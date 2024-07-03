Идея достаточно интересная. Но исполнение никакое. Нет сюжета,только хаос
19 умельцев, которые берут то, на что без слез не взглянешь, и делают конфетку
Мир богат на умельцев, которые из подручных средств создают шедевры, достойные лежать на одной полке с дизайнерской вещью. Герои нашей подборки не гонятся за дороговизной и превращают простые предметы в уникальные с помощью мастерства и сообразительности.
«Создала произведение искусства из старых игрушек моих детей»
«Девушка попросила меня починить пару ее сумок для продуктов»
Это починка не вполне вписывается в тему статьи "умельцы берут то, на что без слез не взглянешь, и делают конфетку". Возможно, это и конфетка для кого-то, но для меня - то, на что без слез не взглянешь. Делал явно не умелец.
«Меня всю жизнь бесило, что на дне дезодорантов-стиков всегда что-то остается. Я просто соскребла остатки из нескольких и поместила в один»
«Заштопал любимую пижаму жены, пока она смотрела футбол»
«Купила дешевый витраж, а в итоге получила стильную и светлую кухню»
«Впервые в жизни взялась за починку одежды и спасла свои джинсы»
- Получилось отпадно! Только не вставайте теперь в них на колени. © NaturalPhilosopher47 / Reddit
«Поставила жирное пятно на любимую рубашку. Жалко было терять ее, и вот что я попробовала»
«Спасла корпус электронной книжки с помощью ткани для штор»
«Я нашла это платье год назад и наконец набралась смелости покрасить его. Лучшее решение в жизни»
Цвет интересный справа. Вышивка заиграла по новому. Но как оценить скукоженную тряпочку на вешалке?
«На мои любимые брюки протекла ручка. Пятно никак не отстирывалось, поэтому я нарисовала сверху золотую сферу»
Скучно. Вот если бы рядом жука-скарабея вышить, вы, безусловно, оживили бы свои морковные штаны.
«Мне очень нравится эта техника. Использовал ее впервые в жизни»
«Нашла эти ящики в мусорном баке и сделала небольшую книжную полку»
- О, как умно! Стащу вашу идею. © GoldaV123 / Reddit
«Потребовалось много времени на переделку. Да, я люблю все дерзкое»
Люблю такие вещи даже сам купил аэрограф и рисую на оцинкованом железе, хорошая идея, можно же и чемоданы так красить, холодильники. Круто получается когда грунтуешь белой краской, после укрываешь старой тюлью и и делаешь (раскат ) под углом распылителем наносишь темную краску получается шикарный фон.
- Ого, не ожидал такого! © what_a_r / Reddit
«Спрятала пятно на своем любимом платье»
«Достало смотреть на наш уродский холодильник! И вот что я придумала»
Коробка для Суок. До этой, с позволения сказать, переделки холодильник выглядел лучше.
- Блин, вы осуществили мою мечту! © otterlyad0rable / Reddit
«Дочка порвала любимые брюки, но придумала, как все исправить»
Если это сделала семилетняя девочка, то я ее хвалю. Переделка как раз на уровне семилетнего ребенка.
- Семилетка сама такое сделала, серьезно? © JVilter / Reddit
«Клей рассохся и наушники развалились. А я их починил»
«Сделала удобную сумку из джинсов»
«Мне нужен был новый стол для растений. Получилось очень функционально»
- Глазам своим не верю! Я бы до такого никогда не додумалась. Офигеть! © M-Everly / Reddit
А вот фотоподборка необычных вещей. Некоторые из них талантливые рукодельники сделали буквально из подручных средств.
Комментарии
Со столом интересно получилось... и, конечно, классный комод с котом в цилиндре)
Ну что сказать в целом о подборке..... Небольшая часть соответствует заявленной теме, но большинство переделок, к сожалению, подтверждает старое житейское правило, что из лайна конфету не слепишь.