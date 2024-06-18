20+ человек делают такие вещи, до которых магазинные дизайнеры в жизни не додумаются

Есть люди, в чьих руках обычный кусок картона или глины трансформируется в настоящий шедевр, а чашки легким движением руки превращаются в ночные светильники. Рассматривать творения таких рукодельников — одно удовольствие. А некоторым после просмотра нашей подборки даже захочется самим что-нибудь эдакое сделать.

«Пару месяцев назад сделала для себя придверный „коврик интроверта“»

Куда переводить деньги? Мне надо два. © adexer / Pikabu

«Я сшила кошелек для монет в виде кошечки. Не была уверена, что сделаю его синим, но в итоге получилось очень красиво!»

«Мои светящиеся стеклянные кошечки»

«У меня заказали ночник в виде многоэтажки. Получилось чудесно!»

«Это мои авторские драконы из полимерной глины, каждую чешуйку я лепила руками»

«Работала над ней около 80 часов. Использовала проволоку, фольгу, смолу, пастель, акриловые краски, лак, дерево. А, ну и полимерную глину, конечно же»

«Уговорил жену показать ее творчество⁠⁠. Скромная она у меня, и соцсети вести не любит. Люстра. Это из последнего, делалось на заказ»

«Моя футболка с ручной вышивкой⁠⁠»

«Я работаю со смолой уже более года. Люблю свое дело. Мне нравится пробовать новое и создавать нечто красивое и уникальное»

«Сижу я, значит, на работе. Пишет жена: «Мне жаль нашего кота. Ему негде спрятаться от сына, который с ним „играет“ по всей квартире»

«И вдогонку присылает ссылку на маркетплейс с кошачьим домом за 10 тысяч. Ну, а я решил сделать такое сам».

«Плету драконов из бисера»

«А я тут люстру в виде кита доделал»

Чашечки превращаются в ночники

«У меня был немного неудачный год, но мне наконец-то удалось сделать небольшую коллекцию украшений к лету»

«Я создал чехол для AirPods с помощью 3D-печати»

«Вот такую шкатулку для украшений я сделал на годовщину свадьбы для моей жены»

Она такая офигенная, что я даже завидую! © Living_Life1962 / Reddit

«Я нашла винтажную гравюру в классной коричневой рамке, которую кто-то выбросил, и решила использовать ее по назначению»

«Я нарисовала кошку моей подруги, используя принт в качестве фона. Планирую подарить ее подруге в эту субботу на день рождения».

«Наконец-то закончил свитер с ручной вышивкой на осень»

«Вдохновившись своим котом, смастерила ковер»

«Я увидел витражную лампу в интернете и решил сделать такую же в подарок сестре»

«Моя сумочка ручной работы»