14 уникумов, которые и разговор по домофону в комедию превратят

Сегодня сложно представить себе многоквартирный дом без домофона. Кто только по нему нам не звонит: гости, соседи, курьеры и совсем посторонние люди, которые надеются, что им откроют дверь. Некоторые идут еще дальше и используют домофон как способ завести знакомство.