Посмотрите, как в действительности выглядели 16 мужчин, знакомых большинству лишь по картинам
Довольно часто у нас складывается впечатление о внешности знаменитых людей по их портретам. Однако наше представление о них может отличаться от реальности, ведь художники частенько приукрашивают своих моделей на картинах.
Винсент Ван Гог «Портрет доктора Гаше»
Эжен Делакруа "Автопортрет в зеленом жилете"
Леон Бонна "Автопортрет"
Эдвард Мунк "Автопортрет"
Пьер Огюст Ренуар "Автопортрет"
А Ренуар, оказывается, такие глазки с поволокой и себе нарисовал, не только Жанне Самари!
Рамон Касас "Портрет Хоакина Десента"
Уильям Орпен "Портрет Томаса Эдварда Лоуренса"
Эдуард Мане "Портрет Эмиля Золя"
Эмиль Деруа «Портрет Шарля Бодлера»
Феликс Бракмон «Портрет Эдуарда Мане»
Каролюс-Дюран «Портрет Клода Моне»
Джон Сингер Сарджент "Доктор Поцци дома"
Такое ощущение, что это не портрет, а фото современного актера в фильме о старинной жизни.
Гюстав Курбе «Отчаяние» (автопортрет)
Томас Лоуренс «Джордж Гамильтон-Гордон, 4-й граф Абердин»
Франческо Паоло Микетти «Автопортрет»
Станислав Выспяньский «Автопортрет»
Художники любят приукрашивать в своих картинах не только мужчин, но и женщин. Стоит только взглянуть на портреты Паулины фон Меттерних, Аделины Патти и Джейн Моррис.
Комментарии
Большое спасибо Эд.ми. за такую статью с фотографиями и картинами известных художников.
Большинство портретов и фотографий не совпадают по временному отрезку жизни представленных персонажей. Но в целом, оригинал соответствует своему образу н.а портрете. И наоборот. Хорошая статья. Интересная. 👍