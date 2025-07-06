Однажды пыталась ответить н а звонок по домашнему радиотелефону с пульта телевизора.лежат рядом,по виду и обьему похожие…
15 историй о трудоголиках, которые забыли, что такое выходной
Когда работа становится вторым, а то и первым домом, начинается настоящее шоу — мы пытаемся звонить с помощью калькулятора или принимаем пассажиров автобуса за своих учеников. В этой статье вы найдете истории, в которых уставшие, вымотанные люди совершают неожиданные кульбиты, после которых так и хочется отправить их в отпуск. Впрочем, один парень из нашей подборки пошел в отпуск и растерялся.
- Мы открывали в городе самый первый гипермаркет, работала без выходных. А после открытия у нас был конкурс: кто больше товаров пикнет за определенное количество времени. Так вот муж частенько ночью просыпался от того, что я ночью во сне его щупала в поисках штрих-кода. И как же мы радовались, когда нам позвонили и сказали, что я заняла на конкурсе первое место. © Alina_Zarinina / YouTube
- После тяжелой рабочей недели решила постирать носки. Бросила их в унитаз, стою и думаю, что надо нажать спуск, чтоб простирались. Потом закрались сомнения. © ЕвгенияШевченко-в4к / YouTube
- Работали как-то допоздна. У коллеги норковая шапка-формовка лежала на кресле, я ее погладила как кота. © Анна-р6ч3ы / YouTube
- Подруга на работе зашла в лифт и ей показалось, что люди в лифте как-то подозрительно на нее смотрят. На ум пришло одно слово, которое она и выдала: «Проездной». © ЛюдмилаСиднина-ь6д / YouTube
- Замещала коллегу. 6 уроков в первую смену, 5 во вторую. Вечером, без сил, захожу в троллейбус и выдаю хорошо поставленным голосом: «Здравствуйте. Садитесь». Моментально осознав, что затупила, села в уголок, стараясь стать незаметной. На каждой остановке кто-нибудь обязательно вежливо говорил: «Можно выйти?» или «До свидания» говорил лично мне. Вновь вошедшие ничего не понимали, а у «моих» был рот до ушей. Думаю, я сняла пассажирам стресс. © Тамара-ъ3у / YouTube
- Последние полгода муж работает без выходных по 16 часов в сутки. Сегодня влетел домой, бросил на пол какие-то бумажки и выпалил: «Ты мне изменяла, Катя — не моя дочь, вот тест на отцовство!» Я даже не успела ему сказать, что и мне она не родная дочь, мы же ее удочерили. © Сокровенные истории / VK
Я понимаю, можно затупить в моменте, но чтобы сделать тест нa отцовство, нужно произвести некоторые манипуляции, потратить деньги и время, неужели в процессе ни разу прояснение не настигло? )))
- Я работал кассиром в банке. Это был очень загруженный день, впрочем, как и всегда. В очереди было человек 40 или больше. А у меня только что закончился перерыв, но я был без сил, поэтому решил сделать еще один перерыв более, чем на 30 минут. Выражение лица клиента было ужасным, когда он смотрел, как я ухожу. © Adagio-Lumpy / Reddit
- Я прикладывала банковскую карту к домофону в четыре утра, вернувшись с работы, и не понимала, почему не открывается. А потом еще 40 минут рыдала, ибо не могла попасть домой. Спасибо бабулечке, которая в 5 утра с собакой гуляет. Если бы не она, думаю, до меня бы не дошло, в чем дело. © Deya.Mi. / YouTube
- Меня буквально выгнали с работы в отпуск. Начальник сказал, чтобы я раньше середины мая не появлялся. Переделал дома все дела еще в первый день. Пошел уже третий день, а для меня это каторга какая-то. Физически я, конечно, отдохнул. А вот морально... Не знаю, чем заняться. Больше часа читать не могу. С друзьями больше не встретиться, потому что нет у меня никаких друзей. Я не знаю, куда себя деть. Сейчас с ужасом понимаю, что у меня, кроме работы, в жизни ничего больше нет. © admin / y—story
