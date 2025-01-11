Нα самом деле, Бенедикт Камбербэтч мне гораздо больше напоминает Ван Гога🤔
Посмотрите, как выглядели культовые художники, которых талантливо сыграли в кино известные актеры
Художники
1 день назад
Венсан Кассель в образе Поля Гогена в фильме «Дикарь», Энтони Хопкинс, блистательно сыгравший Пабло Пикассо, в ленте «Прожить жизнь с Пикассо», Эд Харрис перевоплотившийся в Джексона Поллока в фильме «Поллок». Эти и многие другие актеры когда-то примерили на себя роли культовых художников и весьма правдоподобно вжились в эти образы.
1. Винсент Ван Гог — Уиллем Дефо в фильме «Ван Гог. На пороге вечности». Как братья-близнецы!
2. Сальвадор Дали — Бен Кингсли в фильме «Быть Сальвадором Дали». Абсолютное сходство!
ну..., блин, такое себе сходство.
(при всём уважении к Бену, сэру)
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3. Микеланджело — Энрико Ло Версо в фильме «Микеланджело. Бесконечность»
4. Амедео Модильяни — Энди Гарсия в фильме «Модильяни»
5. Поль Гоген — Венсан Кассель в фильме «Дикарь»
6. Мария Трипке и Педер Северин Кройер — Биргитта Йорт Сёренсен и Сёрен Сэттер-Лассен в фильме «Жена художника»
7. Пьер Огюст Ренуар — Мишель Буке в фильме «Ренуар. Последняя любовь»
8. Франсиско Гойя — Стеллан Скарсгард в фильме «Призраки Гойи»
9. Пабло Пикассо — Энтони Хопкинс в фильме «Прожить жизнь с Пикассо»
10. Уильям Тернер — Тимоти Сполл в фильме «Уильям Тернер»
11. Джексон Поллок — Эд Харрис в фильме «Поллок»
12. Эгон Шиле — Ноа Сааведра в фильме «Эгон Шиле: Смерть и дева»
13. Луис Уэйн — Бенедикт Камбербэтч «Кошачьи миры Луиса Уэйна». Будто бы родственники!
14. Клод Моне — Джулиан Гловер в сериале «Импрессионисты». Точное попадание в образ!
Интересно посмотреть на то, как в действительности выглядели мужчины, знакомые большинству из нас лишь по портретам. Некоторые из них ну очень отличаются от того, как их увидела камера и как написал художник.
Комментарии
Уведомления
Подборка понравилась, сходство актёров , их вживание в образ. Но, у меня одно "но" - а где женщины художники ?
Всё сложно в этом мире...
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