Как выглядели люди, которые стали прототипами популярных персонажей из кино и литературы

Мастера пера, будь то известные писатели или сценаристы кинофильмов, подарили публике немало харизматичных героев и героинь. А ведь за многими из них стоят реальные люди, которые послужили вдохновением для автора. Мы решили выяснить, какие личности были или могли быть прототипами популярных персонажей.

Роза Дьюитт Бьюкейтер — Беатрис Вуд

В культовом фильме Джеймса Кэмерона присутствуют как вымышленные персонажи, например, Джек, так и основанные на реальных исторических фигурах, например, Непотопляемая Молли. А также есть героиня, у которой хоть и не было прототипа среди пассажиров «Титаника», но был прототип среди творческих людей соответствующей эпохи. Речь идет о Розе. Этот персонаж был вдохновлен художницей и скульптором Беатрис Вуд, автобиография которой и произвела впечатление на режиссера. «Беатрис — вот доказательство того, что черты характера Розы, которые могли показаться надуманными, на самом деле возможны», — вспоминал Кэмерон.

Индиана Джонс — Рой Чепмен Эндрюс

Несмотря на то что создатели фильмов об Индиане Джонсе никогда не сообщали, что этот персонаж был придуман с оглядкой на археолога Роя Чепмена Эндрюса, самые дотошные поклонники франшизы, а также маститые журналисты путем собственных исследований установили, что вероятность этого весьма велика. В начале прошлого века Эндрюс возглавил ряд экспедиций по Китаю и Монголии, а также привез в Америку первые известные ископаемые яйца динозавров. О своих приключениях он писал книги, которые были безумно популярны в свое время.

Анжелика — Анжелика де Скорай-Руссиль Фонтанж

Сообщается, что главная героиня циклов романов «Анжелика» была вдохновлена исторической персоной — графиней де Фонтанж. Она родилась во французской провинции в аристократической семье. И поскольку девушка выросла ну очень привлекательной, ее отец решил, что грех не использовать такую красоту в собственных честолюбивых целях, и отправил дочь к королевскому двору. Там Анжелика ожидаемо очаровала Людовика XIV и стала его фавориткой. Покоряющую всех красоту маркиза ангелов явно получила от прототипа. Однако своими умом и находчивостью книжная Анжелика была обязана точно не графине де Фонтанж, поскольку современники высказывались о второй как о «глупой, как корзина» девушке.

Жан Вальжан — Эжен Франсуа Видок

История Жана Вальжана из «Отверженных» во многом перекликается с историей Эжена Франсуа Видока — некогда заключенного, который после освобождения стал успешным бизнесменом и видным общественным деятелем. А как-то раз Видок спас одного из своих работников, собственноручно подняв тяжелую телегу — точно такой же подвиг совершает в итоге и книжный Жан Вальжан. Видок не отказывал Виктору Гюго в помощи, когда тот работал над своими произведениями, и охотно предоставлял ему информацию. Так, «Клод Ге» и «Последний день приговоренного к смерти» также были написаны Гюго с подмогой Видока.

Джордан Бейкер — Эдит Каммингс

Был прототип у одного из персонажей произведения «Великий Гэтсби». Речь идет о Джордан Бейкер. Эта статная девушка была списана Фицджеральдом с гольфистки-любительницы Эдит Каммингс. Она добилась большой известности в США, когда выиграла женский турнир в 1923 году. Также Эдит стала первой спортсменкой, появившейся на обложке журнала Time.

Харли Квинн — Арлин Соркин

Героиня с именем Харли Квинн должна была появиться в мультсериале «Бэтмен» всего на один эпизод, но она так понравилась зрителям, что стала одним из главных антагонистов франшизы. А «родился» персонаж так: автор комиксов Пол Дини увидел на экране свою подругу по колледжу Арлин Соркин — та была одета в клоунский наряд. Ее образ и вдохновил мужчину на создание остроумной и энергичной Харли. Также Дини решил пригласить Соркин и на озвучку героини.

Малефисента — Элинор Одли

Прототипом диснеевской Малефисенты была актриса Элинор Одли. Именно ее образ использовали аниматоры легендарной студии как референс при создании волшебницы с инфернальной внешностью. Дело в том, что Элинор как раз и была знаменита в 1940-1950 годах своими исполнениями ролей властных, холодных, жестоких, но при этом аристократичных женщин. Также Одли подарила свой голос мультяшной Малефисенте.

Рокки Бальбоа — Рокко Фрэнсис Маркеджиано

Свой стиль боя и даже имя киношный боксер Рокки позаимствовал у реального американского боксера Рокки Марчиано. Он выходил на ринг с 1947 по 1955 год и по сей день значится единственным чемпионом в тяжелом весе, закончившим свою карьеру непобежденным. Чего не скажешь о Рокки Бальбоа — хотя героя с прототипом и роднят внешние черты, их истории абсолютно разные.

Скарлетт О’Хара — Мэри Бойкин Чеснат