20+ человек, которые творят такие вещи, что хочется крикнуть: «Вау!» и заказать парочку
Уметь создавать что-то своими руками — это крутой навык, который обязательно когда-нибудь пригодится. А если к творчеству добавить ложку душевности и щепотку безумия, то порой получаются настоящие шедевры — как у героев нашей статьи.
«Дочь моя фанатеет от игрушки гусь-обнимусь. И решила я связать ей такие варежки»
- Это гениально! © Lionastro / Pikabu
«Это серьги-люстры „Каскад“. Все мое — от идеи до воплощения»
- Божечки-кошечки, эти серьги в виде люстры — просто огонь! Они еще и светятся... Не знаю, зачем, но мне очень нужно! © kapibara007 / Pikabu
«Ночник-девятиэтажечка. Все выполнено своими руками от и до. Много-много любви я вложила в создание этого дома»
«На прошлое Рождество я связала своему сыну грузовичок. Он был очень счастлив!»
«Сделал кошелек для монет в виде лягушонка»
«Моя витражные подставки для книг»
«А я делаю шкатулки для украшений в виде тортиков»
Я подумала, что это настоящие тортики. Хотела сказать, что слишком много крема
«Я разработал и сам сделал это для моей сестры в качестве подарка. Просто мне всегда приятно создавать что-то для любимого человека»
«Изначально планировала шить маленького милого львенка, но в процессе работы что-то пошло не так»
«Моей бабушке 100 лет. Она так много сделала для меня, что я хотела хоть как-то ее отблагодарить. Поэтому я связала для нее это пончо»
«Сделала из полимерной глины бургер в виде черепашки!»
«Классическое платье-рубашка, но с парочкой изюминок. Именно они делают платье платьем, а не стыренной из мужниного шкафа сорочкой»
Когда посмотрела оригинал стало более понятно. Интересно обыграно такое казалось бы привычное платье-рубашка...
«Изюминка раз — планки с люверсами на полочке и спинке, которые аккуратно стянуты между собой вытачным шнуром. Эдакий намек на корсаж. Изюминка два — пара защипов на спинке, чтобы она не торчала как парашют назад».
«Когда-то давно маман предложила связать мне свитер. И говорит: „Рисуй, какой свитер хочешь, буду вязать“. Потом полгода вязания. И в итоге свитер теперь надевается при первом подходящем случае»
«Мой чокер. Тут есть лабрадорит, серый лунный камень и разноцветные бусины турмалина»
«Сшила плюшевого паучка»
«Не было у меня горя — купила светящуюся пряжу. Пряжа странная, вязать тяжеловато, но пара экспериментов почти удались»
«Сделала рюкзак в виде совы»
«Делаю вот такие коврики чисто ради развлечения»
«Я связала браслет из чистого серебра»
«Пошила сумку с белым львом, а вырезать львиный мех — это всегда самая трудоемкая и кропотливая работа»
«Сообразили с сыном набор для игры в шахматы из того, что было под рукой. В планах передать это сокровище внукам»
Это такая хлебница в виде гаража «ракушка»
- Эта хлебница — как портал в прошлое. Смотришь и — бац! — ты в 1995 ждешь подругу у гаража, чтоб пойти на дискотеку. © kapibara007 / Pikabu
Перенестись в прошлое буквально за несколько минут можно благодаря фотографиям и историям, пропитанным духом ностальгии.