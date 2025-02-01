8 малоизвестных фактов, которые позволяют по-новому взглянуть на фотографии прошлых веков

Первые камеры были далеки от совершенства, так что многим фотографам приходилось идти на всевозможные хитрости и изобретать новые технологии, чтобы получить яркие и интересные снимки. Поэтому многие приемы, которыми мы пользуемся до сих пор, такие как фотомонтаж, ретушь, комбинированная и скрытая съемка, появились еще в XIX веке. Мы решили выяснить, какие секреты скрываются за старыми снимками.

Первые аэроснимки были опасным делом

Первый снимок поверхности Земли из воздуха сделал известный французский фотограф Надар в 1858 году во время полета на воздушном шаре. Воздухоплавание настолько увлекло Надара, что он решил построить огромный воздушный шар, который назвал «Гигантом». Вместо обычной корзины шар был оснащен настоящим двухэтажным коттеджем, в котором располагались две каюты, балкон, типография, фотолаборатория, туалет и кладовая. Для рекламы своего детища Надар сделал несколько студийных снимков, где они с супругой позировали в корзине шара, подвешенной над полом. К сожалению, два полета закончились неудачно. В первый раз «Гигант» пролетел всего 24 км и совершил жесткую посадку. Во время второго полета шар, снижаясь, столкнулся с сильным ветром, приземлился на слишком высокой скорости и начал скакать по земле, как мячик, чуть не врезавшись в поезд. Во время одного из полетов на «Гиганте» и Надар, и его супруга получили травмы, а сама любовь к воздухоплаванью чуть не довела Надара до разорения.

Изобретатель Юлиус Густав Нойброннер, очевидно, не хотел столкнуться с похожими проблемами, а потому в 1907 году запатентовал новый, необычный способ аэросъемки. Для фотографирования Земли он использовал обученных голубей-фотографов. К птицам крепились компактные камеры, и голуби, облетая местность, делали снимки. После того как Нойброннер продемонстрировал свою технику на международной выставке, он тут же обрел всемирную известность. На глазах изумленной публики голуби подлетали к мужчине, который сразу же проявлял пленку, печатал открытки и продавал их.

За этим мутным снимком скрывается настоящая трагедия

За 10 лет до того как Джеймс Клерк Максвелл сделал в 1861 году первый цветной снимок, другой фотограф, Ливай Хилл утверждал, что смог создать порядка 45 красочных дагерротипов. Это заявление произвело настоящий фурор в фотографическом сообществе. Хилл пообещал раскрыть секрет цветной фотографии за разумную плату после того, как запатентует свою технологию. Знатоки были в восторге от «хиллотипов» — так они прозвали снимки Ливая. Однако время шло, новых известий от Хилла не было, и многие решили, что его фотографии — это обыкновенная подделка. В итоге Ливай не смог получить патент на изобретение, а его «Трактат о гелиохромии», в котором описывалась техника создания цветных снимков, вызвал только насмешки. Фотограф умер, так и не избавившись от клейма мошенника. И только недавние исследования показали, что Хилл действительно смог создать цветные фотографии. Он ретушировал кадры, чтобы добавить недостающие краски, но на снимках изначально присутствовали ясно различимые цвета. Исследователи до сих пор не могут понять, как простой фотограф из глубинки, без необходимых знаний и специального образования, смог придумать такую сложную технику.

Комбинированную съемку придумали фотографы

Для создания первых фотографий приходилось использовать длительную выдержку, поэтому снимки зачастую получались частично засвеченными: здания и люди выглядели хорошо, а вот небо напоминало белое пятно. Фотографы начали экспериментировать, совмещая сразу несколько негативов при печати, чтобы на снимке отражались все детали. Эта техника называлась комбинированной фотографией. Пионерами в ней стали Оскар Рейландер и Генри Пич Робинсон. Последний прославился своими постановочными кадрами, на которых в качестве моделей появлялись члены его семьи, наряженные в костюмы. Фотограф утверждал, что такие снимки требовали от художника не меньшего мастерства, чем живописные полотна. Для создания фотографии «Конец дня» Робинсон использовал шесть негативов.

Оскар Густав Рейландер стоял у истоков художественной фотографии и старался не просто запечатлеть на снимке модель или пейзаж, но создать произведение, наполненное смыслом. Рейландер активно использовал фотомонтаж, комбинированную печать и ретушь. Его самая известная фотография, «Два пути жизни», была создана не менее чем из 30 негативов. Дело в том, что для снимка Рейландеру нужно было сфотографировать большую группу людей. В те времена это было почти непосильной задачей: если хотя бы одна модель пошевелилась, кадр был бы испорчен. Поэтому фотограф снимал всех людей по отдельности, а затем накладывал негативы один на другой. Эта филигранная работа заняла около шести недель: некоторые негативы Рейландеру приходилось вырезать, другие обводить карандашом, чтобы выделить контуры. Готовое произведение пришлось напечатать на двух листах — это была самая большая фотография того времени. Ее ширина составляла более 70 см. Снимок вызвал целую бурю эмоций у публики, многих возмутили некоторые детали фотографии. Однако критики вынуждены были замолчать, когда королева Виктория купила снимок в подарок своему супругу.

