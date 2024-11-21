Как в действительности выглядели 12 писаных красавиц с полотен великих художников

Любуясь картинами, мы порой даже не представляем, как же в реальности выглядели их главные героини. Некоторые художники весьма правдоподобно писали своих натурщиц, другие же не находили нужным изображать их мало похожими на себя.

Паулина фон Меттерних

Паулина родилась в знатной семье. На протяжении всей жизни вела активную общественную деятельность, была известна в качестве популяризатора творчества талантливых современников, в том числе композиторов Рихарда Вагнера и Бедржиха Сметаны. Также Паулина сыграла важную роль в зарождении индустрии высокой моды. Она была настолько элегантной и утонченной, что постоянно привлекала к себе внимание художников. Так, один из ее портретов написал известнейший живописец Франц Ксавер Винтерхальтер.

Аделина Патти

По воспоминаниям композитора Джузеппе Верди, Аделина Патти — одна из лучших певиц когда-либо живших на свете. Оперная дива пела в огромном количестве стран, а ее выступления вызывали неизменный восторг публики и критиков. Талант Патти вкупе с «девичьей внешностью» усиливали непревзойденный эффект на зрителей. Оперная дива обожала роскошную жизнь: она тратила огромные деньги на новую одежду и потрясающие драгоценности. Неудивительно, что художники любили писать портреты такой красавицы, в частности и Титус Малешевский.

Белла Шагал (Розенфельд)

Писательница Белла Розенфельд — первая жена Марка Шагала. Встреча Марка и Беллы состоялась в 1909 году, это была любовь с первого взгляда. Силу их чувств Марк Шагал задокументировал в картинах, в которых нередко изображал их с Беллой парящими. Так, он будто бы показывал, что любовь сильнее законов гравитации. В 1944 году Белла скончалась, потрясенный вдовец долгое время ничего не писал. Его последующие работы также были посвящены супруге.

Джейн Моррис (Бёрден)

Джейн Бёрден родилась в небогатой семье. Ее отец был конюхом, а мать — прачкой. Детство девочки прошло в бедности. В 18 лет она вместе с сестрой пошла в театр, там среди зрителей было несколько художников, которые обратили внимание на красивую девушку и попросили ее попозировать для своих картин. Спустя некоторое время она познакомилась с живописцем Уильямом Моррисом, для которого стала не только музой, но и женой. Ее же он сделал главной героиней картины «Астарта Сирийская».

Виктория Мелита Саксен-Кобург-Готская

Виктория Мелита Саксен-Кобург-Готская родилась в знатной семье. Ее отец — герцог Альфред, а мать — княжна Мария Александровна. По воспоминаниям современников, Виктория была высокой, смуглой девушкой с голубыми глазами, кто-то отмечал, что у нее был слишком маленький подбородок, чтобы называть ее красивой. Многие говорили об ее удивительном совмещении в себе «уверенности императрицы» и «безмятежности девочки-сорванца». В 1896 году из-под кисти Генриха фон Анджели вышел портрет этой знатной дамы, который сегодня входит в Королевскую коллекцию Великобритании.

Императрица Мария Александровна

Урожденная принцесса Максимилиана Вильгельмина Августа София Мария Гессенская и Прирейнская появилась на свет от герцога Людвига II и принцессы Вильгемины Баденской. Она была довольно замкнутой дамой, так что придворная жизнь не доставляла ей особого удовольствия. Многие хвалили Марию за мудрость и недюжинный интеллект, а ее преданность своей семье была просто безгранична. В 1857 году, когда Марии было 33 года, Франц Ксавер Винтерхальтер написал портрет девушки. Этот художник безусловно смог уловить тонкость ее натуры и передать это на холсте.

Елизавета Баварская

Императрица Австрии Елизавета Баварская испытывала постоянный дискомфорт от жизни при дворе, ведь ей не нравился строгий придворный этикет. Биографы уверены, что во многом ее здоровье подорвалось из-за череды стрессов. Она страдала болезнью легких и испытывала меланхолию. Чтобы хотя бы на немного отойти от привычной строгой жизни, императрица уезжала за границу — в Венгрию или на остров Корфу. В 1867 году художник Георг Рааб увековечил образ Елизаветы Баварской в своей картине.

