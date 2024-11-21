Как в действительности выглядели 12 писаных красавиц с полотен великих художников

Художники
3 часа назад

Любуясь картинами, мы порой даже не представляем, как же в реальности выглядели их главные героини. Некоторые художники весьма правдоподобно писали своих натурщиц, другие же не находили нужным изображать их мало похожими на себя.

Паулина фон Меттерних

Паулина родилась в знатной семье. На протяжении всей жизни вела активную общественную деятельность, была известна в качестве популяризатора творчества талантливых современников, в том числе композиторов Рихарда Вагнера и Бедржиха Сметаны. Также Паулина сыграла важную роль в зарождении индустрии высокой моды. Она была настолько элегантной и утонченной, что постоянно привлекала к себе внимание художников. Так, один из ее портретов написал известнейший живописец Франц Ксавер Винтерхальтер.

Аделина Патти

Светлана БМВ
3 часа назад

Красивая девушка и в жизни и н.а портрете. Н.а картине она изображена в костюме и с причёской, видимо, из какой-то её роли в театре.

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По воспоминаниям композитора Джузеппе Верди, Аделина Патти — одна из лучших певиц когда-либо живших на свете. Оперная дива пела в огромном количестве стран, а ее выступления вызывали неизменный восторг публики и критиков. Талант Патти вкупе с «девичьей внешностью» усиливали непревзойденный эффект на зрителей. Оперная дива обожала роскошную жизнь: она тратила огромные деньги на новую одежду и потрясающие драгоценности. Неудивительно, что художники любили писать портреты такой красавицы, в частности и Титус Малешевский.

Белла Шагал (Розенфельд)

Писательница Белла Розенфельд — первая жена Марка Шагала. Встреча Марка и Беллы состоялась в 1909 году, это была любовь с первого взгляда. Силу их чувств Марк Шагал задокументировал в картинах, в которых нередко изображал их с Беллой парящими. Так, он будто бы показывал, что любовь сильнее законов гравитации. В 1944 году Белла скончалась, потрясенный вдовец долгое время ничего не писал. Его последующие работы также были посвящены супруге.

Джейн Моррис (Бёрден)

Светлана БМВ
3 часа назад

Пoвeзло беднoй девушке Джeйн. А eщё говoрят "не рoдись красивой...", а вот здeсь, кaк рaз красота, спacла её oт нищeты.

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Джейн Бёрден родилась в небогатой семье. Ее отец был конюхом, а мать — прачкой. Детство девочки прошло в бедности. В 18 лет она вместе с сестрой пошла в театр, там среди зрителей было несколько художников, которые обратили внимание на красивую девушку и попросили ее попозировать для своих картин. Спустя некоторое время она познакомилась с живописцем Уильямом Моррисом, для которого стала не только музой, но и женой. Ее же он сделал главной героиней картины «Астарта Сирийская».

Виктория Мелита Саксен-Кобург-Готская

Виктория Мелита Саксен-Кобург-Готская родилась в знатной семье. Ее отец — герцог Альфред, а мать — княжна Мария Александровна. По воспоминаниям современников, Виктория была высокой, смуглой девушкой с голубыми глазами, кто-то отмечал, что у нее был слишком маленький подбородок, чтобы называть ее красивой. Многие говорили об ее удивительном совмещении в себе «уверенности императрицы» и «безмятежности девочки-сорванца». В 1896 году из-под кисти Генриха фон Анджели вышел портрет этой знатной дамы, который сегодня входит в Королевскую коллекцию Великобритании.

Императрица Мария Александровна

Урожденная принцесса Максимилиана Вильгельмина Августа София Мария Гессенская и Прирейнская появилась на свет от герцога Людвига II и принцессы Вильгемины Баденской. Она была довольно замкнутой дамой, так что придворная жизнь не доставляла ей особого удовольствия. Многие хвалили Марию за мудрость и недюжинный интеллект, а ее преданность своей семье была просто безгранична. В 1857 году, когда Марии было 33 года, Франц Ксавер Винтерхальтер написал портрет девушки. Этот художник безусловно смог уловить тонкость ее натуры и передать это на холсте.

Елизавета Баварская

Alena
1 час назад

Прчитала сначала - Елизавета Боярская. Очень милая, Баварская. Впрочем, Боярская мне тоже нравится.

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Императрица Австрии Елизавета Баварская испытывала постоянный дискомфорт от жизни при дворе, ведь ей не нравился строгий придворный этикет. Биографы уверены, что во многом ее здоровье подорвалось из-за череды стрессов. Она страдала болезнью легких и испытывала меланхолию. Чтобы хотя бы на немного отойти от привычной строгой жизни, императрица уезжала за границу — в Венгрию или на остров Корфу. В 1867 году художник Георг Рааб увековечил образ Елизаветы Баварской в своей картине.