Скрытые камеры появились еще в XIX веке

Перед тем как стать известным ученым, Карл Стермер увлекался фотографией. Причем интерес к этому занятию появился у молодого человека, когда он заметил на улице прекрасную незнакомку. Девятнадцатилетний Стермер был слишком стеснителен, чтобы представиться приглянувшейся девушке. Тогда он решил купить миниатюрную фотокамеру, спрятать ее за пуговицей и тайком сделать несколько снимков барышни на память. Сомнительный с этической точки зрения поступок привел к неожиданным последствиям: Стермер не на шутку увлекся уличной фотографией и начал снимать прохожих на улицах Осло. За четыре года он сделал множество кадров, причем в его объектив попадали и простые горожане, и знаменитости. Именно благодаря Стермеру мы теперь можем узнать многие подробности из городской жизни конца XIX века. Так как люди обычно не замечали, что Стермер их снимает, они вели себя более естественно. Первую большую выставку своих работ Стермер организовал только тогда, когда ему стукнуло 70 лет.

Пугающий викторианский обычай возможно вообще не существовал

В последние годы в сети появилось множество различных материалов, рассказывающих о том, что в викторианскую эпоху люди заказывали студийные фотографии своих почивших родственников на память. В качестве доказательства исследователи указывают на неестественные позы, странное выражение лиц и специальные приспособления, которые позволяли удерживать голову и руки в определенном положении.

Один из фотографов попытался выяснить, насколько правдивы такие утверждения, и не нашел никаких упоминаний о популярности таких снимков в документах XIX века. Скорее всего, крепежи были нужны для обычных клиентов студий. Даже при выдержке в одну секунду довольно сложно получить четкий снимок человека — именно для этого голову и руки фиксировали в определенном положении. Однако конструкции были слишком легкими и ненадежными, чтобы удержать безвольное тело. Кроме того, длительная экспозиция придавала странный оттенок коже, а голубые глаза становились белыми. К сожалению, теория о загадочных привычках предков оказалась слишком привлекательной для публики, и люди с охотой продолжают делиться такими материалами.

Поход в фотостудию был настоящим событием

В XIX веке фотостудии были очень популярным местом, где собирались все сливки общества. Некоторые заведения могли занимать целое трехэтажное здание. Каждый приличный фотограф должен был предложить своим клиентам подходящий реквизит и всевозможные фоны. Различные стулья, тумбы, столы, кушетки не только помогали людям принять подходящую позу, но и подчеркивали социальный статус фотографирующихся. Правда, снимки порой все равно получались неестественными, поэтому в студии приходилось проводить немало времени, чтобы добиться хорошего кадра. Чтобы руки выглядели более естественно, женщинам давали небольшие предметы. Они не только помогали принять правильную позу, но и отражали положительные черты клиентки. Носовой платок символизировал чувствительную и нежную натуру, книга означала тягу к знаниям.

Клиенты могли заказать специальную обработку получившегося снимка. Стандартные услуги включали в себя раскрашивание наряда в красные и голубые цвета, а также нанесение розовых красок на щеки и губы. Кроме того, фотограф мог позолотить украшения по запросу дамы. Некоторые профессионалы отмечали, что для получения хорошего снимка нужна не только камера, но и карандаш.

Фотографии с призраками были очень популярны

Во второй половине XIX века публика была без ума от всего мистического. Неудивительно, что некоторые фотографы поспешили этим воспользоваться. С помощью двойной экспозиции, когда одна пластина используется для съемки дважды, они создавали загадочные снимки, на которых люди как будто бы фотографировались с призраками. Обычно одна фигура выглядела отчетливо и ярко, а другая казалась размытой и эфемерной. Другие профессионалы создавали коллажи с помощью комбинированной печати. Несмотря на возмущение некоторых людей, подобные кадры пользовались у широкой аудитории бешеной популярностью.

Вместо социальных сетей в XIX веке были визитные карточки

В 1851 году фотограф Андре-Адольф-Эжен Дисдери запатентовал камеру, снабженную 4 объективами. С помощью этого устройства можно было сделать сразу 8 маленьких негативов вместо одного большого. Это в разы уменьшило стоимость фотографии и сделало ее доступной. Изобретение Дисдери дало начало повальному увлечению небольшими снимками, которые ещё называли «визитными карточками» (cartes-de-visite). Практически в каждом доме можно было найти альбом с фотографиями родных и друзей. Однако люди коллекционировали не только карточки знакомых. Они увлеченно покупали изображения знаменитостей: аристократов, актрис и просто случайно прославившихся людей.

Слава могла прийти к модели неожиданно. В те времена все права на снимки были у фотографов, и они могли продавать фотографии в любом количестве без ведома модели. Некоторые молодые люди скупали карточки незнакомых девушек, а потом хвастали, что получили их в подарок от самой барышни. Такие слухи порой безнадежно разрушали репутацию девицы, и бедняжка из-за снимка могла прослыть распутной. Впрочем, некоторые люди пользовались всеобщей любовью к «визитным карточкам». Если их фото хорошо раскупали и лицо становилось знаменитым, они продолжали фотографироваться, чтобы получить еще большую известность. Альбомы с «визитными карточками» стали аналогом современных социальных сетей.