Мы сравнили, каких мужчин считают самыми горячими в разных странах. И просто растаяли
Красота, в том числе мужская — понятие субъективное. Поэтому в разных странах представления о ней отличаются. Так, у французов одни стандарты, у американцев другие, у корейцев третьи и так далее. Мы полюбовались красавцами, которые попадают в опросы и рейтинги в различных уголках мира. Теперь даем вам возможность сравнить.
США
Актеры Бен Аффлек («Air: Большой прыжок»), Брэд Питт («Вавилон»), Крис Эванс («Продавцы боли»).
Британия
Вы серьезно? Камбербэтч в списке самых горячих ? Мне сложно судить о женских вкусах, но он-то откровенно уродлив.
Актеры Том Хиддлстон («Выживут только любовники»), Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»), Генри Кавилл («Ведьмак»).
Южная Корея
Актеры Ли Мин Хо («Король: Вечный монарх»), Ли Дон Ук («История девятихвостого лиса»), Ли Джун Ги («Лунные влюбленные — Алые сердца: Коре»).
Италия
Блогер Джанлука Вакки, актеры Рауль Бова («Под солнцем Тосканы»), Риккардо Скамарчо («Джон Уик 2»).
Швеция
Шведы любят братьев Скарсгаард? (Слева Александр, справа Билл). Посередине нужно было фото ещё одного, Густава(Фотки из Викингов), было бы логичней😄
Актеры Александр Скарсгард («Тарзан. Легенда»), Юэль Киннаман («Отряд самоубийц»), Билл Скарсгард («Ворон»).
Япония
Певцы и актеры Такуя Кимура, Мамору Мияно, Дзин Аканиси.
Канада
Актеры Александр Людвиг («Викинги»), Райан Рейнольдс («Дэдпул и Росомаха»), Райан Гослинг («Каскадеры»).
Австралия
Актеры Хью Джекман («Сын»), Брентон Туэйтес («Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»), Крис Хемсворт («Фуриоса: Хроники Безумного Макса»).
Ирландия
Актеры Киллиан Мерфи («Такие мелочи»), Пирс Броснан («Чарли-Пуля»), Пол Мескал («Солнце мое»).
Индия
Осспади, Шах Рукх Кхан ещё жив? Я с ним фильмы в детстве смотрела. Он что, красит волосы, брови и бороду?
Актеры Ритик Рошан («Жизнь не может быть скучной»), Ранвир Сингх («Падмавати»), Шах Рукх Кхан («Ченнайский экспресс»).
Германия
Актеры Макс Римельт («Берлинский синдром»), Кен Дукен («Судьба: Сага клуба Винкс»), Торбен Либрехт («Видоизмененный углерод»).
Актеры Джан Яман («Ранняя пташка»), Халиль Ибрагим Джейхан («Доверенное»), Ибрагим Челиккол («Черно-белая любовь»).
Франция
Вырождается нация, вот, свежатинку с последнего фото приходится завозить.
Актеры Лукас Браво («Эмили в Париже»), Сезар Домбой («Прогулка»), Омар Си («1+1»).
Звездные женщины по красоте ничуть не уступают мужчинам. И даже без макияжа они всех очаровывают.
Комментарии
Ну,турки они и есть турки.А остальные...Может фото неудачные.
Только Хемсворт вне конкуренции.🤩🤩
В моей стране самые горячие мужчины - это те, у которых температура гипертермическая.
А те, которые на фото, они привлекательные, сексапильные, страстные... Да мало ли, как можно перевести слово "hot" без безграмотной кальки.
"Красота, в том числе мужская — понятие СУБЪЕКТИВНОЕ. Поэтому в разных СТРАНАХ представления о ней отличаются"
Кто-нибудь, дайте знать автору Анастасии, которая по образованию журналист, значение слова "субъективный", а то у нее тут коллективная субъективность по странам.
P.S. Эдмишники недавно узнали о существовании Киллиана и теперь он будет в каждой их бессмысленной подборке? Хорошо, что он не знает, а то выражением лица дополнил бы коллекцию мемов имени себя