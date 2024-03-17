15+ человек, которые своими руками превращают унылую халупу в квартиру мечты
У многих людей от слова «ремонт» начинает дергаться глаз, а рука автоматически сжимает покрепче кошелек. Но несмотря на все трудности, какое же это классное чувство, когда строительная эпопея заканчивается и глаз начинает радоваться проделанной работе. Вот и пользователи сети похвастались своими достижениями в переделке жилья.
«Спустя 8 лет после развода я наконец-то заехала в свое жилье»
- Ох, ну до чего же уютно, а! © kjelllybb / Reddit
«Уволился с работы. Пока искал новую, решил сделать в ванной ремонт»
- Ого! Да вы этим на жизнь должны зарабатывать! © Dewch / Reddit
«После переезда мы жили в доме и параллельно занимались ремонтом. Переделали вообще все»
«Мы терпели эту уродливую ванную целых 10 лет. Наконец-то вздохнем спокойно»
«Весь ремонт обошелся в $ 700, так как всю работу делал сам»
«До и после ремонта моего душа. Впервые работал с плиткой»
«Считаю, что вышло не так уж и плохо для первого ремонта»
Кстати, посмотрите еще одну нашу статью, в которой люди отважились сделать ремонт и сорвали джек-пот.
«Вот так я решил использовать чердачное помещение в доме»
«Душевая кабина до и после»
Душевая кабина ДО контачила с чем-то вроде ванны. И меня очень пугают выключатели во влажном помещении.
- Вау, это потрясающе! © OldArtichoke433 / Reddit
«Снесли стену между кухней и обеденной зоной и переделали все шкафы»
«Переделал все это за 7 дней. Как вам?»
- Мне кажется, что такое обычно делают пару лет. © RobinsonCruiseOh / Reddit
«Моя бюджетная переделка туалета. Дизайн 2000-х уже начал напрягать»
«Вот как теперь выглядит спальня моего сына-подростка»
Выглядит, как комната бабушки, а не подростка. Надеюсь, подростку нравится.
«Это арендуемое жилье, поэтому я не могу делать слишком крутой ремонт»
«Мой дом 1920-х годов. Вот как получилось переделать в нем кухню»
Две милые кухни из пряничного домика. Одна умиротвореннее, вторая теплее.
Некоторым людям можно по-доброму позавидовать, ведь они обустроили свои кухни так, что именитые дизайнеры позавидовали бы.
«Всего 3 предмета, и ванная комната изменилась до неузнаваемости»
«Здесь должны быть перила, но муж решил сделать стену с полками»
«Небольшое обновление моей комнаты, чтобы избавиться от зимней хандры»
«Вот что я сделал в свои 22 года»
- Классное преображение! Стало действительно уютно. © TheCalico / Reddit
Не каждый готов все бросить и сделать у себя ремонт мечты. Одни просто меняют скатерть на кухонном столе и довольны изменениями, а другие всю душу вкладывают в переделку. В любом случае хочется порадоваться за них всех, ведь они отважились что-то изменить.
У них там весь дом такой черно-серый. Готишненько.