15 историй о женщинах со стальным характером, которые не боятся брать ситуацию под контроль

Истории
16 минут назад

В жизни бывают моменты, когда только от тебя зависит, как сложится ситуация. Героини этой статьи — обычные женщины с необычной силой характера. Они не ждут, что кто-то решит их проблемы за них, а сами берут все в свои руки. Их истории — о смелости, решительности и умении идти вперед, несмотря на трудности.

  • Ненавижу ездить за рулем, когда сбоку сидит муж. Поворотник на 3 секунды позже включила — галдит, близко разминулась с машиной на дороге — галдит, поймала малейшую ямку на дороге, так там истерика. Про парковку вообще молчу. Ну вот как-то раз все было наоборот. Я сидела на пассажирском, он за рулем и я начинаю действовать его методом. За каждую малейшую оплошность на дороге начинаю капать ему на мозг: "Стой, пропусти, не спеши!". Вижу, начинает нервничать. Тут он ловит яму и понимая, что я буду трындеть, сразу говорит "Да знаю, блин, знаю, я - криворукий". Я сижу прям и кайфую. И знаете, помогло. Нет, он не перестал на меня галдеть, мы просто купили вторую машину, чтобы не ездить вместе. © Мамдаринка / VK
  • Жена очень боялась кошек. В детстве ее сильно оцарапала соседская кошка, и детская травма давала о себе знать. Но вчера наш сын принес домой котенка и заявил, что если котенка выгонят, то он тоже уйдет. Нас поразила храбрость пятилетки, и мы оставили котенка при условии, что им буду заниматься я и сын, а жена не будет иметь к этому отношения. И вот просыпаюсь сегодня утром, а жены рядом нет. Шесть утра, вышел посмотреть, где это она. А любимая свернулась калачиком в кресле и спит. А на руках у нее наш новый пушистый член семьи. Вот так вот милота и нежность победила фобию и страх. © Не все поймут / VK
  • Подруга работала помощником руководителя. У босса был скверный характер — изводил подчиненных придирками. Организовала она ему как-то командировку. А тот приехал к самолету впритык, его пересадили в эконом. Звонит, ругается, мол, место у туалета. Она ему и выдала: "Может, это вам вселенная на что-то намекает? Задумайтесь!" Вернулся присмиревшим.
  • Есть у нас с женихом подруга юности. Когда-то мой парень нам обеим нравился, но полюбил меня. Она тогда начала фыркать в нашу сторону и всячески чудить. И вот как-то мы с любимым по глупости разругались и разошлись на полгода. А она узнала об этом и подстроила так, чтобы мы встретились. Активно заставляла нас хотя бы просто поговорить. Этим летом у нас свадьба, а я поверила в дружбу. © Подслушано / Ideer
  • Моя подруга обладает поразительной дисциплиной. Каждый день она встает в одно и то же время, отправляется на пробежку, медитирует, завтракает и идет на работу. Она в прекрасной форме — и физически, и умственно, и финансово. Ее распорядок неизменен изо дня в день, за исключением выходных. В выходные у нее все расписано: уборка дома, покупки. Вечером она отправляется на пробежку. Она сама выстроила ту жизнь, о которой мечтала, и живет именно так, как хочет. Это действительно вдохновляет. © Tennispro5691 / Reddit
  • В отпуске с мужем взяли напрокат лодку. Договорились с лодочником за €40. Плавали, наслаждались видами. Пришло время возвращаться, а лодочник заявляет, что цена только за час и нам нужно доплатить, чтобы он довез нас обратно. Муж уже достал кошелек, но тут я, вспыхнув от возмущения, категорично сказала: «Ни копейки больше!» И, несмотря на его уговоры, сняла сандалии, платье и полезла в воду, показывая, что лучше доплыву сама. Лодочник растерялся. Муж за мной в воду не полез, а только с ужасом смотрел. Через минуту лодочник начал кричать: «Окей, окей! Садитесь обратно!» Вот так я не только сэкономила деньги, но и доказала, что, когда речь идет о справедливости, со мной лучше не спорить. © Мамдаринка / VK
Ирина Новикова
1 день назад

Настоящая подруга не хотела чтобы хороший парень достался посторонней девушке, уж лучше пусть будет с любимой подругой 😉

