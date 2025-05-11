15 доказательств того, что некоторые курьеры вместе с заказом привозят историю

Истории
49 минут назад

Оформляя заказ по интернету, мы рассчитываем на то, что нам доставят целый и невредимый товар или вкусное блюдо без задержек. Но в жизни случается всякое: можно, к примеру, получить частично собранный детский конструктор или вместо горячей пиццы — нечто, напоминающее месиво. В этой статье мы расскажем о курьезах, произошедших во время доставки.

  • Участвовала в конкурсе на лучший образ на Хэллоуин. Я вообще люблю краситься и не только стрелки ровные рисовать. У меня ну очень много косметики, которая может пригодиться в макияже — это моя страсть. Поэтому и образ продумывала до мелочей, долго красилась, снимала, монтировала видео. В итоге у меня на лице было много-много рисунков паучков, паутина в волосах, костюм соответствующий. Заканчиваю снимать, собираюсь идти все смывать. И тут звонок в дверь. Курьер, о котором я совсем забыла... Что делать, пошла открывать. Его лицо я не забуду никогда. Молча протянул дрожащими руками пакет, развернулся и побежал по коридору. «Деньги возьмите, — крикнула вдогонку я. — Я не кусаюсь, подходите». Деньги забрал, но в глаза старался не смотреть. После такого буду стараться планировать дела так, чтобы не шокировать бедных курьеров. © Палата № 6 / VK
  • Звонок в домофон: «Доставка цветов». Я обрадовалась, уже стала прикидывать, что надену для фотосессии. Заходит курьер с шикарным букетом роз, я уже вся изнемогаю от предвкушения, и тут он говорит, что букет не для меня — ошибочка вышла. Цветы были для некой Лики. Да... За минуту испытать весь спектр эмоций: счастье, дрожь в ногах, предвкушение радости, а потом стыд за хвастовство и разочарование. © Карамель / VK
Фидо
2 часа назад

Ну капец. Цветы - это уже не просто цветы, а повод для фотосессии и постов в соцсети. Какая убогая жизнь...