Эдит Шиле (Хармс)

Прославленный художник-экспрессионист Эгон Шиле любил изображать на картинах свою супругу. Они поженились в 1915 году. До нее Эгон встречался с Валли Нойциль, с которой намеревался продолжить отношения даже после женитьбы на Эдит. Но, узнав об этом, Валли покинула его. На протяжении всей жизни, Эгон питал особую страсть к женщинам и, по заверению сестры Эдит Агаты, даже будучи женатым, крутил роман и с ней. Жена Шиле скончалась от гриппа, будучи на 6 месяце беременности. Через три дня за ней ушел и супруг. И в эти оставшиеся три дня он нарисовал несколько набросков с Эдит.

Александра Датская

В свое время датская принцесса Александра стала образцом для многих женщин. Ведь дамы копировали ее стиль одежды и манеру поведения. Некоторые даже воспроизводили хромоту принцессы (широко известную как «хромота Александры»), которая была следствием ее болезни. У Александры было 6 детей, так вот даже находясь в зените славы, она нередко сама купала детей и укладывала их спать. В публичном пространстве принцессу находили очаровательной и сдержанной, а в личной жизни она была ласковой и веселой. Так вот, художнику Уильяму Кордену очень точно удалось уловить степенность Александры и одновременно с этим огонек в ее глазах, который, кажется, никогда не угасал.

Клео де Мерод

Танцовщица Клео де Мерод — одна их ярчайших представительниц периода «Прекрасной эпохи» не только во Франции, но и в других западноевропейских странах. По мнению некоторых, де Мерод получила большую известность не благодаря своему танцевальному таланту, но и из-за своей привлекательной внешности, ведь ее фотографии красовались на открытках и другой продукции.

В 16 лет Клео появилась на публике с прической шиньон, которая быстро стала популярной не только во Франции, но и во всем мире. Так, в Швеции на одной из фабрик женщины чуть было не забастовали из-за того, что им запретили носить шиньон. Кстати, саму прическу так и называли «прическа Клео де Мерод». Неудивительно, что эта девушка была излюбленной моделью для многих художников того времени, в частности для Эдгара Дега, Анри де Тулуз-Лотрека и Джованни Больдини.

Амели Матисс (Парейр)

ФьюАлка
1 час назад

"...Амели делала все возможное, чтобы у мужа были необходимые инструменты для рисования..."
*задумчиво глядя нaпортрет*
А могла бы и ручки оторвать...

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Амели Парейр и Анри Матисс познакомились на свадьбе друзей и уже спустя год поженились. С самого начала девушка понимала, что всегда будет для своего супруга на втором месте после живописи. В первые годы совместной жизни они были очень бедны, но Амели делала все возможное, чтобы у мужа были необходимые инструменты для рисования. Многие принимали ее за личного менеджера — настолько она была озабочена благополучием карьеры супруга. Их взаимоотношения начали портиться, когда у Матисса появилась помощница Лидия Делекторская. Амели начала подозревать, что девушка для него больше, чем просто ассистент, и заставила супруга выбирать между ней и Лидией. Он сделал выбор в пользу супруги, но спустя некоторое время они все же расстались.

Матисс написал несколько работ, на которых главной героиней была Амели. Одна из них — «Зеленая полоса». Эксперты уверены, что свое художественное видение он ставил превыше личности жены, так как на картине было видно «отсутствие человечности», кто-то даже называл ее «безумной карикатурой на портрет». Один из искусствоведов предположил, что трудности в браке Матиссов могли поспособствовать безличному и маскоподобному характеру портрета.

Камилла Донсье

Evgema 24
28 минут назад

С огромным удовольствием посмотрела сериал "Импрессионисты". Рекомендую.

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Камилла Донсье — первая жена Клода Моне и одновременно с этим одна из его любимых натурщиц. В начале отношений они жили в нищете, отец художника не одобрял его романа с этой девушкой. Они поженились, родители Камиллы на торжестве присутствовали, в отличие от отца Моне. Супруги прожили вместе до конца жизни Камиллы, которая скончалась в возрасте 32 лет от болезни. Подсчитано, что она была изображена на 50 картинах своего супруга, а также неоднократно позировала для Пьера-Огюста Ренуара, Эдуарда Мане и ряда других художников.

Для тех, кто любит не только живопись, но и литературу, предлагаем почитать об книгах, которые оставили огромный след в душах читателей.

Фото на превью Portret Adeliny Patti w roli Esmeraldy z opery Fabio Campany / Tytus Maleszewski / National Museum in Kielce / Wikimedia Commons, Anonyme, photographe / Wikimedia Commons

Комментарии

Уведомления
Ио
2 часа назад

ну Амели Матисс реально писаная красавица na полотне. В жизни ,конечно,не дотягивает.

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