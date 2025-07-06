20+ человек, которые до сих пор взахлеб рассказывают о своей свадьбе

Свадьба может быть какой угодно — пышным торжеством в ресторане с сотней гостей или скромным чаепитием в кругу близких друзей. Главное, чтобы все ее участники надолго запомнили этот день. У героев этой статьи так и вышло, но, увы, не всем удалось в полной мере ощутить волшебство праздничной церемонии.

В статье используется изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта.

Когда свадьба чуть не сорвалась из-за свекрови

Алина 13 часов назад Хорошо, что все остальные в истории - и жених, и его отец - адекватными оказались. А мать больная, конечно. - - Ответить

Мать чуть не испортила нам свадьбу. С моей будущей женой они никогда не ладили. Перед самим торжеством вроде помирились и даже вместе ходили выбирать свадебное платье. Я выдохнул. На регистрации все шло хорошо, пока моя мать не заявилась в почти таком же платье, как и у невесты. Все гости были в шоке, а мать наивно хлопала глазками, не понимая, что не так. Я умолял ее переодеться, но та уперлась — ничего плохого она в своем наряде не видела. Свою мать я знаю, сделала она это специально, чтобы навести шуму. Хорошо, что отец буквально затолкал ее в машину и увез домой переодеться. Обратно мать ехать отказалась, так как посчитала себя оскорбленной. © Подслушано / Ideer

«Посмотрите, что наснимал мой свадебный фотограф. Я заплатила $ 2000 за такие кадры!»

Свадьбу проспал — невесту потерял

У знакомой была свадьба. За все заплатила семья невесты, жених денег зажал. И вот все ждут жениха на церемонию. Час его нет, два, три... А они еще хотели по городу покататься, фотки сделать. Невеста в панике, дозвониться никому невозможно. И тут выходит вперед друг детства невесты и предлагает ей выйти замуж за него, раз жених ее фактически бросил. А она и согласилась! Родственников со стороны жениха, что пришли на церемонию и в ресторан, тактично выставили. Неудавшийся же муж, как оказалось, все проспал. Друг еще и подсуетился, своих родных позвал, а те хоть и не готовы были, но подарки сделали очень хорошие. Так что была полноценная свадьба, но уже с другим женихом. С этим другом они живут душа в душу уже лет 15. © Палата № 6 / VK

«Этот костюм я купил специально на свадьбу. А невеста не разрешает мне его надевать»

Ну, разумеется, не разрешает. У тебя же нет галстука. © Wallabanjo / Reddit

«Слева невеста, а справа ее подруга, которая решила надеть вот такое платье»

Ох, на этом дружба закончится. © WesternResearcher376 / Reddit

Зима. Свадьба на улице. Без еды. Что может пойти не так?

Как-то раз была на свадьбе, которая проходила на открытом воздухе. Зимой. Всем сказали приходить к обеду, поэтому многие не стали перекусывать заранее. А вот фигушки. Стол накрыли только в 17:30. Церемонию задержали на целый час, поэтому все мерзли на улице. Никаких обогревателей и теплых палаток, даже стульев не было. Потом оказалось, что вся еда была заказана только на 70% гостей. Пришлось растягивать на всех. Даже воду! Напомню, что практически никто не обедал. И только около 8 часов вечера включили музыку и начали танцевать. Оказалось, что молодожены специально так растягивали время, чтобы можно было сделать как можно больше фотографий. Не свадьба, а сущий кошмар. Я ушла оттуда, как только выдалась возможность. © Dramatic-but-Aware / Reddit

«Вчера мы были на „Zoom-свадьбе“ онлайн, поэтому оделись соответствующе»

