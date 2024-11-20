Как выглядели реальные люди, которые стали прототипами вымышленных литературных персонажей

Безудержная писательская фантазия подарила нам немало ярких героев и героинь, чьи имена стали нарицательными. А ведь не исключено, что за ними скрываются реальные люди, чьи характеры или внешние черты «заимствовали» литераторы для своих действующих лиц. Мы решили выяснить, у каких вымышленных персонажей книг были или могли быть прототипы.

Татьяна Ларина («Евгений Онегин» А.С. Пушкин) — Наталия Строганова

Биографы поэта имеют далеко не одно предположение, какая реальная особа скрывалась за Лариной, ведь сам Александр Сергеевич в свое время писал, что у героини был прототип. Некоторые специалисты уверены, что как минимум образ замужней Татьяны был вдохновлен Наталией Строгановой. Пушкин познакомился с ней, когда еще учился в лицее (семья девушки приезжала в Царское Село на дачу), и, как утверждал один из его однокашников, впервые влюбился будущий писатель именно в нее. Позднее поэт встретился с повзрослевшей Наталией на балу — она пришла туда вместе со своим мужем, который был генералом. В этот самый период в тексте «Евгения Онегина» появились строки об эффектном появлении Татьяны в сопровождении мужа перед очами Онегина. Кстати, в этой статье мы рассказывали о женщинах, которыми был увлечен Пушкин в разные годы своей жизни.

Печорин («Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтов) — Алексей Столыпин

Некоторые исследователи творчества Лермонтова называют прототипом Печорина Алексея Столыпина. Он приходился писателю двоюродным дядей, хотя был его на два года младше. Репутация Алексея была неоднозначной: одни называли его добродушным молодым человеком, другие же — красивым манекеном. Но Лермонтов ему доверял всецело. Столыпину довелось взять на себя печальную роль секунданта Михаила Юрьевича, а после гибели писателя он собственноручно перевел роман «Герой нашего времени» на французский язык.

Вера («Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтов) — Варвара Лопухина

Прототипом Веры, одной из пассий Печорина, называют Варвару Бахметеву (в девичестве — Лопухину). Она была большой любовью Лермонтова, но его отношения с ней не вышли за рамки платонических (отец девушки был категорически против их брака). Когда Варвара вышла замуж за помещика Бахметева, Лермонтов был вне себя от горя. По словам биографа писателя, супруг Варвары сразу распознал свою благоверную в образе Веры и утверждал, что это явно не ускользнуло от внимания и других читателей романа.

Настасья Филипповна («Идиот» Ф.М. Достоевский) — Авдотья Панаева

По мнению достоеведа Леонида Гроссмана, Федор Михайлович «подарил» Настасье Барашковой внешность мемуаристки Авдотьи Панаевой. Ее супруг и поэт Некрасов какое-то время работали вместе над журналом «Современник», который они выкупили в 1847 году. Благодаря деятельности мужа Авдотья была знакома со многими писателями и чуть ли не ежедневно принимала оных у себя дома. Нанес визит и Достоевский. А после поделился с братом впечатлениями: «Вчера я в первый раз был у Панаева и, кажется, влюбился в жену его». Но, как уже было сказано выше, описывалась лишь внешность Авдотьи. Что касается характера, в поведении Настасьи Филипповны специалисты находят черты и первой жены Достоевского Марии, и его любовницы Полины Сусловой. Историю отношений писателя с последней можно узнать из этого материала.

Ассоль («Алые Паруса» А.С. Грин) — Нина Грин

Написать повесть о любви Александра Грина вдохновила... игрушка на витрине магазина. Писатель увидел фигурку корабля и задумался: а что если бы у него были алые паруса? Откуда и куда он бы плыл? А вот образ главной героини появился, когда Грин познакомился со своей будущей женой — медсестрой Ниной. Именно она стала прототипом Ассоли. Однако на момент встречи молодая женщина оплакивала потерю первого супруга и не была заинтересована в Александре. 4 года спустя мужчина и женщина получили от судьбы еще одну встречу, после которой они уже не расставались. Женившись на Нине, Грин дописал повесть, подарив своей героине счастье в любви.

