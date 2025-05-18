14 уникумов, которые и разговор по домофону в комедию превратят
Народное творчество
1 час назад
Сегодня сложно представить себе многоквартирный дом без домофона. Кто только по нему нам не звонит: гости, соседи, курьеры и совсем посторонние люди, которые надеются, что им откроют дверь. Некоторые идут еще дальше и используют домофон как способ завести знакомство.
- У моей мамы — последняя квартира в подъезде и в доме, на последнем этаже. Постоянно достают бумажные спамеры в надежде, что им откроют дверь. Но на первом этаже живет очень дотошная женщина, и маман на все заявления типа «Принесли квитанции ЖКХ» адресует их по номеру квартиры этой соседки, а уж она им там разнос устроит. © A_n_s_y / ADME
- Руки заняты пакетами, а ставить их на землю не хочется. И вот я пытаюсь нажать кнопки... носом. Первый раз — мимо, второй — снова неудачно. Только с четвертого раза получилось попасть. И только тогда я заметил, что рядом все это время стояла соседка и спокойно наблюдала за моими попытками. © Не все поймут / VK
- Заказал еду на дом, и вот звонок в домофон. Курьер возмущенно: «Ну и подъезд у вас! Лифт-то где?!» А подъезд у нас обычный. Я спустился, побегал — никого. Вернулся на свой этаж и наткнулся на смущенного паренька. Он мне:
— Вот заказ. Я же вам звонил из другого дома.
— По домофону — из другого дома? — удивился я.
— Ага! — уверенно ответил курьер.
Мысленно всем сердцем пожелал ему удачи в жизни. © Убойные Истории / VK
- Звонок в домофон. Мужик какой-то говорит:
— Мне в 5-ю квартиру.
— Это 9-я, звони в 5-ю.
— Так мне там не открывают.
— Значит, вали отсюда!
— В смысле, вали отсюда? © Stories / VK
- Привет из квартиры 33! Нам одно время вечно звонили — я даже выключала звук домофона и включала его только тогда, когда кого-то ждали: гостей, доставку еды... Любые спамеры, продавцы — да кто угодно — в первую очередь набирают 33, потому что это очень легко: одна кнопочка. Когда я не открываю, они начинают звонить нашим соседям в 34 и 32 — я слышу, как сигналит их трубка. © potato82 / Pikabu
- Летом мыла окна на балконе. Звонок в домофон. Очень юный мужской голос говорит, что еще не встречал такой «изящной, грациозной и хозяйственной девушки». Пришлось объяснить, что седьмой этаж — достаточное расстояние для иллюзий: и вовсе я не девушка, а почти бабушка! © Stories / VK
- Переехала в новую квартиру. Однажды звонит домофон — мужчина спрашивает, моя ли машина припаркована у дома. Отвечаю, мол, машины у меня нет и отродясь не было. А он как возмутится:
— Ага, конечно! Соседи сказали, что ваша!
Действительно, я некоторых соседей в глаза не видела, а «мою» машину они уже знают. © Подслушано / Ideer
- Никого не пускаю в подъезд. Достали. Один раз откроешь дверь — потом будешь как швейцар подрываться на каждый звонок от кого попало. И главное: как они пронюхивают, что в восьмой квартире открывают?
С год назад соседский мальчишка позвонил:
— Тетенька, откройте, ключи забыл.
Потом — снова забыл. Потом начали звонить его друганы. Ну дети, ладно, раз в неделю — не жалко. Но когда они стали названивать два—три раза в день — вот тогда уже стало жалко.
И стоило один раз отказать — сразу и ключи перестали забывать, и газеты как-то сами начали попадать в подъезд, без звонков... © Zelipukka / Pikabu
- В день моего пятнадцатилетия вдруг зазвонил домофон. Мы никого не ждали, поэтому я с удивлением сняла трубку, а там моя классная руководительница поздравляет меня с днем рождения. По домофону. Сказала, что просто проходила мимо и решила заглянуть с поздравлением. Это было самое необычное поздравление в моей жизни. © Подслушано / Ideer
- Был у девушки в гостях. В соседнем доме делают отличную пиццу, но на улице была такая метель, что выходить совсем не хотелось, и мы решили заказать доставку. Везли долго, я уже начал нервничать от голода и ожидания. И тут девушка вспомнила, что у нее в квартире отключен домофон. Пришлось все-таки одеваться и выходить на улицу. Я был раздражен, голоден и зол. Выхожу, а у подъезда стоит курьер. Встречает меня со словами:
— Вы серьезно? Нельзя было уже выйти навстречу?
Я ответил, что погода мерзкая и выходить совсем не хотелось. Он вздохнул:
— Я знаю. Уже 40 минут тут стою.
Мне стало неловко, и я поделился с ним пиццей. А потом, пока шли за второй, разговорились. Оказался нормальный мужик. С тех пор общаемся. © Не все поймут / VK
- На втором этаже моего подъезда живет семья с детьми. У них нет домофона, и дети постоянно звонят в мою квартиру, просят открыть дверь. Это продолжается уже около полугода. В последний раз, когда они звонили, начали кричать в домофон:
— Тетя, тетя, вы такая добрая! Спасибо вам! Вы такая хорошая!
Так приятно было услышать искренность в звонких детских голосах. © Подслушано / Ideer
- Одно время ко мне повадились часто звонить в домофон люди, которые к «соседям». Меня это стало раздражать, особенно потому, что днем я спала после ночной смены, а эти звонки меня будили. Стала отключать домофон. Через некоторое время встречаю соседку, которая стала меня упрекать, что из-за меня к ним врач не попала. Оказалось, что у нее внук родился, и свой домофон они отключили, чтобы не пугать малыша громким звуком. И она всем-всем говорит, чтобы звонили в мою квартиру. Типа: «Ты ж все равно обычно днем дома». Я ответила: «Вы совсем?», на что она ответила: «Ну я-то думала, что вы нормальные соседи». © Stories / VK
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