9 гениальных отсылок в кино, которые были буквально у нас под носом
Смотря фильмы, вы наверняка замечали отсылки режиссеров к великим художественным произведениям. Однако мы не всегда можем уловить подобные «пасхалки» из-за невнимательности. А меж тем, режиссеры часто обращаются к знаменитым шедеврам живописи, чтобы подчеркнуть эмоции, атмосферу или передать глубокие символы.
«Остров проклятых» и «Поцелуй» Густава Климта
Неонуарный психологический триллер Мартина Скорсезе не обошелся без отсылок к мировому изобразительному искусству. Так, в одной из сцен главный герой пытается удержать свою давно ушедшую жену, но та лишь превращается в пепел. Цветовая гамма, позы героев — все это отсылает нас к картине Густава Климта «Поцелуй». Кажется, что герои, изображенные на полотне, пришли из сна. И, что важно, — сцена с героями «Острова проклятых» также разворачивается во сне.
«Солнцестояние» и «Голова вакханки» Энни Суиннертон
Фильм «Солнцестояние» был снят в жанре фолк-хоррора. Внимательные зрители заметили, что режиссер Ари Астер сделал отсылку к известной картине. В одном из кадров Флоренс Пью предстает в образе, который уж очень напоминает девушку с полотна «Голова вакханки» Энни Суиннертон. Вероятно, художница написала портрет с итальянской модели, а венок на ее голове был добавлен для полноты сюжета, чтобы избежать создания классического портрета и сделать его интересней.
«Унесенные ветром» и «Женщина перед восходящим солнцем» Каспара Давида Фридриха
Сцена, в которой вернувшаяся в разоренное поместье Тара Скарлетт О’Хара дает себе клятву, помнят многие. Однако не все заметили, что она уж очень напоминает картину Каспара Давида Фридриха «Женщина перед восходящим солнцем».
«Чувство» и «Поцелуй» Франческо Айеца
Лукино Висконти в своем культовом фильме «Чувство» использовал отсылку к полотну Франческо Айеца «Поцелуй». Ее можно увидеть в чувственной сцене поцелуя графини Ливии Серпьери и лейтенанта Франца Малера. Стоит взглянуть на их позы, наклоны головы, положение рук и вы поймете, что герои в точности воспроизводят картину Айеца.
«Королевство полной луны» и «К острову принца Эдварда» Алекса Колвилла
Картина «К острову принца Эдварда» Алекса Колвилла была практически в точности воспроизведена Уэсом Андерсоном в ленте «Королевство полной луны». Фигура героини с биноклем на фоне моря и есть та самая отсылка к полотну канадского художника Колвилла.
«Темный рыцарь» — «Голова VI» Фрэнсиса Бэкона
Создавая образ Джокера, режиссер Кристофер Нолан вдохновлялся полотнами Фрэнсиса Бэкона. Когда Хит Леджер готовился к этой роли, Нолан демонстрировал ему картины этого художника, так что на актера они сильно повлияли. В одной из своих интервью Нолан показывал зрителям Джокера и картину «Голова VI». Бэкон словно деформирует и искажает образ посредством энергичного и грубого нанесения красок на полотно. У Джокера грим — хаотично нанесенная краска, которая на протяжении всего фильма течет, смывается и трескается.
«Влюбленный гробовщик» и «Влюбленные» Рене Магритта
Итальянский фильм «Влюбленный гробовщик» был снят по мотивам одноименного романа Тициано Склави. Режиссер Микеле Соави в сцене поцелуя гробовщика Франческо с вдовой сделал прямую отсылку к культовой картине Рене Магритта «Влюбленные». Художник покрыл лица целующихся героев вуалями. Сам Магритт не одобрял интерпретации своих работ и всегда говорил, что он не художник, а человек, который передает свои мысли посредством живописи.
«Психо» и «Дом у железной дороги» Эдварда Хоппера
Картину «Дом у железной дороги» Хоппера Альфред Хичкок использовал в качестве прототипа при создании дома семьи Бейтс. На картине мы видим викторианский особняк, который и по сей день находится в штате Нью-Йорк. Он стоит на возвышении и как бы отрезан от внешнего мира железнодорожными путями. У дома семьи Бейтс в «Психо» такая же вертикальная композиция: он стоит на холме и тоже будто бы отделен от остального мира.
«Холодное сердце» и «Качели» Жана-Оноре Фрагонара
Внимательные зрители обратили внимание, что в сцене исполнения Анной песни «Впервые за вечность» воспроизведена часть полотна «Качели» Жана-Оноре Фрагонара. Анна, так же как и героиня полотна Фрагонара, забавляется на качелях и с радостным выражением лица вытягивает ножку.
Какая из этих гениальных отсылок поразила вас больше всего? А может, вы замечали другие скрытые детали в кино, о которых мы не рассказали?
Ну а если вы хотите посмотреть, как изменились кинопары из романтических фильмов, то переходите в эту статью.