15+ горемык, которые лучше проедут сотни километров крутя педали, чем снова сядут в самолет
Истории
2 часа назад
Многие люди с опаской относятся к перелетам. Кто-то боится оказаться так высоко в воздухе, для кого-то страшна турбулентность, ну а третьи искренне боятся, что им не повезет с соседями и весь полет придется терпеть дискомфорт. Каждый герой этой подборки столкнулся с непростым опытом авиапутешествий и мы им от всей души сочувствуем.
- Летели с женой из Парижа. Из-за сильной непогоды наш самолет не смог приземлиться и командир борта объявил, что будет аварийная посадка в другом городе. Ворчание расстроенных пассажиров тут же прервал радостный вопль: «Ура! Вот так повезло! Я как раз туда и летел. Теперь не нужно пересадку делать». До сих пор помню грусть на лице того чувака, когда злорадствовавшие пассажиры объяснили ему, что по правилам международного перелета его просто не выпустят в родном городе и придется лететь вместе со всеми дальше. © Uknown author / Pikabu
- Пару лет назад летел в Питер и из-за непогоды самолет отправили в Петрозаводск. По прилете мы с другими взбешенными пассажирами три часа наблюдали за тем, как бортпроводники ищут и вытаскивают чей-то багаж. А все потому, что одна хитрая семейка, живущая в этом городе взяла и прямо на борту разыграла театральный спектакль, мол, дочке плохо, нам срочно надо в больницу. А как только они получили свой багаж, то счастливые и здоровые направились к выходу из аэропорта. © ud88 / Pikabu
- Дело было в аэропорту по прибытии. Ждали багаж. Стою жду, все никак не едет. Потом вижу свой черный чемодан на ленте и хватаю его. Сзади подходит мужик говорит, мол, это вообще-то мой чемодан. Я не в понятках, начинаем с ним разбираться. Ситуация накаляется и тут на ленте появляется ярко-оранжевый чемодан и до меня доходит, что это мой новый чемодан, который я на днях купила. Нужно было видеть лицо мужчины, когда со словами: «Ах, да, вот же он!» — я схватила свой чемодан и быстренько сбежала. © Подслушано / Ideer
- Я никогда не путешествовала самолетом. Еще в детстве, когда мы с родителями ездили на море, мы передвигались автобусом, потому что мама боялась летать. Мне всегда хотелось почувствовать как оно, и только в двадцать три года у меня появилась такая возможность. До последнего я не волновалась и очень ждала этого события. И в последний момент меня охватила паника. Я сидела в аэропорту и не могла успокоиться. В конце концов от волнения я потеряла сознание и пропустила свой вылет, поэтому пришлось ехать автобусом. © Подслушано / Ideer
- Летела как-то домой из далекой страны, полет предстоял долгий, 10 часов в самолете. В креслах спереди вмонтирован экранчик, на котором можно смотреть фильмы. Мой почему-то не работал и я позвала стюардессу. На вопрос, почему не работает, она ответила: «А у нас тут ничего не работает!» Полет обещал быть веселым. © Подслушано / Ideer
- Летела как-то на самолете. Место у прохода. Слева у окна мама с дочкой. Не успели мы набрать высоту, как девочка начала капризничать. Мама тут же приказала: «Иди погуляй! Тетя тебя пропустит». Я пропустила, но не ожидала, что придется это делать чуть ли не каждые 5 минут. Я думала, что мамаша хотя бы извинится, но она просто ехидно выдала: «Лететь осталось около часа. Может, вы просто постоите?» М-да. Предложила им поменяться местами, но «Доченьке же в окно смотреть тоже надо». Сказала, что больше вставать не собираюсь из-за ваших прихотей. Мама лишь что-то пробубнила себе под нос.
