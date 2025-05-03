Как сейчас выглядят 10 кинопар из романтических фильмов, от которых трепетали наши сердечки
Несколько десятилетий назад мы так и замирали перед экранами телевизоров, смотря "Перед рассветом", "Сабрину" и другие романтические фильмы. Мы решили взглянуть, как же изменились актеры из этих кинолент спустя годы.
"Под покровом небес", Дебра Уингер и Джон Малкович
"Перед рассветом", Жюли Дельпи и Итан Хоук
"Только ты", Мариса Томей и Роберт Дауни мл.
"Сабрина", Джулия Ормонд и Харрисон Форд
Очаровательный фильм. Томные вечера, особенная беспечность, тонкая нота Франции ... Даже "злодеи" какие-то душевные)
"Пока ты спал", Сандра Буллок и Билл Пуллман
"Знакомьтесь, Джо Блэк", Клэр Форлани и Брэд Питт
"Мэнсфилд Парк", Джонни Ли Миллер и Фрэнсис О’Коннор
"Ромео + Джульетта", Клэр Дэйнс и Леонардо ДиКаприо
Лео, не старей! А то я сразу вспоминаю, сколько лет мне самой (плак-плак)
"Девушка из долины", Дебора Формен и Николас Кейдж
"Английский пациент", Рэйф Файнс и Кристин Скотт Томас
Часто мы склонны делать выводы о том, как выглядели те или иные исторические персонажи, исходя из исторических фильмов. Однако иногда реальность и действительность могут не совпадать.
Комментарии
Э..... а если брать фото из жизни, а не фильмов, где они представлены не сами собой, а образами героев, не? Не канает?
все фото "после" это опять образы из фильмов, для наглядности нужно фотки с "гражданки"
эх ,или я старая , или сейчас уже не снимают так чтобы затрепетало мое куриное "сердечко" 😅
ну да...."отличная" идея брать кадры из фильмов! Актеры в образах, в гриме и это все ничего общего не имеет с образами тех самых кинопар, которые всем запали в душу. Сами же назвали "Как сейчас выглядят....", а не как выглядят в таких-то фильмах, такого-то жанра, в таком-то образе. Где реальные фото?