15 историй о женщинах со стальным характером, которые не боятся брать ситуацию под контроль

В жизни бывают моменты, когда только от тебя зависит, как сложится ситуация. Героини этой статьи — обычные женщины с необычной силой характера. Они не ждут, что кто-то решит их проблемы за них, а сами берут все в свои руки. Их истории — о смелости, решительности и умении идти вперед, несмотря на трудности.