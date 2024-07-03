19 умельцев, которые берут то, на что без слез не взглянешь, и делают конфетку

Мир богат на умельцев, которые из подручных средств создают шедевры, достойные лежать на одной полке с дизайнерской вещью. Герои нашей подборки не гонятся за дороговизной и превращают простые предметы в уникальные с помощью мастерства и сообразительности.

«Создала произведение искусства из старых игрушек моих детей»

«Девушка попросила меня починить пару ее сумок для продуктов»

© i_was_valedictorian / Reddit Тосикикайфу 1 час назад Это починка не вполне вписывается в тему статьи "умельцы берут то, на что без слез не взглянешь, и делают конфетку". Возможно, это и конфетка для кого-то, но для меня - то, на что без слез не взглянешь. Делал явно не умелец. - - Ответить

«Меня всю жизнь бесило, что на дне дезодорантов-стиков всегда что-то остается. Я просто соскребла остатки из нескольких и поместила в один»

«Заштопал любимую пижаму жены, пока она смотрела футбол»



«Купила дешевый витраж, а в итоге получила стильную и светлую кухню»

«Впервые в жизни взялась за починку одежды и спасла свои джинсы»

Получилось отпадно! Только не вставайте теперь в них на колени. © NaturalPhilosopher47 / Reddit

«Поставила жирное пятно на любимую рубашку. Жалко было терять ее, и вот что я попробовала»

«Спасла корпус электронной книжки с помощью ткани для штор»

«Я нашла это платье год назад и наконец набралась смелости покрасить его. Лучшее решение в жизни»

«На мои любимые брюки протекла ручка. Пятно никак не отстирывалось, поэтому я нарисовала сверху золотую сферу»

«Мне очень нравится эта техника. Использовал ее впервые в жизни»

«Нашла эти ящики в мусорном баке и сделала небольшую книжную полку»

О, как умно! Стащу вашу идею. © GoldaV123 / Reddit

«Потребовалось много времени на переделку. Да, я люблю все дерзкое»



© 2sad2process / Reddit Атеми 14 минут назад Люблю такие вещи даже сам купил аэрограф и рисую на оцинкованом железе, хорошая идея, можно же и чемоданы так красить, холодильники. Круто получается когда грунтуешь белой краской, после укрываешь старой тюлью и и делаешь (раскат ) под углом распылителем наносишь темную краску получается шикарный фон. - - Ответить

«Спрятала пятно на своем любимом платье»

«Достало смотреть на наш уродский холодильник! И вот что я придумала»

Блин, вы осуществили мою мечту! © otterlyad0rable / Reddit

«Дочка порвала любимые брюки, но придумала, как все исправить»

Семилетка сама такое сделала, серьезно? © JVilter / Reddit

«Клей рассохся и наушники развалились. А я их починил»

«Сделала удобную сумку из джинсов»

«Мне нужен был новый стол для растений. Получилось очень функционально»

Глазам своим не верю! Я бы до такого никогда не додумалась. Офигеть! © M-Everly / Reddit

