15+ актеров и актрис, которые сыграли персонажей значительно младше себя

Порой мы даже не догадываемся о том, что некоторые актеры значительно старше своих героев. Наше удивление было огромным, когда мы узнали о том, кто Алан Рикман старше своего персонажа Северуса Снейпа на 23 года, а 26-летняя Вивьен Ли и вовсе изображала 16-летнюю Скарлет О’Хара.

Мишель Мерсье (25 лет) — Анжелика (17 лет), «Анжелика — маркиза ангелов»

Ну никогда бы не поверила, что когда Мерсье сыграла сбежавшую из монастыря 17-летнюю Анжелику, ей было аж 25 лет!

Клэр Фой (32 года) — Елизавета II (21 год), «Корона»

У меня глаза полезли на лоб, когда я узнала, что 21-летнюю Елизавету II cыграла актриса, старшее нее на целых 11 лет!

Вивьен Ли (26 лет) — Скарлет О’Хара (16 лет), «Унесенные ветром»

Вивьен Ли в этом фильме 26 лет, а до меня только сейчас дошло, что героине в начале книги всего лишь 16.

Киллиан Мерфи (47 лет) — Роберт Оппенгеймер (22 года), «Оппенгеймер»

Большую часть фильма Киллиан Мерфи демонстрировал на экране Роберта Оппенгеймера, которому перевалило за четвертый десяток. Однако там есть эпизоды, в которых актер мастерски сыграл будущего ученого во время обучения в институте, на тот момент Оппенгеймеру было 22 года, а самому Мерфи — 47 лет. И, надо признать, сделал он это мастерски!

Джина Лоллобриджида (29 лет) — Эсмеральда (16 лет), «Собор Парижской Богоматери»

Джина Лоллобриджида была такой немыслимой красавицей, что далеко не все поняли, что 29-летняя актриса играет 16-летнюю девушку.

Адам Драйвер (38 лет) — Маурицио Гуччи (30 лет), «Дом Gucci»

А вы знали, что 38-летний Адам Драйвер сыграл 30-летнего Маурицио Гуччи в фильме «Дом Gucci»? Я вот поняла только недавно, когда решила копнуть поглубже.

Одри Хепберн (31 год) — Холли Голайтли (19 лет), «Завтрак у Тиффани»

Ну и что, что Одри Хепберн значительно старше своей героини в «Завтраке у Тиффани». Актрисе был 31 год, а Холли — 19. Тем не менее, она очень красива, гламурна и хрупка. © loureviews / Reddit

Клаудия Джесси (31 год) — Элоиза (17 лет), «Бриджертоны»

Я была шокирована, узнав, что Клаудии Джесси, сыгравшую 17-летнюю Элоизу, на самом деле был 31 год. Не сомневалась в том, что ей лет 16, ну или около того. © fishbutt1 / Reddit

Алан Рикман (54 года) — Северус Снейп (31 год), «Гарри Поттер и философский камень»

В роли Снейпа я представлял себе именно Алана Рикмана еще до того, как его утвердили на эту роль. Так что для меня он идеален. Даже несмотря на то, что его персонажу был 31 год, а актеру все 54. © OminousOminis / Reddit

Никола Коклан (34 года) — Пенелопа (17 лет), «Бриджертоны»

Вы действительно хотите мне сказать, что Николе Коклан, сыгравшую 17-летнюю Пенелопу в «Бриджертонах», на самом деле 34 года? Она и все другие актеры в сериале выглядят там так молодо. © Unknown author / Reddit

34-летняя Никола Коклан, сыгравшая 17-летнюю Пенелопу, выглядит так будто ей немного за 20. Она определенно выиграла генетическую лотерею! © allysonwonderrland / Reddit

Колин Ферт (35 лет) — Фицуильям Дарси (28 лет), «Гордость и предубеждение»

Да, я понимаю, что Колину Ферту в «Гордости и предубеждении» 35 лет, а его мистеру Дарси — 28. Но он же идеально подходит для этой роли! Не могу представить на его месте другого актера. © Whole-Ad-2347 / Reddit

Дженнифер Лоуренс (25 лет) — Джой Мангано (34 года), «Джой»

Джой Мангано изобрела самоотжимающую швабру в 34 года. Именно этому периоду жизни отведена большая часть фильма «Джой». Дженнифер Лоуренс настолько блистательно перевоплотилась в свою героиню, что я округлила глаза, когда узнала, что ей на момент съемок было 25 лет.

Дженнифер Грей (27 лет) — Фрэнсис Хаусман (17 лет), «Грязные танцы»

Кто бы мог подумать, но Дженнифер Грей было 27 лет, когда она сыграла 17-летнюю Фрэнсис Хаусман. Однако ее красота и стиль затмевали все, так что несоответствие в возрасте даже не бросалось в глаза.

Эдди Редмэйн (32 года) — Стивен Хокинг (20 лет), «Вселенная Стивена Хокинга»

Когда Стивен Хокинг познакомился с будущей супругой, ему было 20 лет. А вот актеру Эдди Редмэйну, сыгравшего ученого в фильме «Вселенная Стивена Хокинга», все 32 года.

Вероника Кастро (35 лет) — Роза (20 лет), «Дикая Роза»

© Rosa salvaje / Televisa shanghai48 15 часов назад Да, помню живую реакцию соседа по даче, который со своей женой и моей бабушкой смотрел сериал. Там эта Роза перелезала через забор, что ли, и он высказался в том смысле, с даме с пятой точкой такой окружности не пристало лазать по заборам (это я смягчаю, естественно) - - Ответить

Я только недавно поняла, что 20-летнюю Розу в сериале «Дикая Роза», сыграла актриса, которая была старше своей героини на 15 лет. Фантастика какая-то!

Николь Кидман (47 лет) — Грейс Келли (27 лет), «Принцесса Монако»

Смотря на то, как Николь Кидман перевоплощается в 27-летнюю Грейс Келли, я напрочь позабыла о том, что возраст самой Кидман уже приближался к 50 годам.