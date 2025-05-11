15 доказательств того, что некоторые курьеры вместе с заказом привозят историю

Оформляя заказ по интернету, мы рассчитываем на то, что нам доставят целый и невредимый товар или вкусное блюдо без задержек. Но в жизни случается всякое: можно, к примеру, получить частично собранный детский конструктор или вместо горячей пиццы — нечто, напоминающее месиво. В этой статье мы расскажем о курьезах, произошедших во время доставки.