Это Сиэтл, рынок Пайк, стена с жвачками. Её попытались очистить, но жвачки появились и заполнили стену в течение месяца. Больше этот переулок чистить не пытаются - народное творчество и одна из достопримечательностей города.
20 людей, которые просто хотели сделать фото, но что-то пошло не по плану
Многие люди тщательно выбирают место и выстраивают композицию, прежде чем сделать фотографию. Но иногда жизнь вносит свои коррективы в планы фотографов, и получаются либо шедевры, либо снимки, на которые без слез смотреть нельзя. Мы решили собрать такие фото, глядя на которые хочется воскликнуть: «Вот умеют же некоторые люди фотографировать!»
«Попросила незнакомца сфоткать нас с мужем. И только значительно позже увидела этот кадр»
«Решил сделать классное фото заката, и теперь у меня на всех снимках темное пятно, которое никуда не пропадает»
«Просто хотел сфоткать собаку друга, но песель врезался в меня и выбил картонку с яйцами у меня из рук»
Какая, , картонка,, ? Неужели кто то так сейчас говорит.. Козина, картина, картонка... И эта вот собачонка.
«Воробей спокойно себе обедал, когда второй возник из ниоткуда и решил присоединиться к трапезе»
«Сделал эту фотку на пляже несколько лет назад»
Волны качаются раз,
Волны качаются два,
Волны качаются три,
Нa месте морская фигура
Замри!
«Решил сделать селфи с лошадкой»
Фу, дама усатая, бородатая, зубы желтые и кривые, а туда же - целоваться лезет!))
Кроме шуток, фото классное, ласковая лошадка прелесть ♥️
«Сегодня выяснили, что спасательный жилет нашего песеля все-таки работает»
«Делал общее фото и неожиданно разжился перекусом»
«Мой брат получил по щам от рыбы»
«А я просто не поделилась с кошкой вкусняшками»
Будем надеяться, что камера не очень пострадала от гуся
«Просто хотел сфоткать свою девушку, когда в кадре неожиданно появился этот парень»
«Именно в эту секунду наш пес осознал, что корзина, в которой он сидел, падает»
«Фотография, которую подпортил банан»
«Делала фотку дочери, когда наша собака решила присоединиться»
«Вообще-то, я планировал сфотографировать серфера»
Когда праздник наконец-то пришел в дом
«Я так гордился этой фоткой, пока не заметил кончик своего пальца в кадре»
Тут в принципе почти нечем гордиться, и палец мало что меняет: с композицией ба-а-альшие проблемы.
«Спасибо огромное нашему гиду за такое шедевральное фото из отпуска!»
«Сто лет ждали, пока толпа рассосется, чтобы сделать фото. А потом случилось это!»
Я этого мужчину с метлой уже как родного знаю, кажется. Раз 10 только тут видела
Кстати, некоторые люди каким-то образом умудряются без всяких фильтров создавать фотографии, которые напоминают картины прошлых веков.