11 знаменитых фотографий, за созданием которых скрывается целая история

Многие легендарные снимки не только западают в душу, но и влияют на наши представления о той или иной эпохе, а также вызывают острые приступы ностальгии. Мы решили узнать как именно создавались знаменитые фотографии, и как эти кадры повлияли на судьбу фотографов и моделей.

«Бульвар дю Тампль» (1838)

Это одна из первых дошедших до наших дней фотографий, которую Луи Дагер сделал в 1837 или в 1838 году. Именно на этом снимке, скорее всего, впервые были запечатлены люди. Это утверждение оспаривалось другими фотографами, но, к сожалению, ни один из созданных ими кадров не сохранился. В те времена для получения четкой и контрастной фотографии требовалась выдержка в 4–5 минут, поэтому движущиеся фигуры людей, лошадей, карет и повозок не отпечатались на пластине, и обычно оживленный бульвар выглядит совершенно пустынным. Тем не менее на снимке можно разглядеть два размытых силуэта: это чистильщик обуви и его клиент, которые на момент съемки стояли более или менее неподвижно. Кроме того, исследователи до сих пор пытаются найти на фотографии следы других людей.

Фотографии в жанре «Спрятанная мать» (вторая половина XIX века)

В викторианскую эпоху большой популярностью пользовался необычный жанр фотографии под названием «Спрятанная мать». В то время для получения четкого снимка требовалась достаточно длительная экспозиция, а удержать маленького ребенка в неподвижном положении было непростой задачей. Поэтому малыша обычно кто-то придерживал: мама, папа или няня. Чтобы взрослого не было видно на фотографии, его скрывали с помощью покрывал, занавесок или маскировали под мебель, а в некоторых случаях просто ретушировали. Результат порой выглядел пугающе. До сих пор точно не известно, почему родители не хотели присутствовать в одном кадре с ребенком. Возможно, взрослые просто желали сфокусировать все внимание зрителей на чаде. С развитием техники в 20-х годах прошлого века популярность жанра сошла на нет. Однако десять лет назад эти фотографии снова всплыли в интернете, и люди начали активно делиться снимками, поражаясь причудам предков. А коллекционер Линда Наглер даже посвятила этому феномену книгу.

«Милость» (1918)

Этот снимок был сделан в студии фотографа Эрика Энстрома. Большинство исследователей датируют фотографию 1918 годом, но дочь Энстрома Рода, утверждала, что помнит, как проходила съемка, поэтому возможно «Милость» была создана в 1920 году. На снимке запечатлен некий Чарльз Уайлден, который зарабатывал жалкие гроши торговлей и жил в трущобах. В 1926 году Энстром заплатил Уайлдену 5 долларов за отказ от прав на фотографию. После этого последний куда-то пропал. Когда фотография обрела небывалую популярность, Эрик безуспешно пытался разыскать Чарльза, но тот как в воду канул. Все последующие усилия семьи Энстрома и различных исследователей обнаружить хоть какой-то след Уайлдена оказались неудачными. Судьба мужчины так и осталась загадкой.

«Обед на небоскребе» (1932)

До сих пор доподлинно неизвестно, кто именно сделал этот снимок. Более того, некоторые исследователи утверждали, что фотография была снята либо в студии, либо тщательно отретуширована. Сомнения смог развеять ирландский режиссер Шон О’Куалайн, который совершенно случайно обнаружил в Гэллоуэе копию знаменитой фотографии, рядом с которой висела записка: «Мужчина, сидящий справа на этой фотографии, — мой отец». Шону удалось найти контакты человека, который оставил это сообщение, подтвердить личность двух мужчин, изображенных на фото, подлинность самого снимка и заодно выяснить, что авторство может принадлежать одному из трех фотографов. Сама фотография была сделана 20 сентября 1932 года в рамках рекламной кампании строящегося небоскреба. По просьбе фотографа рабочие на стройплощадке играли в футбол, дремали и, наконец, устроились на балке, чтобы пообедать. Конструкция находилась на высоте почти 260 метров. В 2023 году на одной из смотровых площадок Рокфеллер-центра открылся аттракцион, где любой желающий может воссоздать знаменитый снимок. Посетители усаживаются на балку, пристегиваются специальными ремнями, после чего конструкцию поднимают на высоту 3,5 метра и разворачивают на 180 градусов (балка все время остается над площадкой). Правда, обед на этом аттракционе не предлагают.

Первое фото восхода Земли, снятое человеком (1968)

Это сейчас известно, что одни из самых известных фотографий Земли из космоса сделал астронавт Уильям Андерс. Однако долгое время другой член экипажа, Фрэнк Борман, утверждал, что снимки — дело его рук. По его словам, камера действительно была у Андерса, и когда Борман увидел поднимающуюся из-за Луны Землю, он в восторге сразу же предложил Уильяму сделать фото. Но Андерс отказался, заявив, что в планах экипажа этого не было. Борман якобы сумел уговорить второго астронавта отдать ему камеру и сделал знаменитые кадры.

Хотя Уильям не настаивал на авторстве, исследователь и писатель Эндрю Чайкин смог получить доступ к оригиналам бортовых записей и установить, что именно Андерс, новичок в той экспедиции, сделал все снимки поднимающейся Земли. Сначала Андерс сфотографировал землю на черно-белую пленку, а потом быстро заправил в аппарат цветную и сделал еще 2 кадра. Несмотря на работу Чайкина и тот факт, что Борман признал: он спутал этот эпизод с другим, произошедшим ранее, и все три фото сняты именно его коллегой, некоторые источники до сих пор утверждают, что первая черно-белая фотография принадлежит Борману.