Одинцова («Отцы и дети» И.С. Тургенев) — Полина Виардо

Образ Одинцовой вобрал в себя черты разных женщин из окружения Тургенева, но основным прототипом некоторые литературоведы называют испано-французскую певицу Полину Виардо. Писатель влюбился в нее, когда отправился послушать оперу «Севильский цирюльник». Он вспоминал: «С той самой минуты, как я увидел ее в первый раз, с той роковой минуты я принадлежал ей весь, вот как собака принадлежит своему хозяину...» Как самый преданный поклонник, Тургенев следовал за зазнобой, куда бы не привели ее гастроли. Он даже почти стал членом семьи Виардо. Однако на вопрос, был ли между Иваном Сергеевичем и Полиной настоящий роман, биографы однозначного ответа не дают.

Графиня («Пиковая дама» А.С. Пушкин) — Наталья Загряжская

В образе графини свет увидел знатную даму Наталью Голицыну, и Пушкин не опровергал информацию, что прототипом была она. Однако в характере персонажа угадывались черты другой женщины, а своему близкому товарищу писатель говорил: «Мне легче было изобразить Загряжскую, чем Голицыну...» Речь идет о Наталье Загряжской, которая некогда была фрейлиной Екатерины II и приходилась дальней родственницей Наталье Гончаровой. Перед свадьбой Пушкин познакомился с этой женщиной, и та попросила навещать ее почаще. Эту просьбу Александр Сергеевич согласился исполнить с удовольствием: Загряжская стала для него живой связью с ушедшей эпохой и ее легендарными личностями. Воспоминания этой женщины писатель готов был слушать часами.

Анна Каренина («Анна Каренина» Л.Н. Толстой) — Мария Гартунг

По мнению свояченицы Толстого, когда тот описывал внешность Карениной, то представлял Марию Гартунг — дочь Александра Пушкина. Писатель и молодая женщина познакомились на приеме у генерала Тулубьева и довольно долго беседовали. «Когда представили Льва Николаевича Марии Александровне, он сел за чайный столик подле нее; разговора я их не знаю, но знаю, что она послужила ему типом Анны Карениной, не характером, не жизнью, а наружностью. Он сам признавал это», — рассказывала потом Татьяна Берс, сестра Софьи Толстой.

Алексей Вронский («Анна Каренина» Л.Н. Толстой) — Николай Раевский

Алексей Вронский также принадлежит к тем вымышленным персонажам книг, у которых, вероятно, был прототип. Так, полагают, что возлюбленный Анны Карениной был списан с полковника Николая Раевского. По словам некоторых литературоведов, между Вронским и Раевским уж слишком много общих черт: как во внешности, так и в характере. Также не является секретом тот факт, что Толстой был хорошо знаком с историей семьи Раевских.

Ольга Ивановна («Попрыгунья» А.П. Чехов) — Софья Кувшинникова

Ох, какой скандал случился, когда в главной героине чеховской «Попрыгуньи», неверной молодой жене, публика узнала художницу и владелицу салона Софью Кувшинникову! Она крутила роман с художником Левитаном будучи замужней дамой. И многие решили, что Чехов решил поднять влюбленных на смех с помощью своего рассказа, хотя сам он до последнего отрицал связь персонажей с реальными людьми. Но мало кто ему поверил. Ведь Левитан потом не разговаривал с Чеховым 3 года, а Кувшинникова так и вовсе навсегда оборвала контакты с писателем.

Воланд («Мастер и Маргарита» М.А. Булгаков) — Роберто Бартини

Одним из возможных прототипов Воланда называют советского авиаконструктора итальянского происхождения Роберто Бартини. Этот мужчина выделялся из толпы: носил заграничный костюм, «лихо заломленный» берет и шелковый шарф. Таким его и увидел Булгаков в 1925 году, и, вероятно, был впечатлен. Позднее мужчины подружились. Полагают, что Михаил Афанасьевич не только описал внешность Бартини в качестве облика Воланда, но и рассказал в романе о проектах авиаконструктора. Например, тот написал статью о математической модели Вселенной как трехмерном пространстве в трехмерном времени. Его идеи нашли свое отражение в так называемых «чудесах» свиты Воланда.

Бонус: у и сказочных персонажей бывают прототипы

В главной героине сказки «Снежная королева» Ханс Кристиан Андерсен «спрятал» оперную певицу Енни Линд, по утверждению биографа Кэрол Розен. Датский писатель был безумно влюблен в артистку, но, увы, она не ответила на его чувства взаимностью. И разочарованный Ханс Кристиан в своем новом произведении изобразил молодую женщину как сказочную королеву — красивую, но с ледяным сердцем.