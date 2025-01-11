18 улетных примеров того, что полет в самолете может обернуться целой историей
Кто-то обожает самолеты, а кто-то вообще не понимает, как эта железная птица держится в воздухе. В любом случае, частенько в полетах приходится не только задумываться над удивительными законами физиками, но и вдруг становиться участником занимательной или просто смешной истории.
- Летели мы домой. Самолет удачно приземлился. Пилот по громкой связи пожелал всем хорошего дня и не отключившись сказал: «Сейчас бы кофейку покрепче в обществе красотки!» В этот момент стюардесса подрывается и бежит в кабину пилота. А кто-то из пассажиров со смехом выдает: «И кофейку ему захвати! Кофейку!» © Палата № 6 / VK
- Повезло мне лететь рядом с шикарным мужиком. Кинга читал в оригинале. Ну все, надо брать. Дурной головой решила привлечь его внимание и ка-а-ак пролила стакан апельсинового сока на его белые брюки! И тут этот интеллигент вдруг заорал благой руганью на моем языке! А я пошла и застирала его штаны. В самолете. Скоро свадьба. © Подслушано / Ideer
- Был день, но я задремала во время полета. Просыпаюсь, а по проходу идет проводник и повторяет: «Мы нашли этого мопса. Чей это мопс?» 3 часа мы по очереди держали на руках потеряшку, пока мужчина в последнем ряду вдруг не проснулся и не заорал: «Роско?!» © laurapeek_ / X
- Летели большой семьей с пересадками. Мой младший брат, которому и года не было, спокойно посапывал в люльке, которую выдали стюардессы. И вот в какой-то момент мама заглянула в люльку, а малыша там нет! У всех паника, всем самолетом ищем 9-месячного ребенка. А он, оказывается, спит себе в тепле и уюте, расположившись между двух служебных собак, что сидели в хвосте самолета. Выяснилось, что, когда мы выходили пройтись, стюардессы, которые присматривали за малышом, одна сняла люльку и поставила ее на кресло, а вторая перед посадкой повесила на место. А малыш проснулся, улучил удобный момент и уполз на четвереньках в хвост самолета. И среди собак устроился клубочком и уснул. А те весь полет лежали, не шелохнувшись, и грели маленького проказника. © Ольга Кошеверова / Dzen
стюардессы, которые присматривали за малышом, одна сняла люльку - серьезно? Люди вот так разговаривают?
«Трое собак-спасателей мирно путешествуют в салоне самолета».
- Маменька моя, когда в первый раз летала на самолете, рассказывала о своих впечатлениях:
«Снижаемся мы, самолет начинает заворачивать на полосу и из-за этого сильно кренится. Я вцепилась в сидение передо мной. И тут слышу: люди спокойно сидят, разговаривают, кто-то уже начинает ремень расстегивать. И всем плевать, что я тут одна держу самолет». © Ofigela / Pikabu
- Летели как-то из Турции. За нами сидела молодая пара — загорелые до хрустящей корочки. Сначала парень исполнял на бис номер «Я не сяду на свое место, пофиг, что там говорит пилот и правила безопасности». Стюардесса, не сказав ни единого худого слова, как-то умудрилась его усадить. И тут включилась его подруга. Достала флакон Nina Ricci и со словами: «А смотрите все, какие я духи классные купила!» распылила щедрую струю. © Ilona Staller / ADME
- Летела как-то днем рейсом из Белграда в Афины. Только села, приходят на соседние места мама с дочкой лет шести. Я про себя подумала, что вот не повезло, сейчас будет или к окошку проситься или мультики на планшете на полную мощность включит... Уложили они свои вещи на полку, уселись, девочка в центре, мама у прохода. И девочка, поворачиваясь ко мне, говорит: «Ну, давай знакомиться». Я была уставшая и ответила по-гречески, что не хочу. Девочка, нисколько не смущаясь: «Не хочешь, так не хочешь». И все! Больше я ее не слышала весь полет. Они там вдвоем с мамой во что-то играли, смотрели что-то на планшете без звука. Меня это так поразило, что я хотела ей купить какую-нибудь игрушку, когда магазин на тележке приехал. Но потом постеснялась. Респект маме за такую воспитанную девочку. © Elen Аки / ADME
«Крендельки от авиакомпании, которой я лечу, сделаны в форме самолетиков».