История после сессии. Иду домой, подхожу к подъезду, прикладываю магнитный ключ к домофону - дверь не открывается, раздается какой-то странный звук... думаю, что за фигня!? Оказалась, не тот подъезд
- Однажды я, очень сонная, разговаривала по мобильному телефону, ожидая, пока остынет мой утренний кофе. Когда разговор закончился, я повесила трубку и положила телефон в чашку с кофе. Мне потребовалось около 15 секунд, чтобы осознать, что я натворила. © HappySurfgirlXo / Reddit
- Работала я в швейном ателье. Мы принимали заказы и писали квитанции с номером телефона заказчика и сроком выполнения. Сделала я заказ, беру телефон, чтобы позвонить заказчику, в одной руке телефон, в другой квитанция, ввожу номер квитанции в телефон, а саму квитанцию прикладываю к уху и жду... И так ждала около минуты, еще и сетовала при этом, что со связью проблемы, гудка нет. © Ntla_a / YouTube
- Я раньше даже не думала, как так можно устать, чтобы выдавать фразы с работы. Я работаю с детьми и однажды, когда мы с друзьями собрались, чтобы привлечь их внимание, обратилась к ним «Дети». © КсенияЯковенко-м5ю / YouTube
А я работаю оператором на телефоне. Так когда сама звоню по своим надобностям нна горячую линию других компаний, потом в конце диалога так и тянет сказать "спасибо за звонок, всего доброго, до свидания".
- Села в такси со словами: «Здравствуйте, вам пакетик нужен?» Посмеялись с таксистом, всю поездку разговаривали о ритейле. Вышла из такси и случайно сказала: «До свидания, приходите к нам еще». Смех таксиста слышала уже из подъезда. В то время я работала 3 месяца без выходных по 12-14 часов. © KraPiv4eg / YouTube
- Я как-то на калькуляторе набирала номер телефона. Трубку держу в руке, а там все время длинный гудок, и я не понимаю, почему не берут трубку. Напротив меня сидела коллега, так я ей показала калькулятор с цифрами и спрасила, правильно ли я набрала номер .Со следующего понедельника пошла в отпуск на недельку. © Иннеталина-ж5э / YouTube
- Я однажды с работы вышла в поварском колпаке, только на остановке увидела свое отражение в окне проезжающего автобуса.... Еще по дороге думала, что это на меня так два парня смотрят, загордилась прям. © РегинаНовоселецкая-ж6к / YouTube
Комментарии
Приложить ключ к лифту - бывало и бывает...
Зато теперь прежде чем что-то сказать после телефонного разговора, внимательно смотрю, чтобы звонок уже реально закончился 😅😂😂😂
Из плохого: реально прилипла к телефону. Уже от отчаяния перелила туда книги, потому что с ридера что-то не читается...
Как-то пришлось поехать наа общественном транспорте, а т.к. я им не пользовалась уже, наверно, лет - надцать, в голове прочно сидит слово "проездной" как оплата за проезд. Никаких валидаторов в то время ещё не было. В результате в киоске приобретаю этот самый проездной на все виды, т.к. ехать надо было с пересадкой и "что первое подойдёт" сгодится. После первой пересадки меня заклинило. Поэтому снова купила проездной документ, на этот раз талончик. Сажусь в троллейбус. Через пару остановок заходит контролёр. Проверил всех, кроме меня. Как законопослушная гражданка, говорю: - Вы у меня не проверили оплату. Он: - Так я вижу талончик у вас в руке. Я смотрю наа талончик, потом наа него, потом снова наа талончик и задумчиво изрекаю: - А у меня ещё и проездной есть... Как пишут в интернете - выражение лица у контролёра было бесценно)))
я часто не на калькуляторе, а на клавиатуре компа набираю номер телефона и негодую на перебои со связью)
Перепутала номера телефонов и номера паспортов туристов (паспорта все были с номерами на 9). И я, глядя не на ту колонку в таблице, тупо набирала +7 и номер паспорта. Ругалась, что никому не могу дозвониться. Случайно попала на мужика, у которого был такой номер. Только он мне и объяснил, насколько я не права