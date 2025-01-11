Посмотрите, как выглядели культовые художники, которых талантливо сыграли в кино известные актеры

Художники
1 день назад

Венсан Кассель в образе Поля Гогена в фильме «Дикарь», Энтони Хопкинс, блистательно сыгравший Пабло Пикассо, в ленте «Прожить жизнь с Пикассо», Эд Харрис перевоплотившийся в Джексона Поллока в фильме «Поллок». Эти и многие другие актеры когда-то примерили на себя роли культовых художников и весьма правдоподобно вжились в эти образы.

1. Винсент Ван Гог — Уиллем Дефо в фильме «Ван Гог. На пороге вечности». Как братья-близнецы!

Vera
22 часа назад

Нα самом деле, Бенедикт Камбербэтч мне гораздо больше напоминает Ван Гога🤔

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2. Сальвадор Дали — Бен Кингсли в фильме «Быть Сальвадором Дали». Абсолютное сходство!

3. Микеланджело — Энрико Ло Версо в фильме «Микеланджело. Бесконечность»

4. Амедео Модильяни — Энди Гарсия в фильме «Модильяни»

5. Поль Гоген — Венсан Кассель в фильме «Дикарь»

6. Мария Трипке и Педер Северин Кройер — Биргитта Йорт Сёренсен и Сёрен Сэттер-Лассен в фильме «Жена художника»

7. Пьер Огюст Ренуар — Мишель Буке в фильме «Ренуар. Последняя любовь»

8. Франсиско Гойя — Стеллан Скарсгард в фильме «Призраки Гойи»

9. Пабло Пикассо — Энтони Хопкинс в фильме «Прожить жизнь с Пикассо»

10. Уильям Тернер — Тимоти Сполл в фильме «Уильям Тернер»

11. Джексон Поллок — Эд Харрис в фильме «Поллок»

12. Эгон Шиле — Ноа Сааведра в фильме «Эгон Шиле: Смерть и дева»

13. Луис Уэйн — Бенедикт Камбербэтч «Кошачьи миры Луиса Уэйна». Будто бы родственники!

14. Клод Моне — Джулиан Гловер в сериале «Импрессионисты». Точное попадание в образ!

Интересно посмотреть на то, как в действительности выглядели мужчины, знакомые большинству из нас лишь по портретам. Некоторые из них ну очень отличаются от того, как их увидела камера и как написал художник.

Фото на превью Michelangelo - Infinito / Magnitudo, Michelangelo Buonarroti / Daniele da Volterra / Metropolitan Museum of Art / Wikimedia Commons, The Electrical Life of Louis Wain / Amazon Studios, Lascelles & Co. / Wikimedia Commons

Комментарии

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Апрель
23 часа назад

Подборка понравилась, сходство актёров , их вживание в образ. Но, у меня одно "но" - а где женщины художники ?
Всё сложно в этом мире...

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