- Я забеременела, и мой парень бросил меня. У меня денег почти не оставалось, поэтому я полетела домой к родителям. Я рыдала навзрыд, садясь в самолет. И тут меня увидела какая-то женщина. Она спросила, не нужна ли мне подруга. Я разрыдалась еще сильнее, а она схватила меня за руку и стала шутить, пока мы шли ко входу в самолет. Когда мы добрались до моего места, она попросила парня рядом со мной поменяться с ней местами. Весь 3-часовой полет мы говорили с ней о жизни. Это было самый добрый, самый искренний разговор с человеком в моей жизни. И, кстати, мой парень в итоге одумался и загладил свою вину, и мы с ним сошлись. А нашему ребенку уже 23 года. © Alphaghetti71 / Reddit
- Я был вторым пилотом и летел из Шанхая. В какой-то момент мне сообщили, что одна пассажирка переживает из-за того, что мы улетаем с огромной вмятиной на борту самолета. А я только перед тем окончил осмотр и не увидел никаких вмятин. И вот нахожу ту пассажирку, а та в ярости заявляет, что наш самолет небезопасен. Я спросил ее, где вмятина, а она показала на заднее крыло. Оказалось, она имеет в виду место, где заднее крыло крепится к фюзеляжу самолета. И она оказалась права. Там, действительно, была огромная «вмятина», но вот нюанс: так спроектирован самолет из аэродинамических соображений. Я все это ей объяснил, но она мне по-прежнему не верила, пока я не показал ей, что на другой стороне самолета есть «вмятина» тех же размеров. После этого, она, все еще недовольная, пошла на свое место. Самое интересное, что сомнения в безопасности самолета никак не повлияли на ее решение лететь в нем: она лишь нагоняла страху на других пассажиров. © Bill / Quora
«Когда кто-то не нашел свой USB-порт и поэтому использует ваш».
- Давно это было. Мой дружбан совершал достаточно долгий перелет, а посмотреть ему в полете было нечего. Он сидел на месте посредине и сначала боролся со скукой, болтая с со своим соседом слева. Но тот вскоре заснул, а на коленях у него так и остался переносной DVD-плеер. Тогда дружбан осторожно взял его с его коленей, посмотрел фильм, а потом вернул на место, как будто ничего не произошло. Видел это только его сосед справа, который просто сказал: «А у тебя кишка не тонка, приятель». © HostessTwinky / Reddit
- Летел друг как-то в самолете. Все что-то жуют, в экраны пялятся. А капитан вещает в переговорное устройство: «А справа мы можем увидеть...». И вдруг как заорет: «Ой-йо!» и отключился. Все есть перестали, переживают, что случилось. И тут раздается голос второго пилота: «Спешу сообщить, что наш капитан только что пролил на себя кофе». © campmonkey / Reddit
- Моя теща пару дней назад столкнулась с тем, что на рейс продали больше билетов, чем мест на нем. Она заранее перед вылетом приехала в аэропорт, подошла к стойке регистрации и услышала буквально следующее: «Все занято! Но вам повезло, мы посадим вас в бизнес-класс!». Вот так моя теща полетела первый раз в жизни в бизнес-классе по тарифу «эконом», вкусив всех радостей соответствующего сервиса. С ее слов, таких счастливчиков, как она, было еще несколько человек. Они выдавали себя тем, что фоткали свою еду во время полета и светились от счастья! Теща тоже не удержалась и сделала вот это фото. © Superman1990 / Pikabu
- Однажды в самолете рядом со мной сидела женщина с собакой медицинского оповещения [служебная собака, которая сопровождает людей, страдающих диабетом, эпилепсией или другими заболеваниями — прим. ADME], и эта псинка постоянно тревожила меня. Пассажирка тоже заметила это и сказала: «Не поймите меня превратно, но вам стоит проверить сердце». Так я узнала, что у меня есть легкая сердечная аритмия.© debtbarbie / Х
- Возвращаясь из командировки, выяснил, что работодатель приобрел для меня самые днищенские авиабилеты, без возможности предварительного выбора места. Подходил к стойке регистрации с настроением тоскливее некуда. А за стойкой красивая девушка с улыбкой поприветствовала и неожиданно спросила: «Вам место у окошка или у прохода?»
После кучи перелетов, в которых я сидел зажатым между крупногабаритных пассажиров, этот вопрос был воспринят не иначе, как «Вам в рай или в рай?» Решил, что будет лучше будет навалиться на иллюминатор и поспать, так что выбрал место у окна. Получил посадочный талон, зашел в салон и, увидев место, был готов предложить той девушке руку и сердце. Оказалось, мое место сразу за сидениями бизнес-класса, и я при своем росте 185 см ногами дотягивался до креплений кресел впереди, только сползая с собственного, а не упирался коленками, как обычно. Это был самый комфортный перелет в моей жизни. © 12gramm / Pikabu
- Летела как-то домой из другой страны, полет предстоял долгий, 10 часов. В креслах спереди был вмонтирован экранчик, на котором можно смотреть фильмы. Мой почему-то не работал, и я позвала стюардессу. На вопрос, почему он не работает, она ответила: «А у нас тут ничего не работает!» © Подслушано / Ideer
- Я работала стюардессой и заметила, что многие люди раздражаются, когда их просят показать посадочный талон. В связи с этим у меня есть одна история. Как-то раз мы летели в Гонконг через Бангкок. И вот один пассажир сел на рейс, пропустил мимо ушей весь предполетный инструктаж, устроился поудобнее и сразу уснул. Через несколько часов он проснулся, нажал кнопку вызова и потребовал объяснить, почему мы до сих пор не прилетели. Я ему сообщила, что нам лететь еще 2 часа. Он недоверчиво взглянул на меня и спросил, сколько времени займет полет. На это я ответила, что 8 часов. Он занервничал: «8 часов до Каира?!» Тут начала беспокоиться уже я: «Мы не летим в Каир». Он чуть не упал со своего места от шока: «Что это значит? Я лечу в Каир! У меня завтра в Каире важная встреча!» И, не дожидаясь, пока его попросят, он залез в свою ручную кладь и охотно протянул свой посадочный талон. Только было поздно, так как он сел рейс нужной авиакомпании, но с совсем не тем направлением, что ему нужно. © C. Nthenya / Quora
Для создания этого материала были использованы следующие источники: VerhovniyMemolog / Pikabu
- Летела на отдых. Перелет был 4-часовой, поэтому заранее подготовила аудиокниги, фильмы, чтобы не скучать. Возле меня сидела женщина с малышкой на руках. Первые полчаса ребенок спал, а потом начал капризничать. Мама отвлекала малышку раскрасками, игрушками. Но через время девочке это надоело, и она заплакала. Мама уже была без сил, я видела, насколько она уставшая. Малышка вдруг посмотрела на меня и ткнула пальцем в бусы. Я сняла их с шеи и протянула ребенку. Девочка заинтересовалась и затихла на какое-то время. Я глянула на поникшую маму и предложила: «Хотите подержу ребенка? А вы пока ноги выпрямите, вздремнете». Я увидела в ее глазах надежду и благодарность. Она протянула мне ребенка, закрыла глаза и в момент выключилась. Я развлекала девочку своими украшениями, затем нашла брелок в рюкзаке, и мы начали его крутить со всех сторон. Потом наблюдали за облаками и клацали разное в моем телефоне. Спустя минут 20 женщина проснулась, улыбнулась и поблагодарила меня за отдых, а мне общение с малышкой было только в радость. © Не все поймут / VK
- Мама часто давила на нас с братом, вызывала чувство вины за «погубленную молодость». Но тут как-то брат полетел в Азию. И в самолете познакомился с девушкой — умной, красивой и амбициозной. Начали было встречаться, но мама новую пассию брата невзлюбила. Как всегда, манипулировала, жаловалась на плохое здоровье. И тогда брат начал давать маме от ворот поворот впервые за долгие годы. Это девушка его научила противостоять матери, не принимать звонки от той, когда тот не хочет или не может. Надеюсь теперь и сама выбраться из-под гиперопеки матери, нужно лишь набраться немного смелости. © Не все поймут / VK
Комментарии
Александра П, зачем вы реанимировали старую статью, даже не удосужившись ее изменить?