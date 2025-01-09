20 людей, которые просто хотели сделать фото, но что-то пошло не по плану

Многие люди тщательно выбирают место и выстраивают композицию, прежде чем сделать фотографию. Но иногда жизнь вносит свои коррективы в планы фотографов, и получаются либо шедевры, либо снимки, на которые без слез смотреть нельзя. Мы решили собрать такие фото, глядя на которые хочется воскликнуть: «Вот умеют же некоторые люди фотографировать!»

«Попросила незнакомца сфоткать нас с мужем. И только значительно позже увидела этот кадр»

© Delicious-Bid-6285 / Reddit Strizh3109 13 часов назад Это Сиэтл, рынок Пайк, стена с жвачками. Её попытались очистить, но жвачки появились и заполнили стену в течение месяца. Больше этот переулок чистить не пытаются - народное творчество и одна из достопримечательностей города. - - Ответить

«Решил сделать классное фото заката, и теперь у меня на всех снимках темное пятно, которое никуда не пропадает»

«Просто хотел сфоткать собаку друга, но песель врезался в меня и выбил картонку с яйцами у меня из рук»

«Воробей спокойно себе обедал, когда второй возник из ниоткуда и решил присоединиться к трапезе»

«Сделал эту фотку на пляже несколько лет назад»

«Решил сделать селфи с лошадкой»

«Сегодня выяснили, что спасательный жилет нашего песеля все-таки работает»

«Делал общее фото и неожиданно разжился перекусом»

«Мой брат получил по щам от рыбы»

«А я просто не поделилась с кошкой вкусняшками»

Будем надеяться, что камера не очень пострадала от гуся

«Просто хотел сфоткать свою девушку, когда в кадре неожиданно появился этот парень»

«Именно в эту секунду наш пес осознал, что корзина, в которой он сидел, падает»

«Фотография, которую подпортил банан»

«Делала фотку дочери, когда наша собака решила присоединиться»

«Вообще-то, я планировал сфотографировать серфера»

Когда праздник наконец-то пришел в дом

«Я так гордился этой фоткой, пока не заметил кончик своего пальца в кадре»

«Спасибо огромное нашему гиду за такое шедевральное фото из отпуска!»

«Сто лет ждали, пока толпа рассосется, чтобы сделать фото. А потом случилось это!»