Посмотрите, как в действительности выглядели 16 мужчин, знакомых большинству лишь по картинам

Художники
1 день назад

Довольно часто у нас складывается впечатление о внешности знаменитых людей по их портретам. Однако наше представление о них может отличаться от реальности, ведь художники частенько приукрашивают своих моделей на картинах.

Винсент Ван Гог «Портрет доктора Гаше»

Эжен Делакруа "Автопортрет в зеленом жилете"

Леон Бонна "Автопортрет"

Эдвард Мунк "Автопортрет"

Пьер Огюст Ренуар "Автопортрет"

Maxipotak
1 день назад

А Ренуар, оказывается, такие глазки с поволокой и себе нарисовал, не только Жанне Самари!

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Рамон Касас "Портрет Хоакина Десента"

Уильям Орпен "Портрет Томаса Эдварда Лоуренса"

Эдуард Мане "Портрет Эмиля Золя"

Эмиль Деруа «Портрет Шарля Бодлера»

Феликс Бракмон «Портрет Эдуарда Мане»

Каролюс-Дюран «Портрет Клода Моне»

Джон Сингер Сарджент "Доктор Поцци дома"

Гюстав Курбе «Отчаяние» (автопортрет)

Томас Лоуренс «Джордж Гамильтон-Гордон, 4-й граф Абердин»

Франческо Паоло Микетти «Автопортрет»

Станислав Выспяньский «Автопортрет»

Художники любят приукрашивать в своих картинах не только мужчин, но и женщин. Стоит только взглянуть на портреты Паулины фон Меттерних, Аделины Патти и Джейн Моррис.

Фото на превью Self-Portrait / Edvard Munch / Munch Museum / Wikimedia Commons, Nasjonalbiblioteket / Wikimedia Commons, CC BY 2.0

Комментарии

Уведомления
Светлана БМВ
1 день назад

Большинство портретов и фотографий не совпадают по временному отрезку жизни представленных персонажей. Но в целом, оригинал соответствует своему образу н.а портрете. И наоборот. Хорошая статья. Интересная. 👍

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