Мы сравнили, каких мужчин считают самыми горячими в разных странах. И просто растаяли

54 минуты назад

Красота, в том числе мужская — понятие субъективное. Поэтому в разных странах представления о ней отличаются. Так, у французов одни стандарты, у американцев другие, у корейцев третьи и так далее. Мы полюбовались красавцами, которые попадают в опросы и рейтинги в различных уголках мира. Теперь даем вам возможность сравнить.

США

Image Press Agency / ABACA / Abaca / East News, Christian Bruna / Associated Press / East News, MICHAEL TRAN / AFP / East News

Актеры Бен Аффлек («Air: Большой прыжок»), Брэд Питт («Вавилон»), Крис Эванс («Продавцы боли»).

Британия

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News, Album Online / East News, zz / NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News
Bazzzay.jiw
1 час назад

Вы серьезно? Камбербэтч в списке самых горячих ? Мне сложно судить о женских вкусах, но он-то откровенно уродлив.

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Актеры Том Хиддлстон («Выживут только любовники»), Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»), Генри Кавилл («Ведьмак»).

Южная Корея

Актеры Ли Мин Хо («Король: Вечный монарх»), Ли Дон Ук («История девятихвостого лиса»), Ли Джун Ги («Лунные влюбленные — Алые сердца: Коре»).

Италия

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News, CHRISTOPHE SIMON / AFP / East News

Блогер Джанлука Вакки, актеры Рауль Бова («Под солнцем Тосканы»), Риккардо Скамарчо («Джон Уик 2»).

Швеция

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News, Joel C Ryan / Invision / East News, CJ Rivera / Invision / East News
Устрица Омара
1 час назад

Шведы любят братьев Скарсгаард? (Слева Александр, справа Билл). Посередине нужно было фото ещё одного, Густава(Фотки из Викингов), было бы логичней😄

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Актеры Александр Скарсгард («Тарзан. Легенда»), Юэль Киннаман («Отряд самоубийц»), Билл Скарсгард («Ворон»).

Япония

Певцы и актеры Такуя Кимура, Мамору Мияно, Дзин Аканиси.

Канада

Invision / Invision / East News, Evan Agostini / Invision / East News, Vianney Le Caer / Invision / East News

Актеры Александр Людвиг («Викинги»), Райан Рейнольдс («Дэдпул и Росомаха»), Райан Гослинг («Каскадеры»).

Австралия

JUSTIN TALLIS / AFP / East News, © I Met a Girl / Factor 30 Films, RONDA CHURCHILL / AFP / East News

Актеры Хью Джекман («Сын»), Брентон Туэйтес («Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»), Крис Хемсворт («Фуриоса: Хроники Безумного Макса»).

Ирландия

© ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Foto, Billy Bennight / AdMedia / SIPA / Sipa Press / East News, ADRIAN DENNIS / AFP / East News

Актеры Киллиан Мерфи («Такие мелочи»), Пирс Броснан («Чарли-Пуля»), Пол Мескал («Солнце мое»).

Индия

Balkis Press / ABACA / Abaca / East News, AMMAR ABD RABBO / AFP / East News, AP / Associated Press / East News
O_о
2 часа назад

Осспади, Шах Рукх Кхан ещё жив? Я с ним фильмы в детстве смотрела. Он что, красит волосы, брови и бороду?

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Актеры Ритик Рошан («Жизнь не может быть скучной»), Ранвир Сингх («Падмавати»), Шах Рукх Кхан («Ченнайский экспресс»).

Германия

Warner Bros / Courtesy Everett Collection / East News, Monika Skolimowska / DPA / East News, Netflix / Courtesy Everett Collection / East News

Актеры Макс Римельт («Берлинский синдром»), Кен Дукен («Судьба: Сага клуба Винкс»), Торбен Либрехт («Видоизмененный углерод»).

Турция

© AGENZIA SINTESI / Alamy Stock Foto, Netflix / Courtesy Everett Collection / East News

Актеры Джан Яман («Ранняя пташка»), Халиль Ибрагим Джейхан («Доверенное»), Ибрагим Челиккол («Черно-белая любовь»).

Франция

© Abaca Press / Alamy Stock Photo, Laurent Vu / SIPA / SIPA / East News, Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Актеры Лукас Браво («Эмили в Париже»), Сезар Домбой («Прогулка»), Омар Си («1+1»).

Звездные женщины по красоте ничуть не уступают мужчинам. И даже без макияжа они всех очаровывают.

Фото на превью Vianney Le Caer / Invision / East News, ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Foto, AGENZIA SINTESI / Alamy Stock Foto

Комментарии

Уведомления
Elena Marchuk
39 минут назад

В моей стране самые горячие мужчины - это те, у которых температура гипертермическая.
А те, которые на фото, они привлекательные, сексапильные, страстные... Да мало ли, как можно перевести слово "hot" без безграмотной кальки.

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Vianna
33 минуты назад

"Красота, в том числе мужская — понятие СУБЪЕКТИВНОЕ. Поэтому в разных СТРАНАХ представления о ней отличаются"

Кто-нибудь, дайте знать автору Анастасии, которая по образованию журналист, значение слова "субъективный", а то у нее тут коллективная субъективность по странам.

P.S. Эдмишники недавно узнали о существовании Киллиана и теперь он будет в каждой их бессмысленной подборке? Хорошо, что он не знает, а то выражением лица дополнил бы коллекцию мемов имени себя

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