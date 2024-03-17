15+ человек, которые своими руками превращают унылую халупу в квартиру мечты

У многих людей от слова «ремонт» начинает дергаться глаз, а рука автоматически сжимает покрепче кошелек. Но несмотря на все трудности, какое же это классное чувство, когда строительная эпопея заканчивается и глаз начинает радоваться проделанной работе. Вот и пользователи сети похвастались своими достижениями в переделке жилья.

«Спустя 8 лет после развода я наконец-то заехала в свое жилье»

Ох, ну до чего же уютно, а! © kjelllybb / Reddit

«Уволился с работы. Пока искал новую, решил сделать в ванной ремонт»

Ого! Да вы этим на жизнь должны зарабатывать! © Dewch / Reddit

«После переезда мы жили в доме и параллельно занимались ремонтом. Переделали вообще все»

«Мы терпели эту уродливую ванную целых 10 лет. Наконец-то вздохнем спокойно»

«Весь ремонт обошелся в $ 700, так как всю работу делал сам»

«До и после ремонта моего душа. Впервые работал с плиткой»

«Считаю, что вышло не так уж и плохо для первого ремонта»

Кстати, посмотрите еще одну нашу статью, в которой люди отважились сделать ремонт и сорвали джек-пот.

«Вот так я решил использовать чердачное помещение в доме»

«Душевая кабина до и после»

«Снесли стену между кухней и обеденной зоной и переделали все шкафы»

«Переделал все это за 7 дней. Как вам?»

Мне кажется, что такое обычно делают пару лет. © RobinsonCruiseOh / Reddit

«Моя бюджетная переделка туалета. Дизайн 2000-х уже начал напрягать»

«Вот как теперь выглядит спальня моего сына-подростка»

«Это арендуемое жилье, поэтому я не могу делать слишком крутой ремонт»

«Мой дом 1920-х годов. Вот как получилось переделать в нем кухню»

Некоторым людям можно по-доброму позавидовать, ведь они обустроили свои кухни так, что именитые дизайнеры позавидовали бы.

«Всего 3 предмета, и ванная комната изменилась до неузнаваемости»

«Здесь должны быть перила, но муж решил сделать стену с полками»

«Небольшое обновление моей комнаты, чтобы избавиться от зимней хандры»

«Вот что я сделал в свои 22 года»

Классное преображение! Стало действительно уютно. © TheCalico / Reddit