17 рукастых человек, у которых в руках все превращается в золото

Вещи ручной работы не могут оставить равнодушными практически никого. И как хорошо, что есть люди, которые могут творить разную красоту своими руками. Ими хочется восхищаться, ведь далеко не каждый может создать из кучи бусинок красивое ожерелье, из комка шерсти — свалять реалистичное животное. Да даже испечь красивый торт не так-то просто.

«Сваляла этого щенка своими руками. Времени на него ушло, конечно, очень много»

«Я сделал трехъярусную кровать для своей малышни»

«Это платье на выпускной я сшила себе без машинки и даже без выкройки»

Невероятно. В нем хоть сейчас на красную дорожку. © Ainolukos / Reddit

«Это геодезический купол, который я сделал несколько лет назад. Никакого клея, только согнутая бумага»

«Я сделала этот кулон с драконом из проволоки и бисера»

«Когда не можешь купить себе кучу красивых драгоценных камней, то приходится как-то выкручиваться»

Подруга, да это выглядит покруче всяких дорогих каменьев! © BiLightHells / Reddit

«Автопортрет»

«Я не профи, но сделала эти ногти для своей сестренки»



А это ногти? Просто отвал башки! © stressedstudenthours / Reddit

«Сделала этих мотыльков из пряжи и бумаги»

«Я создаю маленькие миры внутри яиц»

«Думаете эта роза настоящая? А на самом деле она создана из бумаги»

«Эта вышивка заняла 50 часов и потребовала тысячи крошечных стежков. Похож?»

«Смастерил плюшевого императорского пингвина»

«По-моему, это лучшее применение для старых газет»

«Я сделала этого деревянного хамелеона и расписала его вручную»

«Недавно я нашел на мусорке сломанный детский рояль и превратил его в журнальный столик»

«Одни из моих самых любимых кружек, которые я делала»

Люди, которые умеют что-то делать своими руками, иногда кажутся похожими на волшебников. Ведь далеко не все могут превратить кучку бумаги, бусин, деревяшек или металла во что-то красивое.

Внимание: в июне 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.