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  • Муж тайком таскал родственникам деньги из семейного бюджета. И это помимо того, что мы и так регулярно им помогали. Дошло до того, что когда мои родители выслали денег на Новый год детям на всякие развлечения, он обрадовался и отнес столько же денег своим. Мол, раз твои прислали, значит, эти деньги освободились, а его родители ругаются - им есть нечего. Я ответила, что если мы так сядем дома и перестанем работать, то и нам нечего есть будет. Его предкам еще 6 лет до пенсии, хорошее здоровье. Нашла свекрови работу в детской больнице, график с 7 до 15. Рядом с домом. Думаете, пошла? Нет. У них дача, летом придется уволиться. На мои слова о том, что сейчас же ноябрь и до апреля можно работать получила ответ: «Ну, мы на семейном совете решили, что я пока на работу не пойду. Да и сын помогает». Я поставила мужу условие — больше он им денег не дает! Одно дело помочь тем, кто работает, но не вывозит по каким-то причинам. Другое, если человек откровенно не хочет работать, но хочет ехать на твоем горбу. © Наташа / Ispovedi
  • Директор попросил меня помимо основной работы еще и делать отчеты по работе другого отдела. Предложил доплату, я согласилась. В день зарплаты финансовый отдел запросил отчет, я его передала. А мне сказали: "А что там делать было? Две кнопки нажать?" Предложила с этого дня нажимать две кнопки без моего участия и через три дня уволилась. Насколько мне известно, спустя три года две волшебные кнопки там никто так и не нажимает. © Карина Поччаева / Dzen
  • Когда моей бабушке было за 50 лет, она поступила в колледж на медсестру. Ба была самой старшей студенткой в ​​классе — все сокурсники называли ее мамой. Она закончила обучение и работала по специальности, подтверждая свои навыки, аж до 79 лет. © RyanNerd / Reddit
  • Работаю репетитором английского. У сестры дочь пошла в первый класс. Звонит она и спрашивает, могу ли я хотя бы по выходным позаниматься с племянницей. Ответила, что только за деньги. Естественно, меня не поняли. А я могла бы давать племяннице бесплатные уроки. Но, когда я жила на мизерную учительскую зарплату и попросила сестру, чтобы ее муж починил у меня дома кран и помог с ремонтом, та ответила, что нужно нанимать специалистов, а ее муж в выходной должен отдохнуть. Я так и сделала. Теперь пусть они нанимают репетитора и платят, а я в свой выходной буду отдыхать. © вредная и справедливая / Ispovedi
  • Всегда любила природу, но ни разу не была в настоящем походе. На день рождения загадала путешествие в горы, и коллеги пригласили меня летом с собой — подняться на одну из не очень высоких вершин. Я много читала об этом, поэтому знала, что надо брать и как физически подготовиться. За месяц до похода начала бегать по вечерам, делать зарядку. Мои занятия не были пустой тратой времени, ведь на гору я поднялась с легкостью, хотя за моей спиной и был тяжелый рюкзак. В следующий раз планирую найти гору повыше. Главное, чтобы компания не изменилась, потому что поддержка друзей тоже очень важна. © Карамель / VK
  • Чтобы исцелиться от детских травм и оправиться после неудачного брака, прошла долгую терапию. Мне пришлось буквально разобрать себя на части, а затем собрать заново. Зато теперь я стараюсь быть лучшей матерью для своих детей и разрушаю «проклятие поколений». Оно закончится на мне. © Jennijenjen89 / Reddit
  • После декрета вышла на прежнюю работу. За три года все сотрудники, с которыми я работала раньше, ушли, на их место пришли новые люди. Такие добротные тетеньки — из тех, что любят пообедать и поговорить по душам. Меня восприняли в штыки, ведь до этого на моем месте была «хорошая девочка». Специально пичкали неверной информацией, чтобы я испортила что-то и меня уволили. Рассказывали, какой начальник строгий, несправедливый, скупердяй, и жена у него мегера, поэтому молоденькие здесь не задерживаются. Я посмеялась, но на ус намотала. Не стала говорить, что жена-мегера — это я и что в скором времени женщины-болтушки у нас в фирме работать не будут. © Мамдаринка / VK
  • В университете сын познакомился с девушкой из очень богатой семьи. Мне сразу показалось, что она чисто финансово совсем ему не пара. Я даже отговаривала его от отношений, ведь таким обычно нужны салоны, рестораны, курорты и все остальное. А сын учился на учителя физики. Думала, что он не сможет организовать девушке привычную жизнь, и она все равно его бросит. Сын не послушал меня и сделал девушке предложение. Тогда оказалось, что родители девушки тоже против их отношений. Они даже не пришли на свадьбу, и полностью лишили дочь поддержки, только машину оставили. Прошло два года, сын и его жена вроде бы живут хорошо. И тут моя младшая дочь заболела. Нужны были деньги на операцию и срочно. И моя невестка продала свою машину. Ни я, ни мой сын не просили ее об этом. Я была в шоке, и сказала, что просто не смогу ей вернуть такую сумму. А невестка ответила, что мы теперь семья, семье нужно помогать, ничего возвращать не нужно. Дочери сделали операцию, с ней все хорошо. Невестка теперь ездит на метро, но она такая же позитивная девушка, и ее отношение ко мне или сыну не изменилось. И мне так жаль, что я не смогла разглядеть в этой девушке хорошего человека раньше. Стыдно за себя, и очень рада, что сын не послушал меня и выбрал любовь. © Палата №6 / VK
  • Начала заниматься спортом еще в 15 лет. Сначала дома, потом фитнес-зал. Уже десять лет, практически без перерывов, тренируюсь, но первые годы слышала одно и то же: «Зачем тебе это? Ты же и так худая!». Люди будто не могли понять, что спорт - это не только про похудение. Объяснять было бесполезно, так что я просто перестала обращать внимание. А в какой-то момент подумала: а почему бы и самой не стать тренером? Записалась на курсы, отучилась, и уже к 20 годам начала работать фитнес-инструктором. Сейчас у меня своя студия, и я в полном кайфе от того, что делаю. Каждый день вижу, как девушки, приходящие ко мне, меняются, становятся увереннее, сильнее, счастливее. Но больше всего веселит, когда те самые знакомые, которые пытались отговорить меня от спорта, теперь с важным видом заявляют: «Мы всегда в тебя верили!». Ага, конечно, помню я, как меня убеждали, что это бесполезная трата времени. © Карамель / VK

Комментарии

Уведомления
Ирина Новикова
1 день назад

Пост про скромную дочь богатых родителей это нереально. Если это правда, то она умничка, берегите её, свекровь!

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