15 человек, которые хотели сделать классную фотографию, и теперь не могут перестать смеяться

Фотоподборки
1 день назад

Казалось бы, сейчас почти у всех есть телефон с хорошей камерой, которой можно запечатлеть что угодно в любой момент. Фотографируй себе сколько влезет. Но все равно нет-нет, да кто-то или что-то возьмет да и испортит хороший кадр.

«Наконец-то остались с мужем вдвоем, решили сделать фото. Ну спасибо тебе, выборочный фокус»

«Попросила мужа сделать „беременную“ фотосессию. Собаки выглядят великолепно, не правда ли?»

«Хотел сделать классную фотографию Харриет, но Ленни решил все испортить»

«Оказались с женой в шикарном ресторане. Официант нас там сфотографировал. Ну что сказать, это эпичнейший снимок!»

«Попросила тетю сфотографировать меня так, будто я держу шар позади меня. Она сказала, что получилось идеально. А проверила я это только дома»

Strizh3109
7 часов назад

Тётя поймала племянницу в точной позе скульптурного Атланта. Всё как заказывали, "точнее формулируйте условия".
(В кавычках любимая фраза препода из физтеха).

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«Мою первую фотографию полного солнечного диска испортила птица»

«Попросил маму сфотографировать меня»

«Эта чайка ворвалась в кадр именно в тот момент, когда я снимал серфера на гребне волны»

«Вчера вечером фотографировала свои новые рабочие ботинки, и мое фото „испортила“ самая милая фермерская собака на свете»

«Попросил кузена сфотографировать меня с женой так, чтобы было видно дом»

Strizh3109
7 часов назад

Дома приходят и уходят, а жена это святое. Молодец кузен, выбрал правильный ракурс!

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«Я пытался сфотографировать птицу. Вот что увидел, когда посмотрел в объектив»

«Я встретил Адама Сэвиджа и попросил человека рядом нас сфотографировать»

«Поехала в аэропорт встречать друга, сфотографировала свое место на парковке, но сразу его не проверила. Надо ли говорить, что оно не очень помогло мне найти машину?»

«Подруга отдыхает на Гавайях, и попросила там какого-то мужчину сфотографировать ее. Он сказал, что сделал крупный план»

«Первый год работаю учителем. Только посмотрите, какое фото у меня в ежегоднике»

Конфуз
1 день назад

Учитель решил чутка приподнять себе настроение перед рабочим днём :))))

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А если вы хотите увидеть еще больше подобных фотографий, можете заглянуть в эти статьи:

Фото на превью SweetPooJones / Reddit

Комментарии

Уведомления
villiss
1 день назад

В Венгрии (Вышеград) - местный мужик долго примерялся, чтобы поудачнее меня сфотографировать. В итоге получился снимок из разряда "Найди сову" ))))

Комментарий с изображением на AdMe.Media
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