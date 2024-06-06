16 человек, которые как-то раз вызвали мастера на дом, а теперь без конца анекдоты рассказывают

интересно, а как подолог определил, что это был именно мужской ус? не шерсть собаки, не волос с головы, не волос с ноги, не женский ус, в конце концов?
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Вызов мастера на дом — отличное решение, когда чего-то не умеешь, когда не хватает времени либо нет профессиональных инструментов. Но иногда вот так вызовешь специалиста починить закапризничавшую стиралку, а в итоге попадешь в историю. Об этом — наша сегодняшняя подборка.
Больше историй о том, что отмочили малыши, здесь. А вот эти люди явно еще очень долго будут вспоминать день, когда решили затеять обычную стирку.
интересно, а как подолог определил, что это был именно мужской ус? не шерсть собаки, не волос с головы, не волос с ноги, не женский ус, в конце концов?