Студийный портрет Бетти Грейбл (1943)

Когда Бетти Грейбл заканчивала съемки в ленте «Милая Рози О’Грэйди», студия решила, что им нужны фотографии актрисы в купальнике для рекламной кампании. По воспоминаниям Бетти, фотосессия с самого начала не задалась. Фрэнк Поволни хотел сделать что-то особенное, но все снимки выходили слишком стандартными. Тогда фотограф попросил актрису повернуться к нему спиной — просто для разнообразия. Девушка выполнила рекомендации мастера и, оглядываясь через плечо, задорно спросила: «Что-то вроде этого?». Довольный Фрэнк сделал пару кадров, и именно второй снимок стал всемирно известным. В результате было продано более миллиона экземпляров знаменитой фотографии, и Грейбл в одночасье стала суперзвездой. Воспользовавшись этим, киностудия стала настойчиво предлагать Бетти более разнообразные роли. Однако актриса была не уверена в своем таланте и наотрез отказывалась от проектов, которые не соответствовали ее амплуа. Наконец, для Грейбл подготовили комедийный мюзикл «Девушка с обложки», который имел оглушительный успех.

Знаменитый портрет Альберта Эйнштейна (1951)

Одна из самых известных фотографий в истории была снята в день рождения великого физика. В честь 72-летия Эйнштейна в Принстонском университете проходило торжественное мероприятие. На нем присутствовало множество фотографов, и под конец Эйнштейн порядком устал от вспышек фотокамер. Когда ученый уже уезжал с праздника, к автомобилю подбежала еще одна группа репортеров. Фотографы наперебой просили Эйнштейна улыбнуться, но, по легенде, он был утомлен и не в духе, поэтому сердито воскликнул: «Достаточно!» Никто не слушал Альберта, тогда он показал язык толпе и тут же отвернулся. Фотографу Артуру Сассе невероятно повезло — он единственный смог запечатлеть эту гримасу известного ученого. В итоге Эйнштейну так понравился его портрет, что он попросил фотоагентство сделать для него девять копий снимка. Физик впоследствии использовал их в качестве поздравительных открыток.

«Dalí Atomicus» (1948)

Фотограф Филипп Халсман и Сальвадор Дали впервые познакомились в 1941 году на выставке художника. После этого мужчины сотрудничали десятилетиями и встречались как минимум раз в год. Дочь Халсмана Ирен говорила, что Филипп и Сальвадор отлично ладили: первый не интересовался живописью, а второй не собирался брать в руки фотокамеру. Если Дали приходила в голову безумная идея, Халсман всегда пытался придумать, как ее воплотить, и наоборот.

Знаменитая фотография была сделана в 1948 году. По задумке Халсмана все объекты в кадре должны были парить в воздухе. Для этого мольберт и картину подвесили на лесках, лестницу приподняли на подставке, а стул держал ассистент. На счет «три» один помощник расплескивал воду, на счет «четыре» — Дали прыгал. Халсману пришлось сделать 26 кадров, а вся съемка заняла около шести часов. В итоге был выбран идеальный снимок, после чего Филипп удалил с него все лишние элементы. Готовая работа была опубликована в журнале Life и получила мировую известность. Ее даже признали одной из «100 самых влиятельных фотографий, когда-либо сделанных».

Мэрилин Монро на съемках фильма «Зуд седьмого года» (1954)

Мэрилин Монро и фотограф Сэм Шоу познакомились на съемочной площадке фильма «Вива, Сапата!» в 1951 году, куда актрису так и не взяли на роль. Молодые люди быстро подружились. Поэтому, когда Сэма пригласили в качестве фотографа на съемки ленты «Зуд седьмого года», Мэрилин сделала несколько поз специально для него. В определенный момент Монро обернулась к фотографу и крикнула: «Привет, Сэм!». Именно этот кадр и стал легендарным снимком. Правда, знаменитая сцена стоила Мэрилин Монро брака. Когда ее муж, Джо Ди Маджо, увидел этот кадр, он буквально впал в бешенство, хотя Монро только следовала задумке режиссера. Супруги прилюдно поссорились, после чего безутешная актриса подала на развод.

«Безмятежность» (1998)

Этот снимок бывший фотограф «National Geographic» Чарльз О’Риэр сделал в 1998 году в долине Напа. Обычно холмы были покрыты виноградниками, но в начале 90-х их решили на время вырубить из-за заражения насекомыми. Фотограф ехал к своей подружке, когда заметил из окна машины потрясающий пейзаж. Над местностью только что прошел шторм, из-за чего трава стала изумрудно-зеленой, облака разошлись, и выглянуло солнце. О’Риэр сделал четыре кадра и выложил их на фотостоке. Компания «Microsoft» купила все права на фотографию, заплатив баснословные деньги, и сделала снимок обоями по умолчанию для операционной системы «Windows XP». О’Риэр всегда утверждал, что никак не обрабатывал фотографию, и краски на ней настоящие. Спустя годы несколько фотографов попытались повторить знаменитый кадр, но безуспешно: местность уже вновь засадили виноградной лозой.

«Полнолуние над красными дюнами» (1998-1999)

Кстати, изначально в качестве основных обоев в «Windows XP» должна была быть использована другая фотография Чарльза О’Риэра. Мужчина сделал снимок пустыни в конце 90-х годов прошлого века в национальном парке Калахари-Гемсбок (ЮАР). Однако компании «Microsoft» пришлось отказаться от своей задумки. Часть людей пожаловалась, что очертания дюн напоминают им пятую точку. На этом претензии к снимку не закончились. Некоторые исследователи заметили, что Луна на снимке сфотографирована кверх тормашками, так что изображение, скорее всего, прошло дополнительную обработку. Сам Чарльз О’Риэр никогда не комментировал эти критические замечания.