала понемногу делать таких кукол. И теперь не могу остановиться»

«А я делаю такие вот сапожки для интерьера, для подарочков на каминную полку или просто на дверь!»

«Собрались мы с моим мужчиной разнообразить свой досуг и взялись за поделки. Наделали кучу прекрасных елочек»

Баночка для хранения с новогодним настроением. Материал: полимерная глина, фарфор, бамбук, стеклянные стразы

«Шастая по просторам интернета, я наткнулась на елочные игрушки из бисера. Мне они очень понравились, и я решила сделать свои»

«Моя мама — воспитатель по изобразительному искусству в детском саду. Вот как она оформила актовый зал к праздникам с помощью фольги»

«Готовились к Новому году. Поставили елочку, повесили гирлянды, но чего-то не хватало. Решила я, что нам совершенно необходима Снегурочка»

«Все дорого, решила брать дело в свои руки. Голова подвижная, на шарнире, сделана из полимерной глины, а руки и тело — из ваты. Роспись акрилом. Посох из полиморфуса, внутри — диод на батарейках. На все про все ушло около двух недель».

«Решила к Новому году сделать несколько сувениров. Малыши получились забавные, в теплых шарфиках, и к каждому в придачу санки»

«Впечатлился идеей из интернета и сделал себе настенную елочку. А я, оказывается, совершенно напрасно уже много лет страдал без елки на Новый год»

«Моя мамуля раньше увлекалась всяческими поделками. Вот некоторые ее работы»

«Сделала игрушку в виде домика с гирляндой. Это вышивка крестиком на канве»

«Сделала фигуру оленя из бумаги, покрыла грунтовкой. Долго сомневалась, стоит ли выделять грани, но на свой страх и риск рискнула. Макет есть в открытом доступе»

«Жена сделала елочные игрушки в виде каждого из членов нашей семьи. Все они сваляны из шерсти»

«Расписала окна в детском садике, куда ходит сын»

«Я сделала рождественского гнома и теперь ржу каждый раз, когда вижу его! Этот малыш определенно приносит немного праздничного настроения»

«В преддверии новогодних праздников решила „отдохнуть“ за вязанием снежинок»

«Мой зимний город на подоконнике. Здесь 2 ряда плотного картона, за ними — гирлянда. Вырезала по подобным рисункам»

«У бабушки стояла Снегурочка, на которую без слез не взглянешь. Я ее обновила с помощью кота»

«Для создания нового образа взяла старую футболку синего цвета, декоративную ленту и белого кота — из его шерсти изготовлены все меховые элементы. Также пригодился клей Момент, акриловый лак, гель-лак и нитки мулине. Вуаля, новая Снегурка готова».

«Я сделал потрясную елку из штатива, сетки и газет»

Это так красиво, что аж голова кружится! © Alma_Luna / Reddit

«Как-то раз мама говорит: „Давай попробуем сделать камин из коробок?“. И понеслось!»

«Коробки из-под подгузников, крышки от коробок из-под бумаги. Обои под кирпич, самые дешевые. Все примерили, подогнали, оклеили обоями Ночью вырезали и сшили носочки».