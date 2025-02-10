Как выглядели 12 исторических фигур, о которых мы имеем представление лишь из кино
Смотреть фильмы, в которых речь идет об исторических личностях - довольно увлекательное занятие. Однако мы склонны делать представление о внешности этих реальных персонажей лишь по кинокартинам и часто не имеем представления о том, а как же они выглядели на самом деле.
Уильям Уоллес - Мел Гибсон ("Храброе сердце")
Изабелла Французская - Софи Марсо ("Храброе сердце")
Ну вот очень спорно, приводить в качестве "как выглядели исторические фигуры" "портрет", выполненный художником, жившим через 500(!) лет после персонажа... Я тоже могу ее нарисовать, вот прямо с Софи Марсо - будет зачтено как доказательство, точного попадания кастинга?
Антонио Сальери — Ф. Мюррей Абрахам («Амадей»)
Эдуард I - Патрик Макгуэн ("Храброе сердце")
Генрих IV - Джереми Айронс ("Пустая корона")
Ричард Львиное Сердце - Иэн Глен ("Царство небесное")
Сесилия Невилл - Джуди Денч ("Пустая корона")
Сулейман I Великолепный - Халит Эргенч ("Великолепный век")
Ну тогда были другие понятия красоты. Т.е мачо того времени был толстый. Так что актер вызывает те же чувства, что и Сулейман у своих современников
Джорджиана Кавендиш, герцогиня Девонширская - Кира Найтли ("Герцогиня")
Перси Биш Шелли - Дуглас Бут ("Красавица для чудовища")
Мэри Шелли - Эль Фэннинг ("Красавица для чудовища")
Имхотеп - Арнольд Вослу ("Мумия")
Смотря фильмы или сериалы, основанные на книгах или на реальной жизни, мы даже не задумываемся о том, что актеры были старше своих героев на много лет. Так, например, 54-летний Алан Рикман сыграл 31-летнего Северуса Снейпа в "Гарри Поттере и философском камне".
Комментарии
Снимая фильм об исторических личностях прошлого или по сюжету книги, режиссёр не обязан строго придерживаться портретного сходства с оригиналом или книжным описанием героя. Для него главное передать образ, характер, какие то особенности персонажа. И если фильм или сериал получается интересным основной массе зрителей, то значит режиссёр добился цели, а остальное мелочи.
Да все нормально подобраны актеры, вообще историческое кино это сложно и дорого.