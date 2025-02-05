11 литературных героев, вдохновленных реальными людьми

Во время чтения легендарного романа мы порой задаемся вопросом, как автору удалось придумать ну настолько самобытных персонажей. А ведь не исключено, что дело не в писательской фантазии, а в том, что люди с таким характером или внешностью существовали в реальности. Мы разузнали, у каких книжных героев и героинь могли быть прототипы.

Ассоль («Алые Паруса» А.С. Грин) — Нина Грин

Написать повесть о любви Александра Грина вдохновила... игрушка на витрине магазина. Писатель увидел фигурку корабля и начал фантазировать: а что если бы у него были алые паруса? Откуда и куда он бы плыл? А вот образ главной героини появился, когда Александр познакомился со своей будущей женой — медсестрой Ниной. Именно она стала прототипом Ассоли. Однако на момент встречи молодая женщина оплакивала потерю первого супруга и не была заинтересована в Грине. 4 года спустя мужчина и женщина получили от судьбы еще одну встречу, после которой они уже не расставались. Женившись на Нине, Грин дописал повесть, подарив своей героине счастье в любви.

Татьяна Ларина («Евгений Онегин» А.С. Пушкин) — Наталия Строганова

Биографы поэта имеют далеко не одно предположение, какая реальная особа скрывалась за Лариной, ведь сам Александр Сергеевич в свое время писал, что у героини был прототип. Некоторые специалисты уверены, что как минимум образ замужней Татьяны был вдохновлен Наталией Строгановой. Пушкин познакомился с ней, когда еще учился в лицее (семья девушки приезжала в Царское Село на дачу), и, как утверждал один из его однокашников, впервые влюбился будущий писатель именно в нее. Позднее поэт встретился с повзрослевшей Наталией на балу — она пришла туда вместе со своим мужем, который был генералом. В этот самый период в тексте "Евгения Онегина" появились строки об эффектном появлении Татьяны в сопровождении мужа перед очами Онегина. Экранизация 2024 года романа в стихах "Евгений Онегин" вызвала массу споров. Мы, например, нашли немало ляпов в киноленте. Узнать подробнее — можно здесь.

Наташа Ростова ("Война и мир" Л.Н. Толстой) — Татьяна Берс

Что касается прототипов Наташи Ростовой, то Лев Николаевич говорил, что он "перетолок Таню с Соней", подразумевая свою свояченицу Татьяну Берс и супругу Софью. Причем именно первая подарила персонажу свою внешность. Также Татьяна Берс писала в своей книге "Моя жизнь дома и в Ясной Поляне": "Наташа — он прямо говорил, что я у него не даром живу, что он меня списывает". В роман попала и сцена из прошлого Татьяны. Речь идет о моменте, когда Наташа предлагала поцеловать Борису свою куклу. В свое время таким же образом вела себя и Татьяна. Она предлагала своему другу чмокнуть ее куклу Мими.

Настасья Филипповна («Идиот» Ф.М. Достоевский) — Авдотья Панаева

По мнению достоеведа Леонида Гроссмана, Федор Михайлович "подарил" Настасье Барашковой внешность мемуаристки Авдотьи Панаевой. Ее супруг и поэт Некрасов какое-то время работали вместе над журналом "Современник", который они выкупили в 1847 году. Благодаря деятельности мужа Авдотья была знакома со многими писателями и чуть ли не ежедневно принимала оных у себя дома. Нанес визит и Достоевский. А после поделился с братом впечатлениями: "Вчера я в первый раз был у Панаева и, кажется, влюбился в жену его". Но, как уже было сказано выше, описывалась лишь внешность Авдотьи. Что касается характера, в поведении Настасьи Филипповны специалисты находят черты и первой жены Достоевского Марии, и его любовницы Полины Сусловой.

Печорин («Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтов) — Алексей Столыпин

Некоторые исследователи творчества Лермонтова называют прототипом Печорина Алексея Столыпина. Он приходился писателю двоюродным дядей, хотя был его на два года младше. Репутация Алексея была неоднозначной: одни называли его добродушным молодым человеком, другие же — красивым манекеном. Но Лермонтов ему доверял всецело. Столыпину довелось взять на себя печальную роль секунданта Михаила Юрьевича, а после гибели писателя он собственноручно перевел роман «Герой нашего времени» на французский язык.

