15 историй о трудоголиках, которые забыли, что такое выходной

Как-то пришлось поехать наа общественном транспорте, а т.к. я им не пользовалась уже, наверно, лет - надцать, в голове прочно сидит слово "проездной" как оплата за проезд. Никаких валидаторов в то время ещё не было. В результате в киоске приобретаю этот самый проездной на все виды, т.к. ехать надо было с пересадкой и "что первое подойдёт" сгодится. После первой пересадки меня заклинило. Поэтому снова купила проездной документ, на этот раз талончик. Сажусь в троллейбус. Через пару остановок заходит контролёр. Проверил всех, кроме меня. Как законопослушная гражданка, говорю: - Вы у меня не проверили оплату. Он: - Так я вижу талончик у вас в руке. Я смотрю наа талончик, потом наа него, потом снова наа талончик и задумчиво изрекаю: - А у меня ещё и проездной есть... Как пишут в интернете - выражение лица у контролёра было бесценно)))