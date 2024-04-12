16 красавиц, которые не боятся показать себя без косметики
Культура
27 минут назад
Чаще всего знаменитости выкладывают в сеть идеальные снимки: с профессиональным макияжем, фильтрами, ретушью. Но некоторые пошли против системы и опубликовали фото без косметики. И мы откровенно скажем — они просто огонь!
Светлана Бондарчук
Катерина Шпица
Мария Миронова
Юлия Пересильд
Аглая Тарасова
Елизавета Боярская
Юлия Снигирь
Кристина Асмус
Юлия Ковальчук
Марина Александрова
Екатерина Климова
Екатерина Варнава
Екатерина Молоховская
Лукерья Ильяшенко
Ой,слева просто прелесть!я,глядя на фото, разулыбалась. Мило и атмосферно
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Юлия Высоцкая
Пелагея Невзорова
А вот еще несколько гламурных див, которые не побоялись показать себя без макияжа.
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