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  • Мой кот — довольно крупный, весит 8 кг. Как-то раз мы заказали 4 пиццы на дом. Когда пришел курьер, кот вышел его встречать. Курьер посмотрел на него, потом на пиццы и говорит: «Я так понимаю, это все ему?» © Убойные истории / VK
  • Заказала доставку. Курьер позвонил в домофон, я впустила его в подъезд, так как живу на втором этаже в доме без лифта, сразу открыла дверь. Моя квартира — последняя в длинном коридоре. Слушаю, как курьер повернул с лестницы и бодро топает в мою сторону. В это время моя кошка Тиша вышла ко мне в коридор. Я ей говорю: «Тиша, уйди». И тут понимаю, что курьер споткнулся, постоял пару секунд и пошел дальше... тихо так. Отдал пакет и шепотом пожелал хорошего дня. Бедняга, наверное, подумал, что я на него шикнула: «Тише иди». © Аня Колесова / ADME
  • Курьер привез мой заказ с едой, и вместо напитка оставил пустой стаканчик. Спрашиваю, в чем дело, а он отвечает: «Извините, мне его такой изначально дали». Да ладно! Почему же он не подумал: «Хммм, странно, зачем мне нужно доставлять пустую посуду?» А еще был случай, когда мы заказали пиццу, и курьер прислонил коробку с ней к нашей двери. Боком! Вся пицца скатилась вниз и превратилась в кучу месива на картонке. © FortheLoveof*** / Reddit
  • Негативный отзыв на доставку одного интернет-магазина: «Перед Новым годом у них вообще странности случаются. Моей подруге доставили распакованный и даже слегка собранный конструктор для ребенка! Курьер в электричке заскучал, видать». © Убойные истории / VK
  • Как-то жду доставку, звонит курьер: «Не успеваю до 6, приеду в 8». Думаю, ладно. Звонит в 8: «Не успеваю, буду завтра с утра». Звонит на следующий день с утра: «Не успеваю, когда свободны?» Недовольно отвечаю, что в 15:00 я выхожу из дома — доставка нужна до этого времени. Жду весь день. Никого. Спокойно собираюсь и выхожу из квартиры где-то в 15:30. Открываю дверь — курьер сидит на полу. Отдает мне посылку и говорит: «Я же слышу, вы там собираетесь около двери». Жутковато стало. © Подслушано / Ideer
  • В одном доме от меня находится небольшой ресторанчик суши. Идти буквально два шага, но было холодно и лень, так что я стал ждать курьера. Он вышел и пропал. Прошло два часа, техподдержка толком ничего не отвечала, но в итоге раздался звонок в дверь. В общем, у курьера разрядился телефон, и он поехал домой его заряжать. © Fortuno / Pikabu
  • Курьер приехал по другому адресу — через несколько домов от меня. Звонит мне и говорит: «Стучу вам в дверь, откройте». Смотрю — в подъезде никого. Открываю приложение — курьер в другом месте. Перезваниваю ему, говорю: «Уважаемый, вы не по тому адресу прибыли». А он мне: «Меня навигатор привел к вам, ошибки нет». Связался с поддержкой, а там: «Курьер отказывается идти на другой адрес. Заберите у него заказ — и все». В итоге — минут 20 созвонов: то с курьером, то с поддержкой. Курьер напрочь отказался идти в другой (правильный, указанный в заказе) дом. Решили с ним встретиться во дворе моего дома, так как на этаж сударь не соизволил подняться. При встрече он сказал, что уже по дороге решил, что сам донесет, и я мог бы не спускаться. © civilla / Pikabu
  • Заказала на детский день рождения 12 порций картошки фри. Смотрите, что привезли. Деньги, правда, потом вернули. Картошка была ни разу не запеченная и несоленая — соль лежала отдельно. Зачем так делать — непонятно. © Umbriel101101 / Pikabu
  • Заказала изогнутый телевизор с доставкой у довольно известного магазина техники и электроники. Привезли, распаковала при курьере, а телек с трещиной. Курьер мне заявил: «Это вы сделали», — и ретировался. Я позвонила в магазин, приехал другой курьер забирать, но деньги мне отказались возвращать до экспертизы. Спустя 10 дней мне ответили, что вина моя, магазин ответственности не несет. Отправила досудебку и жалобу в нужную инстанцию. Тут же деньги вернули. И зачем так поступать?! © Подслушано / Ideer
  • Прихожу домой, а лифт не работает. И в подъезде курьер с огромными сумками продуктов и бутылками по 18 литров. Ему на верхний этаж и мне. Заказчик ждет товар до квартиры. В результате позвонил и сказал, чтобы хозяин сам спускался. Это же элементарная вежливость — выйти и помочь донести свои покупки, курьер же не виноват, что у нас лифт именно сейчас сломался. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
  • Вот в каком виде мне привезли пиццу. А я им еще предварительно оставил чаевые в приложении. Коробка с пиццей была повернута боком. Деньги мне полностью вернули, включая плату за доставку и чаевые. Сейчас еще злюсь, но уже не так сильно. © not-very-clever / Reddit

Чудить умеют не только курьеры, но и наши любимые коллеги. И соседи тоже от них не отстают.

  • Посылка с новой гарнитурой должна была прийти через бесконтактную доставку. И мне даже прислали ее фото на пороге дома — но это был не мой дом. Когда я вернулся с работы, то специально прошелся вверх и вниз по улице, чтобы найти похожий дом. Нашел, но хозяин наотрез отказался признавать, что получил мою посылку. Я разозлился, вернулся домой и сообщил продавцу, что доставка не состоялась. Он нехотя согласился отправить еще одну гарнитуру. Я получил замену через пару дней. Самое странное, что шесть месяцев спустя на моем пороге появилась коробка с предыдущим заказом, потрепанная, но целая. В приложении, где ее можно было отслеживать, ничего не обновлялось, так что остается догадываться, что произошло за эти полгода между ожидаемой и фактической доставкой. © cyberdonked / Reddit
  • Один мужик заказал у нас плойку в подарок для жены. Привез ей курьер ее, она благодарит и спешит закрыть дверь. Курьер спрашивает про оплату. Женщина в шоке: это же подарок, не будет она за него платить! Курьер звонит заказчику, а мужик заявил, мол, ребят, какие могут быть деньги, это же подарок для жены! Курьеру пришлось лишить именинницу подарка. Что это было, непонятно, до сих пор все вспоминаем ту историю. Интересные у нас, однако, люди. © Рабочие истории / VK

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