15 человек, которые хотели сделать классную фотографию, и теперь не могут перестать смеяться

1 день назад

1 день назад

Казалось бы, сейчас почти у всех есть телефон с хорошей камерой, которой можно запечатлеть что угодно в любой момент. Фотографируй себе сколько влезет. Но все равно нет-нет, да кто-то или что-то возьмет да и испортит хороший кадр.

«Наконец-то остались с мужем вдвоем, решили сделать фото. Ну спасибо тебе, выборочный фокус»

О, так можно с бывшими фоткаться! © mehhh89 / Reddit

«Попросила мужа сделать „беременную“ фотосессию. Собаки выглядят великолепно, не правда ли?»

«Хотел сделать классную фотографию Харриет, но Ленни решил все испортить»

«Оказались с женой в шикарном ресторане. Официант нас там сфотографировал. Ну что сказать, это эпичнейший снимок!»

«Попросила тетю сфотографировать меня так, будто я держу шар позади меня. Она сказала, что получилось идеально. А проверила я это только дома»

«Мою первую фотографию полного солнечного диска испортила птица»

Да вы чего, эта фотография потрясающая! © PepurrPotts / Reddit

«Попросил маму сфотографировать меня»

«Эта чайка ворвалась в кадр именно в тот момент, когда я снимал серфера на гребне волны»

«Вчера вечером фотографировала свои новые рабочие ботинки, и мое фото „испортила“ самая милая фермерская собака на свете»

«Попросил кузена сфотографировать меня с женой так, чтобы было видно дом»

«Я пытался сфотографировать птицу. Вот что увидел, когда посмотрел в объектив»

«Я встретил Адама Сэвиджа и попросил человека рядом нас сфотографировать»

«Поехала в аэропорт встречать друга, сфотографировала свое место на парковке, но сразу его не проверила. Надо ли говорить, что оно не очень помогло мне найти машину?»

«Подруга отдыхает на Гавайях, и попросила там какого-то мужчину сфотографировать ее. Он сказал, что сделал крупный план»

Ну, теоретически он не соврал. © BroadGeneral / Reddit