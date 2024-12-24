10 секретов черно-белого кино, после которых жизнь современных актеров покажется раем

Казалось бы, снимать кино в начале прошлого века было в разы легче, чем сейчас. Никаких тебе мудреных декораций и заморочек со спецэффектами — просто бери и фиксируй сценки с жестикулирующими актерами. Даже о звуке париться не надо. Но не тут-то было. На самом деле, киношникам прошлого приходилось идти на многое, чтобы порадовать зрителя. Мы выведали некоторые секреты черно-белого кино и спешим поделиться ими с вами.

Голубоглазым в кино были не рады. До поры до времени

Норма Ширер.

Фильмы начала прошлого столетия снимались на ортохроматическую пленку, которая была нечувствительна к оранжевым, красным и синим оттенкам, и, как следствие, создавала киношникам массу неудобств. Так, здоровый румянец на щеках артистов казался пятнами грязи, а голубые глаза выглядели чуть ли не белыми и оттого жуткими. По этой причине начинающая актриса Норма Ширер едва не махнула рукой на кинобизнес. Один из уважаемых режиссеров того времени сказал девушке, что с ее голубыми глазами не стоит надеяться на большой успех. К счастью для Нормы, ей все-таки удалось сделать карьеру и даже получить "Оскар", потому что технологии довольно быстро шагнули вперед, но об этом чуть позже. Чтобы избежать досадных ситуаций из-за несовершенств пленки, многие кинооператоры всегда держали при себе кусок синего стекла. С его помощью они могли оценить, как будет выглядеть кадр в итоге.

Трудности грима

Album Online / East News

Поскольку ортохроматическая пленка искажала восприятие цветов, без специфического макияжа было никуда. И актрисы прошлого маскировали румянец голубым гримом (который, как мы помним, в кадре выглядел белым), а губы красили желтой краской, чтобы они не казались в итоге черными из-за их природного алого цвета. Как и операторы, артисты также использовали синий фильтр. Он помогал им увидеть в зеркале тот образ, который перенесется на экран.

20thCentFox / Courtesy Everett Collection / East News Lilit313 8 часов назад Невеста Франкенштейна, бррр - - Ответить

Что касается макияжа глаз, то эффект темных теней на веках создавали светло-коричневым и персиковым цветами. Именно так была накрашена Теда Бара на съемках фильма "Саломея". А вот на ресницы актрисы даже могли наносить красную краску, которая на экране превращалась в глубокий черный. Вот такие секреты черно-белого кино.

Глаза актеров страдали от искусственного освещения

Студия Thanhouser, на которой использовались угольные дуговые лампы Klieglight.

Изначально немое кино снималось либо при дневном свете в помещении с множеством окон, либо на улице. И, как следствие, съемочная команда зависела от капризов погоды. Потому по мере развития индустрии режиссеры начали осваивать и возможности искусственного освещения. Театральные лампы накаливания плохо сочетались с ортохроматической пленкой, и киношники вовсю использовали угольные дуговые лампы. Их ранние версии были небезопасны для здоровья глаз актеров — могли даже спровоцировать конъюнктивит. А также вызывали жуткую головную боль.

Но опасных ламп, видимо, некоторым было мало

Mary Evans / All Film Archive / East News

Многострадальные глаза артистов не знали пощады. Но некоторые кинозвезды были еще озадачены тем, что бы такого предпринять, чтобы на пленке очи блестели. Так, актриса Джоан Кроуфорд регулярно промывала глаза раствором борной кислоты, которую мы обычно используем в качестве антисептического средства. Несложно представить, что в такой процедуре приятного было мало. Хотя, конечно, многое зависело и от концентрации раствора. Но мы точно повторять этот трюк не станем и другим не посоветуем.

Никакой щетины у мужчин!

Mary Evans / All Film Archive / East News

Во второй половине 1920-х годов киношники массово перешли на "продвинутую" панхроматическую пленку, которая была чувствительна ко всем цветам спектра. На тот момент она существовала уже около 10 лет, но прежде была доступна лишь тем режиссерам, которые располагали внушительным бюджетом. Но производитель решил снизить стоимость пленки, и, как следствие, съемочным командам стало чуть легче работать. Уже не нужно было заморачиваться с гримом самых разных оттенков, который был не особо-то и гигиеничен. Появился усовершенствованный грим-тон на основе растительных масел. Им пользовались и мужчины, и женщины, причем первые обязательно должны были быть гладко выбриты. Чуть позднее появилось коммерческое телевидение, а там было даже строже с отсутствием растительности на лице мужчины. Щетина смотрелась на экране как грязные пятна, потому актеров обязывали наносить на лицо специальную жирную замазку.

