20+ человек, которые творят такие вещи, что хочется крикнуть: «Вау!» и заказать парочку

Уметь создавать что-то своими руками — это крутой навык, который обязательно когда-нибудь пригодится. А если к творчеству добавить ложку душевности и щепотку безумия, то порой получаются настоящие шедевры — как у героев нашей статьи.

«Дочь моя фанатеет от игрушки гусь-обнимусь. И решила я связать ей такие варежки»

«Это серьги-люстры „Каскад“. Все мое — от идеи до воплощения»

Божечки-кошечки, эти серьги в виде люстры — просто огонь! Они еще и светятся... Не знаю, зачем, но мне очень нужно! © kapibara007 / Pikabu

«Ночник-девятиэтажечка. Все выполнено своими руками от и до. Много-много любви я вложила в создание этого дома»

«На прошлое Рождество я связала своему сыну грузовичок. Он был очень счастлив!»

«Сделал кошелек для монет в виде лягушонка»

«Моя витражные подставки для книг»

«А я делаю шкатулки для украшений в виде тортиков»

«Я разработал и сам сделал это для моей сестры в качестве подарка. Просто мне всегда приятно создавать что-то для любимого человека»

«Изначально планировала шить маленького милого львенка, но в процессе работы что-то пошло не так»

«Моей бабушке 100 лет. Она так много сделала для меня, что я хотела хоть как-то ее отблагодарить. Поэтому я связала для нее это пончо»

«Сделала из полимерной глины бургер в виде черепашки!»

«Классическое платье-рубашка, но с парочкой изюминок. Именно они делают платье платьем, а не стыренной из мужниного шкафа сорочкой»

«Изюминка раз — планки с люверсами на полочке и спинке, которые аккуратно стянуты между собой вытачным шнуром. Эдакий намек на корсаж. Изюминка два — пара защипов на спинке, чтобы она не торчала как парашют назад».

«Когда-то давно маман предложила связать мне свитер. И говорит: „Рисуй, какой свитер хочешь, буду вязать“. Потом полгода вязания. И в итоге свитер теперь надевается при первом подходящем случае»

«Мой чокер. Тут есть лабрадорит, серый лунный камень и разноцветные бусины турмалина»

«Сшила плюшевого паучка»

«Не было у меня горя — купила светящуюся пряжу. Пряжа странная, вязать тяжеловато, но пара экспериментов почти удались»

«Сделала рюкзак в виде совы»

«Делаю вот такие коврики чисто ради развлечения»

«Я связала браслет из чистого серебра»

«Пошила сумку с белым львом, а вырезать львиный мех — это всегда самая трудоемкая и кропотливая работа»

«Сообразили с сыном набор для игры в шахматы из того, что было под рукой. В планах передать это сокровище внукам»

Это такая хлебница в виде гаража «ракушка»

Эта хлебница — как портал в прошлое. Смотришь и — бац! — ты в 1995 ждешь подругу у гаража, чтоб пойти на дискотеку. © kapibara007 / Pikabu