Ольга Ивановна («Попрыгунья» А.П. Чехов) — Софья Кувшинникова

Ох, какой скандал случился, когда в главной героине чеховской "Попрыгуньи", неверной молодой жене, публика узнала художницу и владелицу салона Софью Кувшинникову! Она крутила роман с художником Левитаном будучи замужней дамой. И многие решили, что Чехов решил поднять влюбленных на смех с помощью своего рассказа, хотя сам он до последнего отрицал связь персонажей с реальными людьми. Но мало кто ему поверил. Ведь Левитан потом не разговаривал с Чеховым 3 года, а Кувшинникова так и вовсе навсегда оборвала контакты с писателем.

Анна Каренина («Анна Каренина» Л.Н. Толстой) — Мария Гартунг

По мнению свояченицы Толстого, когда тот описывал внешность Карениной, то представлял Марию Гартунг — дочь Александра Пушкина. Писатель и молодая женщина познакомились на приеме у генерала Тулубьева и довольно долго беседовали. «Когда представили Льва Николаевича Марии Александровне, он сел за чайный столик подле нее; разговора я их не знаю, но знаю, что она послужила ему типом Анны Карениной, не характером, не жизнью, а наружностью. Он сам признавал это», — рассказывала потом Татьяна Берс, сестра Софьи Толстой.

Алексей Вронский («Анна Каренина» Л.Н. Толстой) — Николай Раевский

Алексей Вронский также принадлежит к тем вымышленным персонажам книг, у которых, вероятно, был прототип. Так, полагают, что возлюбленный Анны Карениной был списан с полковника Николая Раевского. По словам некоторых литературоведов, между Вронским и Раевским уж слишком много общих черт: как во внешности, так и в характере. Также не является секретом тот факт, что Толстой был хорошо знаком с историей семьи Раевских.

Воланд («Мастер и Маргарита» М.А. Булгаков) — Роберто Бартини

Одним из возможных прототипов Воланда называют авиаконструктора итальянского происхождения Роберто Бартини. Этот мужчина выделялся из толпы: носил заграничный костюм, «лихо заломленный» берет и шелковый шарф. Таким его и увидел Булгаков в 1925 году, и, вероятно, был впечатлен. Позднее мужчины подружились. Полагают, что Михаил Афанасьевич не только описал внешность Бартини в качестве облика Воланда, но и рассказал в романе о проектах авиаконструктора. Например, тот написал статью о математической модели Вселенной как трехмерном пространстве в трехмерном времени. Его идеи нашли свое отражение в так называемых «чудесах» свиты Воланда. А в этом материале мы сравнивали героев разных экранизаций «Мастера и Маргариты», чтобы понять, кто круче попал в тот или иной образ.

Графиня («Пиковая дама» А.С. Пушкин) — Наталья Загряжская

В образе графини свет увидел знатную даму Наталью Голицыну, и Пушкин не опровергал информацию, что прототипом была она. Однако в характере персонажа угадывались черты другой женщины, а своему близкому товарищу писатель говорил: «Мне легче было изобразить Загряжскую, чем Голицыну...» Речь идет о Наталье Загряжской, которая некогда была фрейлиной Екатерины II и приходилась дальней родственницей Наталье Гончаровой. Перед свадьбой Пушкин познакомился с этой женщиной, и та попросила навещать ее почаще. Эту просьбу Александр Сергеевич согласился исполнить с удовольствием: Загряжская стала для него живой связью с ушедшей эпохой и ее легендарными личностями. Воспоминания этой женщины писатель готов был слушать часами.

Снежная королева ("Снежная королева" Х. К. Андерсен) — Енни Линд

В главной героине сказки «Снежная королева» Ханс Кристиан Андерсен «спрятал» оперную певицу Енни Линд, по утверждению биографа Кэрол Розен. Датский писатель был безумно влюблен в артистку, но, увы, она не ответила на его чувства взаимностью. И разочарованный Ханс Кристиан в своем новом произведении изобразил молодую женщину как сказочную королеву — красивую, но с ледяным сердцем.