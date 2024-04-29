Мы сравнили, каких мужчин считают самыми горячими в разных странах. И просто растаяли

"Красота, в том числе мужская — понятие СУБЪЕКТИВНОЕ. Поэтому в разных СТРАНАХ представления о ней отличаются"



Кто-нибудь, дайте знать автору Анастасии, которая по образованию журналист, значение слова "субъективный", а то у нее тут коллективная субъективность по странам.



P.S. Эдмишники недавно узнали о существовании Киллиана и теперь он будет в каждой их бессмысленной подборке? Хорошо, что он не знает, а то выражением лица дополнил бы коллекцию мемов имени себя