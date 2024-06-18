20+ человек делают такие вещи, до которых магазинные дизайнеры в жизни не додумаются
Есть люди, в чьих руках обычный кусок картона или глины трансформируется в настоящий шедевр, а чашки легким движением руки превращаются в ночные светильники. Рассматривать творения таких рукодельников — одно удовольствие. А некоторым после просмотра нашей подборки даже захочется самим что-нибудь эдакое сделать.
«Пару месяцев назад сделала для себя придверный „коврик интроверта“»
- Куда переводить деньги? Мне надо два. © adexer / Pikabu
«Я сшила кошелек для монет в виде кошечки. Не была уверена, что сделаю его синим, но в итоге получилось очень красиво!»
Выглядит очень мило. Но, поскольку основная застежка там молния, непрактично. Таким кошельком только хвастаться хорошо :).
«Мои светящиеся стеклянные кошечки»
«У меня заказали ночник в виде многоэтажки. Получилось чудесно!»
О, я читала посты этого человека, который из делает. Он реально заморачивается, особенно если ты ему кидаешь фото того дома, который хочешь, чтобы сделали.
«Это мои авторские драконы из полимерной глины, каждую чешуйку я лепила руками»
«Работала над ней около 80 часов. Использовала проволоку, фольгу, смолу, пастель, акриловые краски, лак, дерево. А, ну и полимерную глину, конечно же»
«Уговорил жену показать ее творчество. Скромная она у меня, и соцсети вести не любит. Люстра. Это из последнего, делалось на заказ»
«Моя футболка с ручной вышивкой»
«Я работаю со смолой уже более года. Люблю свое дело. Мне нравится пробовать новое и создавать нечто красивое и уникальное»
Этих морских поделок из смолы стало уже так много, что утомляет.
«Сижу я, значит, на работе. Пишет жена: «Мне жаль нашего кота. Ему негде спрятаться от сына, который с ним „играет“ по всей квартире»
«И вдогонку присылает ссылку на маркетплейс с кошачьим домом за 10 тысяч. Ну, а я решил сделать такое сам».
«Плету драконов из бисера»
«А я тут люстру в виде кита доделал»
Чашечки превращаются в ночники
«У меня был немного неудачный год, но мне наконец-то удалось сделать небольшую коллекцию украшений к лету»
«Я создал чехол для AirPods с помощью 3D-печати»
«Вот такую шкатулку для украшений я сделал на годовщину свадьбы для моей жены»
Вы молодец, но в следующий раз делайте шкатулку для украшений гораздо больше :) Украшений должно быть много!
- Она такая офигенная, что я даже завидую! © Living_Life1962 / Reddit
«Я нашла винтажную гравюру в классной коричневой рамке, которую кто-то выбросил, и решила использовать ее по назначению»
«Я нарисовала кошку моей подруги, используя принт в качестве фона. Планирую подарить ее подруге в эту субботу на день рождения».
«Наконец-то закончил свитер с ручной вышивкой на осень»
«Вдохновившись своим котом, смастерила ковер»
«Я увидел витражную лампу в интернете и решил сделать такую же в подарок сестре»
«Моя сумочка ручной работы»
Если вам было мало нашей подборки для вдохновения, то вот вам еще похожая.
Комментарии
В этот раз каждая работа просто восторг 😍
А я поделюсь бургером. Я сначала загорелся, а потом мне уже перехотелось и я не особо старался да и подходящих цветов не было
Очень красиво и качественно все сделано. Половину изделий захотелось приобрести.