Блестящая, в прямом смысле этого слова, киноэпоха

Панхроматическая пленка отлично улавливала блики от используемых ламп, и этот эффект киношники стремились использовать на полную катушку. Не без помощи косметических средств. Основатель известной компании Макс Фактор отреагировал на возникшую потребность гримеров в глянцевой помаде для актрис и создал первый в мире блеск для губ. Помимо этого, Фактор разрабатывал краски для волос с эффектом светопреломления и обрабатывал золотистой пудрой парики для именитых артисток.

Некоторые звезды черно-белого кино держали на съемочной площадке вазелин, которым смазывали лицо ради приятного мерцания. Можно сказать, это средство было хайлайтером своего времени. Позднее Мэрилин Монро смекнула, что вазелин хорош не только для черно-белой пленки, но и для «Техниколора», потому тоже вовсю использовала этот трюк. Какие еще секреты скрывались за эффектной внешностью Мэрилин Монро, можно почитать здесь.

Нечего тут рассиживаться!

Jerry Tavin / Everett Collection / East News

Актрисам, которые носили на съемочной площадке платья по фигуре, не рекомендовалось садиться. Все дело в том, что такие наряды нередко зашивали прямо на артистках, потому вещь могла просто-напросто лопнуть по швам. Чтобы решить вопрос сохранности платья, но в то же время не заставлять его обладательницу стоять даже во время перерывов, киношники изобрели специальную мебель. Она представляла собой расположенную по диагонали доску с поручнями, на которую актриса могла как бы прилечь и отдохнуть.

В качестве бутафорской крови — шоколадный сироп

Во времена черно-белого кино либо вовсе избегали показывать кровь, либо использовали... нет, не кетчуп. Вспомним про нечувствительность раннего вида пленки к красному цвету. Киношники брали шоколадный сироп. А если речь шла о сценах, например, с разборками гангстеров, то актеру достаточно было смочить руку в сиропе и шлепнуть пятно на рубашку, дабы изобразить раненого. Шоколадный сироп использовали и в гораздо более поздних фильмах, стилизованных под черно-белую пленку. Например, в ленте "Зависимость" (1995), содержащей отсылки к культовому "Носферату" (1922).

Играть «чудовище» было не для слабонервных

В первой половине XX столетия не было тех возможностей, которые в наши дни позволяют любую красотку превратить в кикимору — к слову, здесь мы показывали актрис, приглушивших свою привлекательность ради роли. А киноделам и артистам прошлого приходилось как-то выкручиваться и создавать образы существ с инфернальной внешностью с помощью подручных средств. И они могли доставить массу неудобств. Так, Лон Чейни, сыгравший Эрика в "Призраке Оперы" (1925), то и дело страдал от носовых кровотечений на съемках. А все потому, что вздернутый нос его герою сделали с помощью проволоки, идущей от ноздрей под парик.

Как только не изощрялись киношники, чтобы показать снег

Во времена, когда еще не было никаких компьютерных эффектов, киношникам приходилось выкручивать смекалку на полную катушку, дабы показать зиму. Так, в одном из ранних черно-белых фильмов в качестве снега использовался хлопок. Однако пожарные выступили против такого креатива — хлопок легко воспламеняется. В какой-то момент бутафорским снегом стали перекрашенные в белый цвет кукурузные хлопья. Однако в работе они издавали настолько громкий звук, что невозможно было расслышать реплики актеров. Пожалуй, отличное решение нашла команда Чарли Чаплина — в "Золотой лихорадке" (1925) использовалась смесь муки и соли.

Создатели «Волшебника страны Оз» (1939) додумались сделать снегопад из токсичного асбеста. К их оправданию, канцерогенные свойства асбеста стали известны лишь в начале 1940-х годов. А команда рождественского фильма «Эта замечательная жизнь» (1946) делала смесь из пены для огнетушителей, сахара и мыла. Этот вид киношного снега выглядел весьма реалистично и смотрелся на одежде персонажей прямо как настоящий.

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Фото на превью Album Online / East News