15+ горемык, которые лучше проедут сотни километров крутя педали, чем снова сядут в самолет

Многие люди с опаской относятся к перелетам. Кто-то боится оказаться так высоко в воздухе, для кого-то страшна турбулентность, ну а третьи искренне боятся, что им не повезет с соседями и весь полет придется терпеть дискомфорт. Каждый герой этой подборки столкнулся с непростым опытом авиапутешествий и мы им от всей души сочувствуем.