- Летела первый раз в самолете. Решила пошутить над своим соседом и сказала, что когда заходила в самолет, то заметила, что в нем отсутствует «выдувной клапан» (первое, что в голову пришло). Лучше бы я молчала, такой паники я еще не видела, пришлось пилотам успокаивать пассажиров и объяснять, что я просто дура и сморозила фигню. © Палата № 6 / VK
- Я теперь знаю, что самое страшное может произойти в аэропорту. И нет, это не опоздание на рейс или забытый паспорт. Хотя такие ситуации тоже кошмар. Я прилетела с отдыха и надеялась побыстрее получить свой багаж. Но спустя 1,5 часа лента опустела, а чемодана так и не было. Все пассажиры с моего рейса поехали домой. Короче, я заявила о пропаже багажа, аэропорт разбирается. Но прошло полторы недели и у меня уже нервный смех от ситуации. Мне не в чем ходить, нашла старые джинсы и футболку, гоняю в них. Все летние вещи брала в поездку, а они неизвестно где. Поэтому я сделала из своей кофточки с длинными рукавами топ. Изобретательность. Но без багажа грустно. © Палата № 6 / VK
- Сидел я однажды в самолете прямо перед двумя детьми. Мальчику было лет 7, а его сестре на вид лет 5. Они так бесились, что у пассажиров голова пухла. Чтобы успокоить детей их папаня вручил сыну губную гармошку. Гармошку, блин! В набитый битком самолет! Мальчик играть на ней не умел и стал издавать просто адские звуки. Услышав эту «музыку», его сестра не менее мелодично начала подпевать! До сих пор уши болят от этого дуэта. © Подслушано / Ideer
- Однажды летела к другу в другую страну. Он умолял прихватить его камеру. Я заехала к нему, взяла сумку, но не открывала, и в аэропорт. На контроле поняла, что в сумке может быть все что угодно. Начала паниковать. Сердце в пятки. Сумка уехала на проверку. Я бледная, на грани истерики и тут оказалось, что ничего там не было. Я просто паникер. © Подслушано / Ideer
- Сегодня на вид умная женщина лет 50 с пеной у рта кричала, что для комфорта собачек в грузовом отсеке самолета, стюардессы должны открыть дверь прямо в полете, спуститься под самолет и включить обогреватель песикам. Но никто этого делать не захотел. Ух, какие! © Подслушано / Ideer
Эммм. Схватить первую попавшуюся сумку и не заглянуть внутрь? Камера-то хоть там была?
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- Летела на самолете. Было много зон турбулентности. Отображается объявление «пристегнуть ремни», самолет потряхивает. А у одной мамашки ребенок лет двух бегает по салону один. Мама такая в возрасте чуть за 40. Видимо, ребенок не орет и ладно. © SelenaBra / Pikabu
- Возвращалась из командировки жутко уставшая. В самолете сразу вырубилась. Сквозь сон чувствую, что руки влажные какие-то. Глаза открываю, а у меня на руках лежит подгузник детский, а рядом мамашка ребенка переодевает. Я обалдела. И тут она увидела, что я проснулась и на голубом глазу выдала: «А, проснулись? Тогда сейчас уберу». Получается, что пока я спала, то была просто подставкой какой-то. Такой наглости я еще ни разу не встречала.
- Летел как-то раз домой, сел на свое место и воткнул наушники. Вдруг ко мне подходит какая-то женщина и заявляет, что я занял ее место. Смотрим в посадочные талоны, и оказывается, что у нас действительно одно и то же место. Женщина тут же начала грубить и орать на меня, мол, занял ее место. Подошла стюардесса и предложила мне пересесть. Я согласился. Но та дамочка плюхнулась на место и продолжала поливать меня грязью. И тут я вспомнил про свою бронь. Показал на телефоне стюардессе. Стало понятно, что место было назначено мне первым. В итоге той скандалистке вновь пришлось пересаживаться, а я с улыбкой на лице продолжил слушать музыку. Справедливость восторжествовала. © LexB777 / Reddit
- Летел я как-то внутренним рейсом в Италии. Самолет небольшой. У пилотов дверь открыта, и через проход их видно. Где-то в середине полета вышел один пилот в туалет (в хвосте). Пока шел по проходу, увидел своих знакомых, сел с ними поговорить. Спустя 10 минут позвал второго пилота, тот вышел и тоже присел в середине салона с первым пилотом и пассажирами. Сидят они оба в центре салона. Тут первый пилот смотрит на часы и говорит второму: «Пошли, скоро посадка». И ушли в кабину. © olyamax / Pikabu
- Я трусиха. Боялась самолетов. Как-то летели вдвоем с маленькой дочкой. По какой-то причине вместо посадки самолет стал кружить над аэропортом. Более получаса. В салоне стало дымно, и пищал какой-то жуткий сигнал. До сих пор не знаю, что это было. Мужчины стирали пот со лбов, женщины причитали. Дочка спрашивала меня: «Мама, упадем?» А я с ужасом в сердце пыталась ей искренне улыбаться и убеждать, что все хорошо. © Подслушано / Ideer
- Захожу в самолет, нахожу свое место у окна, а там уже сидит женщина с двумя детьми. Я поинтересовался, какое у нее место. Ну, мало ли какая ошибка. Она наотмашь сказала: «Не знаю!» Позвал стюардессу, и уже она объяснила, что на мое место пересадили ребенка, чтобы мама летела вместе с детьми. Но прикол в том, что пересадили его от отца в другой части салона. Я не против, чтобы семья летела рядышком, но сначала надо было спросить разрешения у меня. И ведь дети были не такими уж и маленькими, лет по 10-12. © Sad-Gain-74 / Reddit
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