20+ человек, которые не ждут чудес, а своими руками создают новогоднее настроение и декор
Создавать новогоднее настроение можно не только с помощью покупных аксессуаров, но и своими руками. Для одних поделок требуются определенные навыки, а с другими справится даже новичок. Зато сколько радости они дарят — словами не передать!
«Пересматривала фильм „Один дома“ и решила сделать новогодний веночек. Теперь это мое хобби»
«Моя самодельная рождественская деревня! Потихоньку работаю над ней в течение года»
«Я делаю ватные игрушки в ретро-стиле. Выполнены они в технике ватное папье-маше по старинной технологии»
- Словно душа есть у игрушек. Очень здорово! © gigurdinsky / Pikabu
«У нас дома маленький ребенок, и я хотела, чтобы все украшения на елочке были безопасными. И вот до чего я додумалась. Кстати, вяжу крючком я недавно»
О, я тоже когда-то вязала снежинки, дарила небольшими наборчиками. Сейчас несколько штук в офисе висят.
«Я научилась шить рождественские носки не хуже свекрови»
«Я сделала эту большую новогоднюю звезду из бамбуковых шпажек и кабельных стяжек, обмотанных шпагатом. Украсила ее зеленью, ягодами, шишками и гирляндами»
Очень выразительная звезда. Толстые ножки, тонкие ручки, то ли распяли, то ли сама капризничает и упёрлась
«Это были самые стрессовые 3 часа в моей жизни, когда я делала пряничный домик. Руки до сих пор болят от попыток сжать этот дурацкий пакет с глазурью»
- О боже, это так верно! Но я все равно делаю это каждый год... © Graceful_loon / Reddit
«Я сделал новогодних витражных котиков»
«Я задумалась над подарками для родителей и решила сделать что-то своими руками. Начала понемногу делать таких кукол. И теперь не могу остановиться»
«А я делаю такие вот сапожки для интерьера, для подарочков на каминную полку или просто на дверь!»
«Собрались мы с моим мужчиной разнообразить свой досуг и взялись за поделки. Наделали кучу прекрасных елочек»
Баночка для хранения с новогодним настроением. Материал: полимерная глина, фарфор, бамбук, стеклянные стразы
Я бы такую мандаринку все время путала с настоящей! Эта долька сама в рот просится!!!!
«Шастая по просторам интернета, я наткнулась на елочные игрушки из бисера. Мне они очень понравились, и я решила сделать свои»
«Моя мама — воспитатель по изобразительному искусству в детском саду. Вот как она оформила актовый зал к праздникам с помощью фольги»
«Готовились к Новому году. Поставили елочку, повесили гирлянды, но чего-то не хватало. Решила я, что нам совершенно необходима Снегурочка»
«Все дорого, решила брать дело в свои руки. Голова подвижная, на шарнире, сделана из полимерной глины, а руки и тело — из ваты. Роспись акрилом. Посох из полиморфуса, внутри — диод на батарейках. На все про все ушло около двух недель».
«Решила к Новому году сделать несколько сувениров. Малыши получились забавные, в теплых шарфиках, и к каждому в придачу санки»
«Впечатлился идеей из интернета и сделал себе настенную елочку. А я, оказывается, совершенно напрасно уже много лет страдал без елки на Новый год»
Кресла похожи н.а двух тёток в чёрных хид_жабах, сидящих под ёлочкой.
«Моя мамуля раньше увлекалась всяческими поделками. Вот некоторые ее работы»
«Сделала игрушку в виде домика с гирляндой. Это вышивка крестиком на канве»
«Сделала фигуру оленя из бумаги, покрыла грунтовкой. Долго сомневалась, стоит ли выделять грани, но на свой страх и риск рискнула. Макет есть в открытом доступе»
«Жена сделала елочные игрушки в виде каждого из членов нашей семьи. Все они сваляны из шерсти»
«Расписала окна в детском садике, куда ходит сын»
Детские воспоминания самые лучшие. Очень красиво и детям запомнится.
«Я сделала рождественского гнома и теперь ржу каждый раз, когда вижу его! Этот малыш определенно приносит немного праздничного настроения»
«В преддверии новогодних праздников решила „отдохнуть“ за вязанием снежинок»
Отдохнуть? Ничего себе! Для меня это каторжный труд. Я бы лучше купила такую красоту.
«Мой зимний город на подоконнике. Здесь 2 ряда плотного картона, за ними — гирлянда. Вырезала по подобным рисункам»
«У бабушки стояла Снегурочка, на которую без слез не взглянешь. Я ее обновила с помощью кота»
«Для создания нового образа взяла старую футболку синего цвета, декоративную ленту и белого кота — из его шерсти изготовлены все меховые элементы. Также пригодился клей Момент, акриловый лак, гель-лак и нитки мулине. Вуаля, новая Снегурка готова».
«Я сделал потрясную елку из штатива, сетки и газет»
- Это так красиво, что аж голова кружится! © Alma_Luna / Reddit
«Как-то раз мама говорит: „Давай попробуем сделать камин из коробок?“. И понеслось!»
«Коробки из-под подгузников, крышки от коробок из-под бумаги. Обои под кирпич, самые дешевые. Все примерили, подогнали, оклеили обоями Ночью вырезали и сшили носочки».
Людей, которые собственными руками умеют творить красоту, не так уж мало — вот, например, статья про умельцев, чьи поделки весьма нетривиальны.
Комментарии
Психи какие-то😑, кто может долго кропотливо делать одно дело😁. Но красиво, талантливо, молодцы! Красота и творчество спасут Мир! 🌏
В коем-то веке нормальная подборка. Очень круто всё! Хорошо, когда руки из плеч, а не из нижней чакры, как у меня)
Хотела какое-нибудь не очень объёмное новогоднее украшение нна стену, наткнулась нна Амазоне нна набор, купила, сделала, сайт сожрал качество фотки. 😁