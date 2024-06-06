16 человек, которые как-то раз вызвали мастера на дом, а теперь без конца анекдоты рассказывают

Вызов мастера на дом — отличное решение, когда чего-то не умеешь, когда не хватает времени либо нет профессиональных инструментов. Но иногда вот так вызовешь специалиста починить закапризничавшую стиралку, а в итоге попадешь в историю. Об этом — наша сегодняшняя подборка.