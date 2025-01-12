15+ мастеров, которые своими руками делают такие крутые вещи, что так и хочется закричать: «Хочу»

Когда за дело берется искренне увлеченный человек, в ход идет все: золотые руки, упорство, усидчивость, различные материалы, долгие часы, недели, а порой даже месяцы работы. Все это окупается вдвойне, ведь итогом этих усилий можно по праву гордиться. Герои этой статьи — действительно мастера своего дела, это можно понять по результатам, которые они представили на суд всему миру.

«Я дядя и люблю поприкалываться. Вот мой подарок одному из племянников»

Сделал пилу из дерева, потому что подарочная карта будет спрятана в монтажной пене. Пила ему понадобится, чтобы найти настоящий подарок. © ceilingfan860 / Reddit

Да это новый уровень троллинга! © crankbot2000 / Reddit

А я сделал прорезь в картофелине и положил туда подарочную карту. Следующие 15 минут обматывал всю конструкцию скотчем и прозрачной пленкой. Это будет забавно, но не для моего племянника. © majesticaldonut / Reddit

«Решил сделать такие подарки племянницам и сыну. Это было амбициозно. Перед началом я, наверное, часов 10 смотрел обучающие видео»

«В этом году подарками для моих родных будут такие лампы. Я сделал их из старых балок»

«Сделал настенные шахматы»

«Это не только ящик для хранения вещей в машине, но и удобное место для отдыха моей собаки»

Эй! Где фото с собакой? © LanfearSedai / Reddit

«Нужна кому-нибудь миска? Купите себе токарный станок и вам больше никогда не будет скучно»

Я плотник. И иногда, когда мне нужно разъезжать по стране, беру с собой токарный станок и ведро с кусочками дерева экзотичных пород. Домой привожу новые миски. Это обеспечит моей будущей жене или девушке множество предметов для продажи на ярмарках ремесел. © Thefinerthings1995 / Reddit

«Построил теплицу на террасе над ручьем — нашел чем занять руки на все лето»

«Я делаю гитары. Весь процесс: от резьбы до готового инструмента»

«Принцесса Мононоке — любимый фильм моего сына. Сам вырезал маску»

Несколько лет назад я пытался заняться вырезанием масок. И теперь мне хочется возобновить попытки. Отличная работа! © Narrow-Substance4073 / Reddit

«Я сделал простой паззл для ребенка моего друга»

«Пятимесячная работа над креслом завершена»

Ой да ну вас к черту! Раньше я гордился собственноручно сделанным ящиком. Теперь вижу, что это просто хлам. А если серьезно — это прекрасное кресло и я завидую. © Wilsoncdn / Reddit

«Деревянная доска для „Монополии“»

© gsolarfish / Reddit Олеся 21 час назад Класс!!!

В свое время сделали монополию сами: склеили листы в клетку, сделали нужные поля. Вырезать деньги было муторно. Играли с удовольствием. И да, тогда не было возможности купить готовую - - Ответить

Надеюсь, она выдержит, если у кого-то есть привычка в конце игры в гневе переворачивать всю доску. © noxvillewy / Reddit

«Случилась катастрофа — развалилась разделочная доска. Но я сделал из этого конфетку. И теперь у меня есть несколько подарочных наборов с подставками»

«Пара чудиков на моем заднем дворе. Недавно куда-то делся кусок дерева. Наверное, просто совпадение. Эти двое говорят, что ничего не знают»

«Я любитель радиоуправляемых моделей, сделал из сосны два таких грузовика. Горжусь тем, что не использовал 3D принтер»

Это так потрясающе! С первого взгляда я был совершенно уверен, что они металлические. © Otto_Mobiles / Reddit