15+ мастеров, которые своими руками делают такие крутые вещи, что так и хочется закричать: «Хочу»
Когда за дело берется искренне увлеченный человек, в ход идет все: золотые руки, упорство, усидчивость, различные материалы, долгие часы, недели, а порой даже месяцы работы. Все это окупается вдвойне, ведь итогом этих усилий можно по праву гордиться. Герои этой статьи — действительно мастера своего дела, это можно понять по результатам, которые они представили на суд всему миру.
«Я дядя и люблю поприкалываться. Вот мой подарок одному из племянников»
- Сделал пилу из дерева, потому что подарочная карта будет спрятана в монтажной пене. Пила ему понадобится, чтобы найти настоящий подарок. © ceilingfan860 / Reddit
- Да это новый уровень троллинга! © crankbot2000 / Reddit
- А я сделал прорезь в картофелине и положил туда подарочную карту. Следующие 15 минут обматывал всю конструкцию скотчем и прозрачной пленкой. Это будет забавно, но не для моего племянника. © majesticaldonut / Reddit
«Решил сделать такие подарки племянницам и сыну. Это было амбициозно. Перед началом я, наверное, часов 10 смотрел обучающие видео»
«В этом году подарками для моих родных будут такие лампы. Я сделал их из старых балок»
«Сделал настенные шахматы»
«Это не только ящик для хранения вещей в машине, но и удобное место для отдыха моей собаки»
- Эй! Где фото с собакой? © LanfearSedai / Reddit
«Нужна кому-нибудь миска? Купите себе токарный станок и вам больше никогда не будет скучно»
- Я плотник. И иногда, когда мне нужно разъезжать по стране, беру с собой токарный станок и ведро с кусочками дерева экзотичных пород. Домой привожу новые миски. Это обеспечит моей будущей жене или девушке множество предметов для продажи на ярмарках ремесел. © Thefinerthings1995 / Reddit
«Построил теплицу на террасе над ручьем — нашел чем занять руки на все лето»
«Я делаю гитары. Весь процесс: от резьбы до готового инструмента»
«Принцесса Мононоке — любимый фильм моего сына. Сам вырезал маску»
- Несколько лет назад я пытался заняться вырезанием масок. И теперь мне хочется возобновить попытки. Отличная работа! © Narrow-Substance4073 / Reddit
«Я сделал простой паззл для ребенка моего друга»
«Пятимесячная работа над креслом завершена»
- Ой да ну вас к черту! Раньше я гордился собственноручно сделанным ящиком. Теперь вижу, что это просто хлам. А если серьезно — это прекрасное кресло и я завидую. © Wilsoncdn / Reddit
«Деревянная доска для „Монополии“»
Класс!!!
В свое время сделали монополию сами: склеили листы в клетку, сделали нужные поля. Вырезать деньги было муторно. Играли с удовольствием. И да, тогда не было возможности купить готовую
- Надеюсь, она выдержит, если у кого-то есть привычка в конце игры в гневе переворачивать всю доску. © noxvillewy / Reddit
«Случилась катастрофа — развалилась разделочная доска. Но я сделал из этого конфетку. И теперь у меня есть несколько подарочных наборов с подставками»
В моем понимании разделочная доска - это то, что в принципе сломаться не может, это цельный кусок дерева...
«Пара чудиков на моем заднем дворе. Недавно куда-то делся кусок дерева. Наверное, просто совпадение. Эти двое говорят, что ничего не знают»
Внешний вид как-то не похож н,а уличный декор, где следы дождей, снегов и мышей? 😂
«Я любитель радиоуправляемых моделей, сделал из сосны два таких грузовика. Горжусь тем, что не использовал 3D принтер»
- Это так потрясающе! С первого взгляда я был совершенно уверен, что они металлические. © Otto_Mobiles / Reddit
«Мой отец вырезал этот кусок дерева где-то в 1980-х. 40 лет это ждало своего часа. И вот я сделал журнальный столик»
Мастера на все руки частенько радуют окружающих своими творениями. Если этих примеров вам не хватило, предлагаем посмотреть на изделия в других наших статьях:
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Кроме дурковатых любителей приколов (пена, картошка и т.п) - у всех отличные руки и интересные вещи)