17 рукастых человек, у которых в руках все превращается в золото
Вещи ручной работы не могут оставить равнодушными практически никого. И как хорошо, что есть люди, которые могут творить разную красоту своими руками. Ими хочется восхищаться, ведь далеко не каждый может создать из кучи бусинок красивое ожерелье, из комка шерсти — свалять реалистичное животное. Да даже испечь красивый торт не так-то просто.
«Сваляла этого щенка своими руками. Времени на него ушло, конечно, очень много»
«Я сделал трехъярусную кровать для своей малышни»
Нижнее место для родителей? Не слишком ли радикально они решили остановиться на двух детях?
«Это платье на выпускной я сшила себе без машинки и даже без выкройки»
- Невероятно. В нем хоть сейчас на красную дорожку. © Ainolukos / Reddit
«Это геодезический купол, который я сделал несколько лет назад. Никакого клея, только согнутая бумага»
«Я сделала этот кулон с драконом из проволоки и бисера»
Бисера там походу 1 (одна) штука 👌
Но сам дракончик симпатишный, с трогательными лапками)
«Когда не можешь купить себе кучу красивых драгоценных камней, то приходится как-то выкручиваться»
- Подруга, да это выглядит покруче всяких дорогих каменьев! © BiLightHells / Reddit
«Автопортрет»
«Я не профи, но сделала эти ногти для своей сестренки»
- А это ногти? Просто отвал башки! © stressedstudenthours / Reddit
«Сделала этих мотыльков из пряжи и бумаги»
«Я создаю маленькие миры внутри яиц»
«Думаете эта роза настоящая? А на самом деле она создана из бумаги»
«Эта вышивка заняла 50 часов и потребовала тысячи крошечных стежков. Похож?»
«Смастерил плюшевого императорского пингвина»
«По-моему, это лучшее применение для старых газет»
«Я сделала этого деревянного хамелеона и расписала его вручную»
«Недавно я нашел на мусорке сломанный детский рояль и превратил его в журнальный столик»
«Одни из моих самых любимых кружек, которые я делала»
Люди, которые умеют что-то делать своими руками, иногда кажутся похожими на волшебников. Ведь далеко не все могут превратить кучку бумаги, бусин, деревяшек или металла во что-то красивое.
Комментарии
Интересная подборка, спасибо автору!
За исключением ноготочков - оригинальные, трудоемкие и красивые вещи.
И традиционно - покажу работы наших керамистов из группы, любителей мелкой пластики: