16 человек, которые как-то раз вызвали мастера на дом, а теперь без конца анекдоты рассказывают

Истории
5 часов назад

Вызов мастера на дом — отличное решение, когда чего-то не умеешь, когда не хватает времени либо нет профессиональных инструментов. Но иногда вот так вызовешь специалиста починить закапризничавшую стиралку, а в итоге попадешь в историю. Об этом — наша сегодняшняя подборка.

  • Я как-то работала «мужем на час». Поступил вызов: подключить стиралку и установить смесители. Приезжаю, открывает дверь парень лет 30 и с порога мне: «Бабе не разрешу трогать сантехнику, иди отсюда». Но все же впустил. И вот я работаю, а он мимо ванны туда-сюда шныряет. Потом заглянул и мне: «Слышь, а научи...» Показала ему, куда что, еще и в режимах машинки помогла разобраться. Так я встретила своего лучшего друга, не разлей вода уже десять лет, он даже успел жениться на моей подруге, с которой я его и познакомила. А девушек «бабами» он больше не называет, одумался. © FRUSL / Pikabu
  • Как-то раз в будний день собиралась выходить из дома. Стою уже около двери, как вдруг слышу, что кто-то ковыряется в замке с той стороны. Я так испугалась, что стала кричать: «Уходите, я сейчас полицию вызову!» Позвонила мужу вся в слезах. Оказалось, что это электрики чинили счетчик, который находится прямо над нашей дверью. © Подслушано / Ideer
  • Вчера затеяла стирку, а получила потоп. Машинка фонтанировала изо всех щелей. Пришел мастер и за 3 минуты починил машинку: достал из трубы два детских носка. Кто-то из детишек решил поиграть в прачечную и засунул их в отсек для порошка. Вот это помощники! © Мамдаринка / VK

Больше историй о том, что отмочили малыши, здесь. А вот эти люди явно еще очень долго будут вспоминать день, когда решили затеять обычную стирку.

  • Неделю вызываем электрика из-за неисправного патрона в подъезде. Сперва он пришел без инструментов. Потом пришел с инструментами, но не с теми. На следующий день он забыл почтить нас визитом, после чего у него два дня выходных. Вчера он явился без инструментов, но понял, что дело в патроне. Сегодня он пришел с инструментами, но без лампочки, чтобы проверить патрон сразу, — не заметил, что исправная лампочка вкручена в неисправный патрон. Бесит! © Подслушано / Ideer
  • Сломалась дома газовая колонка. Вызвали мастера, а я дома одна была. Пришел мастер, минут за 30 все починил. Ну я давай его кофе угощать, а дядька таким общительным оказался, что проболтали мы с ним целый час. И тут приходит домой моя мама. Проводили мы мастера, а мама мне и говорит: «Ты бы к нему присмотрелась, видишь, как много у вас тем общих, да и человек приятный». Эмм...это ж как я надоела маме, что она меня уже за мужика вдвое старше сватать готова. © Карамель / VK
  • Строитель делал мне потолок, закончил работу, с кем-то переговорил по телефону и смотрит на меня виновато...
    — Что-то случилось?
    — Можно, я козлы и инструмент у вас до завтра оставлю?
    — Не вопрос, а что стряслось?
    — Да я думал, меня мои коллеги на машине заберут, а они к вечеру гульнуть решили... © Doddy / Pikabu
  • Я настолько по-разному выгляжу с утра, что мебельщик, который собирал в квартире шкаф, поздоровался со мной второй раз, когда я вышла из комнаты накрашенной и с кудрями. © Подслушано / Ideer
  • Муж вызвал сантехника, чтобы починить забившийся унитаз. А я зашла в туалет и забыла закрыться. Муж открывает дверь, я на унитазе сижу, и этот гений серьезно говорит мужику: «А вот и сидит проблема, из-за которой забился унитаз». Хотела утонуть в нем от стыда... © Палата № 6 / VK
  • В школе наша классная рассказывала, как сама сделала ремонт в ванной. Живет одна, мужа нет, мастера не вызывала. Взяла и сделала! Плитку сама положила, все коммуникации присоединила, все работает. Ровно, хорошо — не придерешься. Хвастается нам и говорит: «В плиточники кто идет? Троечники, которые ни в вуз, ни в техникум не поступили. Так неужели я, человек с высшим образованием, глупей их и не смогу разобраться в простом деле?» Спустя несколько дней после этого ее рассказа мы подслушали телефонный разговор, как она мастера заказывала, чтобы тот плитку положил. © Не все поймут / VK
  • Сижу дома, окно открыто. Слышу разговор строителей, которые то ли кондиционер вешают, то ли фасад дома утепляют:
    — Да гады они, наворовали все.
    — Почему сразу наворовали, может, заработали?
    — Да где сейчас можно заработать?
    — Программистами. Один сайт сделать кучу денег стоит. Ты вот знаешь, как сайт сделать?
    — Ну... нет.
    — Вот и не трепись, инструмент лучше подай.
    Дальше работали молча. © Bristel / Pikabu
  • Ничто так не мотивирует делать работу быстро и ответственно, как услышанный за окном диалог электриков, ковыряющихся в подстанции во дворе:
    — Вася, а зачем ты кабель дергаешь постоянно?
    — Да не дергаю вроде. Эта коробка изначально так косо висела. © MACTX3B / Pikabu
  • У подруги сломалась стиральная машина. Она начала в инете искать мастера. Нашла, позвонила, скоро явился. Долго колупался, что-то там делал и вердикт — покупайте новую, эта накрылась, ремонту не подлежит. И еще немало денег с нее вытребовал. Подруга в отчаянии, на новую денег нет. И тут на лестничной клетке разговорились с соседом, он недавно заселился и пообещал прийти глянуть. Пришел, посмотрел, оказалось, что тот мастер сжег ей какую-то плату, а поломка была простая, копеечная. Купили все необходимое и парень ей все отремонтировал. А про того горе-мастера она много нелестного прочла в интернете и свой отзыв добавила. Вот так и доверяй потом мастерам. © Палата № 6 / VK
  • У меня потек кран. Вызвала мастера. Где-то час после его ухода все было нормально, но потом кран стал течь еще больше. Я в шоке, звоню в его контору, требую исправить это недоразумение — меня игнорируют и говорят, что деньги не вернут и переделывать тоже не будут. Хожу злая по квартире, наступаю на левую ногу и тут меня пронзает дикая боль в пятке. Подумала, что заноза. Сама извлечь не смогла и пошла к подологу. После очень неприятной процедуры извлечь источник боли удалось. Им оказался мужской ус! Врач спросил меня, может, у меня усатый муж? Нет у меня никого. И тут вспоминаю усатого и бородатого сантехника. Короче, был у меня в доме мужик всего час, а сколько проблем от него... © Палата № 6 / VK
  • Заказывал столешницу на кухню. Работники попросили, чтобы мы купили смеситель и сифон заранее, чтобы вырезы сделать под нужный размер. Все купил. Слив от сифона был прямоугольным. Ну, думаю, нормально. В итоге работники сделали слив сифона круглым и больше по размерам, чем нужно, и это не переделать. Пришлось искать новый сифон. Когда указал на недостаток, они еще скандал закатили. © ImbaLife2 / Pikabu
  • Однажды у меня сломалась стиральная машина, я вызвал мастера, он открутил половину деталей, покрутил барабан и сказал, что плата сгорела, нужно менять, а он таким не занимается, и взял 500 рублей. Когда он ушел, я увидел, что шурупов 10 валяется, а крышка прикручена всего на 2. Через друзей нашел другого, он поменял предохранитель, почистил насос, и машина служит дальше уже 5 лет. Не все спецы одинаково полезны... © Mikhaїl Lopintsev — Палата № 6 / VK
  • Прошу мужа кран починить, а он: «Вызывай сантехника». А нам еще полку надо было повесить, шкафы подтянуть, ну и вызвала я «мужа на час», чтобы он все сделал. Вечером меня ждал скандалище: как это я посмела, да лучше б я ему изменила! Я такая, мол, сам же про мастера сказал. А он возмутился по самое не хочу и заявил: «Так сантехник — это одно, а „муж на час“ — совсем другое. Что соседи теперь про меня подумают?» © Не все поймут / VK

Комментарии

Уведомления
Мама Дорогая
3 часа назад

интересно, а как подолог определил, что это был именно мужской ус? не шерсть собаки, не волос с головы, не волос с ноги, не женский ус, в конце концов?

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