Мало того, она в том же возрасте играла 13-летнюю Анжелику в самом-самом начале))
15+ актеров и актрис, которые сыграли персонажей значительно младше себя
Порой мы даже не догадываемся о том, что некоторые актеры значительно старше своих героев. Наше удивление было огромным, когда мы узнали о том, кто Алан Рикман старше своего персонажа Северуса Снейпа на 23 года, а 26-летняя Вивьен Ли и вовсе изображала 16-летнюю Скарлет О’Хара.
Мишель Мерсье (25 лет) — Анжелика (17 лет), «Анжелика — маркиза ангелов»
Клэр Фой (32 года) — Елизавета II (21 год), «Корона»
Вот Мерсье могла бы быть обильно накрашенной и налаченной 17-летней. А тут точно не 21 - зона под глазами не та. Хотя, может прическа старит - напоминает дам 40+ из фильмов 1950-х
Вивьен Ли (26 лет) — Скарлет О’Хара (16 лет), «Унесенные ветром»
Мое мнение, она настолько органична в это роли, что в начале фильма я воспринимаю ее как 16-ти летнюю, а в конце как взрослую!
Киллиан Мерфи (47 лет) — Роберт Оппенгеймер (22 года), «Оппенгеймер»
- Большую часть фильма Киллиан Мерфи демонстрировал на экране Роберта Оппенгеймера, которому перевалило за четвертый десяток. Однако там есть эпизоды, в которых актер мастерски сыграл будущего ученого во время обучения в институте, на тот момент Оппенгеймеру было 22 года, а самому Мерфи — 47 лет. И, надо признать, сделал он это мастерски!
Джина Лоллобриджида (29 лет) — Эсмеральда (16 лет), «Собор Парижской Богоматери»
Адам Драйвер (38 лет) — Маурицио Гуччи (30 лет), «Дом Gucci»
Одри Хепберн (31 год) — Холли Голайтли (19 лет), «Завтрак у Тиффани»
О для меня это многое обьясняет. Если героине 19 лет, то ее поступки обьяснимы возрастом. Меня немного смущало что героиня такая взрослая, а ведет себя как подросток
- Ну и что, что Одри Хепберн значительно старше своей героини в «Завтраке у Тиффани». Актрисе был 31 год, а Холли — 19. Тем не менее, она очень красива, гламурна и хрупка. © loureviews / Reddit
Клаудия Джесси (31 год) — Элоиза (17 лет), «Бриджертоны»
- Я была шокирована, узнав, что Клаудии Джесси, сыгравшую 17-летнюю Элоизу, на самом деле был 31 год. Не сомневалась в том, что ей лет 16, ну или около того. © fishbutt1 / Reddit
Алан Рикман (54 года) — Северус Снейп (31 год), «Гарри Поттер и философский камень»
- В роли Снейпа я представлял себе именно Алана Рикмана еще до того, как его утвердили на эту роль. Так что для меня он идеален. Даже несмотря на то, что его персонажу был 31 год, а актеру все 54. © OminousOminis / Reddit
Никола Коклан (34 года) — Пенелопа (17 лет), «Бриджертоны»
- Вы действительно хотите мне сказать, что Николе Коклан, сыгравшую 17-летнюю Пенелопу в «Бриджертонах», на самом деле 34 года? Она и все другие актеры в сериале выглядят там так молодо. © Unknown author / Reddit
- 34-летняя Никола Коклан, сыгравшая 17-летнюю Пенелопу, выглядит так будто ей немного за 20. Она определенно выиграла генетическую лотерею! © allysonwonderrland / Reddit
Колин Ферт (35 лет) — Фицуильям Дарси (28 лет), «Гордость и предубеждение»
Да Колин Ферт просто рожден для роли Дарси! Шикарная экранизвция была! Там кастинг "Оскара" заслуживает!
- Да, я понимаю, что Колину Ферту в «Гордости и предубеждении» 35 лет, а его мистеру Дарси — 28. Но он же идеально подходит для этой роли! Не могу представить на его месте другого актера. © Whole-Ad-2347 / Reddit
Дженнифер Лоуренс (25 лет) — Джой Мангано (34 года), «Джой»
Дженнифер Грей (27 лет) — Фрэнсис Хаусман (17 лет), «Грязные танцы»
Эдди Редмэйн (32 года) — Стивен Хокинг (20 лет), «Вселенная Стивена Хокинга»
- Когда Стивен Хокинг познакомился с будущей супругой, ему было 20 лет. А вот актеру Эдди Редмэйну, сыгравшего ученого в фильме «Вселенная Стивена Хокинга», все 32 года.
Вероника Кастро (35 лет) — Роза (20 лет), «Дикая Роза»
Да, помню живую реакцию соседа по даче, который со своей женой и моей бабушкой смотрел сериал. Там эта Роза перелезала через забор, что ли, и он высказался в том смысле, с даме с пятой точкой такой окружности не пристало лазать по заборам (это я смягчаю, естественно)
- Я только недавно поняла, что 20-летнюю Розу в сериале «Дикая Роза», сыграла актриса, которая была старше своей героини на 15 лет. Фантастика какая-то!
Николь Кидман (47 лет) — Грейс Келли (27 лет), «Принцесса Монако»
- Смотря на то, как Николь Кидман перевоплощается в 27-летнюю Грейс Келли, я напрочь позабыла о том, что возраст самой Кидман уже приближался к 50 годам.
Ну а не так давно у нас вышла статья о том, как выглядели культовые художники, которых сыграли в кино известные актеры. Например, из Уиллема Дефо получился вылитый Винсент Ван Гог, а из Бена Кингсли — отменный Сальвадор Дали.
Комментарии
Если актер играет героя интересно и ему веришь, то какая разница сколько ему лет? Он же не точное время играет, а роль
так а в чем проблема с разницей в возрасте? фильмы получились, зрители довольны, критикам есть о чем написать
Олегу Табакову и Алисе Фрейндлих обоим было за 40, когда они играли 25-летних Людовика XIII и Анну Австрийскую. И, наоборот, 25-летний Александр Трофимов играл 40-летнего Ришелье.