На других надейся, а сам не плошай

Давным-давно мы хотели отметить свою свадьбу в том же ресторане, где и когда-то праздновали мои родители. Мы там часто что-то отмечали. В итоге сделали заказ, обсудили все детали торжества. Все отлично. За 4 дня до мероприятия я решила уточнить некоторые моменты, чтобы правильно рассадить гостей. Пишу в ресторан — не отвечают. Звоню — нет ответа. Поехала туда. Подхожу к дверям, а там висит табличка «Мы закрыты. Навсегда!» Обалдеть. Я чуть с ума не сошла, ведь все уже договорено, заказан торт. Понимаю, что нужно срочно искать новое место и за 4 дня все организовать. Как же хорошо, что моя невестка помогла в поисках. В итоге свадьба состоялась. Кстати, вышло даже дешевле, чем в том закрытом ресторане. © Useful_Weight_7715 / Reddit

«Друг умудрился сломать свое неубиваемое вольфрамовое обручальное кольцо»

«Недавно я был шафером на одной свадьбе»

«Нам так повезло, когда в первую брачную ночь мы увидели вот это»

Дорого-богато, но есть нюанс

Несколько лет назад были на свадьбе лучшего друга мужа. Мероприятие проводили в парке, но был один нюанс — в это же время там отмечали еще 5 или даже более свадеб. Некоторые гости то и дело путались, к какому мероприятию они относятся, и прибивались не к тем группам. В парке есть водоем, и по сценарию невеста должна подплыть на лодке. Смотрим — плывет. И тут у меня сразу возникла мысль: "Вот бы она не навернулась с этой лодки, ведь у нее платье как у русалки, ногами особо не подвигаешь. И что бы вы думали? Невеста оказалась в воде по пояс. Платье за $ 12 тыс. было в болотной тине, пока проводили церемонию. Вся свадьба стоила более $ 50 тыс. © SuitableJelly5149 / Reddit

«Вот как выглядела наша свадьба»

Ох, представляю, как пришлось потрудиться фотографу. © wolftick / Reddit

«26 лет назад поженились мои родители. Это была... совсем нетипичная свадьба»

«Приглашение» на свадьбу без приглашения

Скоро у двоюродного брата свадьба, они с невестой планируют отмечать на природе. Причем всем гостям придется добираться около 5 часов до этого места. Я обалдела, когда узнала, что молодожены рассылают открытки тем, кого не приглашают, со словами: «У нас скоро свадьба, но вы будете мысленно вместе с нами в этот особенный день». Этот поступок они объяснили так: «Интересно посмотреть на их реакцию». Я в шоке. © joyousfoodie / Reddit

«Во время нашей свадьбы пошел дождь. Благодаря этому появилось такое фото»

Дождь в день свадьбы — это удача, потому что мокрый узел сложнее развязать. Поздравляю! © nvksmum / Reddit

«Он просто искал свое обручальное кольцо. В итоге нашел»

Когда друг решил воспользоваться моментом

Наша свадьба. Пышное платье, кольца на пальцах, тамада орет в микрофон, все радуются. И тут на фоне всей этой гармонии встает друг мужа. Такой уверенный, торжественный. Я думаю: «Сейчас скажет что-то душевное». Ага, конечно! Он вытаскивает кольцо, встает на одно колено и делает своей девушке предложение. На нашей свадьбе. В прямом эфире, как говорится. Без согласования, без вопросов, просто «а почему бы и нет?» Видимо, романтика его так накрыла, что он решил: не важно, чей праздник, — главное, что момент красивый. И люди в зале, и фотограф, и декор уже оплачен — все для него. А венцом безумия стал букет. Оказывается, по его логике, я должна была не кидать его, а торжественно вручить невесте вот этого гения. Мол, это же теперь и ее вечер тоже, как же без персонального цветочного комплимента?

Праздник нам он испортил знатно. Ну и ладно. Зато у нас теперь в семейной истории есть глава «второстепенные персонажи, которые решили стать главными». Больше с ним не общаемся. Все-таки главное в свадьбе — не забыть, чья она. © Подслушано / Ideer

«Вот что творилось перед свадьбой у нас на заднем дворе»

«Я связала подарки для всех гостей на нашей свадьбе»

Проделки свекрови не помешали свадьбе