Эдит Шиле (Хармс)

Прославленный художник-экспрессионист Эгон Шиле любил изображать на картинах свою супругу. Они поженились в 1915 году. До нее Эгон встречался с Валли Нойциль, с которой намеревался продолжить отношения даже после женитьбы на Эдит. Но, узнав об этом, Валли покинула его. На протяжении всей жизни, Эгон питал особую страсть к женщинам и, по заверению сестры Эдит Агаты, даже будучи женатым, крутил роман и с ней. Жена Шиле скончалась от гриппа, будучи на 6 месяце беременности. Через три дня за ней ушел и супруг. И в эти оставшиеся три дня он нарисовал несколько набросков с Эдит.

Александра Датская

В свое время датская принцесса Александра стала образцом для многих женщин. Ведь дамы копировали ее стиль одежды и манеру поведения. Некоторые даже воспроизводили хромоту принцессы (широко известную как «хромота Александры»), которая была следствием ее болезни. У Александры было 6 детей, так вот даже находясь в зените славы, она нередко сама купала детей и укладывала их спать. В публичном пространстве принцессу находили очаровательной и сдержанной, а в личной жизни она была ласковой и веселой. Так вот, художнику Уильяму Кордену очень точно удалось уловить степенность Александры и одновременно с этим огонек в ее глазах, который, кажется, никогда не угасал.

Клео де Мерод

Танцовщица Клео де Мерод — одна их ярчайших представительниц периода «Прекрасной эпохи» не только во Франции, но и в других западноевропейских странах. По мнению некоторых, де Мерод получила большую известность не благодаря своему танцевальному таланту, но и из-за своей привлекательной внешности, ведь ее фотографии красовались на открытках и другой продукции. В 16 лет Клео появилась на публике с прической шиньон, которая быстро стала популярной не только во Франции, но и во всем мире. Так, в Швеции на одной из фабрик женщины чуть было не забастовали из-за того, что им запретили носить шиньон. Кстати, саму прическу так и называли «прическа Клео де Мерод». Неудивительно, что эта девушка была излюбленной моделью для многих художников того времени, в частности для Эдгара Дега, Анри де Тулуз-Лотрека и Джованни Больдини.

Амели Матисс (Парейр)

Амели Парейр и Анри Матисс познакомились на свадьбе друзей и уже спустя год поженились. С самого начала девушка понимала, что всегда будет для своего супруга на втором месте после живописи. В первые годы совместной жизни они были очень бедны, но Амели делала все возможное, чтобы у мужа были необходимые инструменты для рисования. Многие принимали ее за личного менеджера — настолько она была озабочена благополучием карьеры супруга. Их взаимоотношения начали портиться, когда у Матисса появилась помощница Лидия Делекторская. Амели начала подозревать, что девушка для него больше, чем просто ассистент, и заставила супруга выбирать между ней и Лидией. Он сделал выбор в пользу супруги, но спустя некоторое время они все же расстались. Матисс написал несколько работ, на которых главной героиней была Амели. Одна из них — «Зеленая полоса». Эксперты уверены, что свое художественное видение он ставил превыше личности жены, так как на картине было видно «отсутствие человечности», кто-то даже называл ее «безумной карикатурой на портрет». Один из искусствоведов предположил, что трудности в браке Матиссов могли поспособствовать безличному и маскоподобному характеру портрета.

Камилла Донсье

Камилла Донсье — первая жена Клода Моне и одновременно с этим одна из его любимых натурщиц. В начале отношений они жили в нищете, отец художника не одобрял его романа с этой девушкой. Они поженились, родители Камиллы на торжестве присутствовали, в отличие от отца Моне. Супруги прожили вместе до конца жизни Камиллы, которая скончалась в возрасте 32 лет от болезни. Подсчитано, что она была изображена на 50 картинах своего супруга, а также неоднократно позировала для Пьера-Огюста Ренуара, Эдуарда Мане и ряда других художников.