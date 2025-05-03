Как сейчас выглядят 10 кинопар из романтических фильмов, от которых трепетали наши сердечки

ну да...."отличная" идея брать кадры из фильмов! Актеры в образах, в гриме и это все ничего общего не имеет с образами тех самых кинопар, которые всем запали в душу. Сами же назвали "Как сейчас выглядят....", а не как выглядят в таких-то фильмах, такого-то жанра, в таком-то образе. Где реальные фото?