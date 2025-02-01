15 человек, которые хотели сделать классную фотографию, и теперь не могут перестать смеяться
Фотоподборки
1 день назад
Казалось бы, сейчас почти у всех есть телефон с хорошей камерой, которой можно запечатлеть что угодно в любой момент. Фотографируй себе сколько влезет. Но все равно нет-нет, да кто-то или что-то возьмет да и испортит хороший кадр.
«Наконец-то остались с мужем вдвоем, решили сделать фото. Ну спасибо тебе, выборочный фокус»
- О, так можно с бывшими фоткаться! © mehhh89 / Reddit
«Попросила мужа сделать „беременную“ фотосессию. Собаки выглядят великолепно, не правда ли?»
«Хотел сделать классную фотографию Харриет, но Ленни решил все испортить»
«Оказались с женой в шикарном ресторане. Официант нас там сфотографировал. Ну что сказать, это эпичнейший снимок!»
«Попросила тетю сфотографировать меня так, будто я держу шар позади меня. Она сказала, что получилось идеально. А проверила я это только дома»
Тётя поймала племянницу в точной позе скульптурного Атланта. Всё как заказывали, "точнее формулируйте условия".
(В кавычках любимая фраза препода из физтеха).
-
-
Ответить
«Мою первую фотографию полного солнечного диска испортила птица»
- Да вы чего, эта фотография потрясающая! © PepurrPotts / Reddit
«Попросил маму сфотографировать меня»
«Эта чайка ворвалась в кадр именно в тот момент, когда я снимал серфера на гребне волны»
«Вчера вечером фотографировала свои новые рабочие ботинки, и мое фото „испортила“ самая милая фермерская собака на свете»
«Попросил кузена сфотографировать меня с женой так, чтобы было видно дом»
Дома приходят и уходят, а жена это святое. Молодец кузен, выбрал правильный ракурс!
-
-
Ответить
«Я пытался сфотографировать птицу. Вот что увидел, когда посмотрел в объектив»
«Я встретил Адама Сэвиджа и попросил человека рядом нас сфотографировать»
«Поехала в аэропорт встречать друга, сфотографировала свое место на парковке, но сразу его не проверила. Надо ли говорить, что оно не очень помогло мне найти машину?»
«Подруга отдыхает на Гавайях, и попросила там какого-то мужчину сфотографировать ее. Он сказал, что сделал крупный план»
- Ну, теоретически он не соврал. © BroadGeneral / Reddit
«Первый год работаю учителем. Только посмотрите, какое фото у меня в ежегоднике»
А если вы хотите увидеть еще больше подобных фотографий, можете заглянуть в эти статьи:
Фото на превью SweetPooJones / Reddit
Комментарии
Уведомления
В Венгрии (Вышеград) - местный мужик долго примерялся, чтобы поудачнее меня сфотографировать. В итоге получился снимок из разряда "Найди сову" ))))
-
-
Ответить
Похожее
20 трогательных историй о том, что мир не без добрых людей
17 находок и встреч, которые надолго врежутся в память авторов этих фото
Народное творчество
2 года назад
17 остросюжетных историй, концовку которых сложно предугадать
Народное творчество
4 месяца назад
16 историй о том, как над нами подшучивает жизнь
Народное творчество
4 месяца назад
16 ситуаций, когда наглость людей зашла слишком далеко
18 незаурядных историй, которые случились в поездах
16 историй о том, что в каждой семье свои традиции. И иногда они, мягко говоря, странные
Семья
5 месяцев назад
16 пар, которые на первый взгляд не подходят друг другу, но им это не мешает
«Улыбайся и благодари». Свекровь захотела, чтобы невестка играла по ее правилам, но не тут-то было
Народное творчество
1 неделя назад
15+ жизненных ситуаций, когда наглость людей чуть не перешла все границы
Истории
3 месяца назад
16 историй о настоящей дружбе, которые поднимут настроение даже в самый хмурый день
Народное творчество
2 года назад
16 трогательных историй о собаках, которые помогли своим хозяевам поверить в настоящую дружбу
Животные
3 дня назад