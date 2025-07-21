20 винтажных свадебных фотографий, от которых отлипнуть сложнее, чем от мороженого в разгар июля
Герои нашей статьи поделились классными снимками, сделанными еще в прошлом веке. И не какими-то там, а свадебными. На них запечатлены их бабушки и дедушки, мамы и папы в свой особенный день. И смотреть на эти фотографии — это все равно что окунуться в совершенно другую эпоху.
«Это единственная фотография с дня свадьбы моих прабабушки и прадедушки»
«Вот что она писала об этом: „Друг должен был сфотографировать нас на улице после свадьбы, но поскольку весь день шел дождь, снимок был сделан в фотобудке. Но это не имело значения. Мы были счастливы“. Они поженились 1 ноября 1941 года. Ему было 28, а ей 25».
«1955 год, бабушка и дедушка в день свадьбы на горнолыжном курорте. Торт они разрезали ножом, привязанным к лыжной палке!»
«Моя бабушка в свадебном платье от Balenciaga, 1947 год. Какая она была красивая! Платье позже было передано в музей Balenciaga»
«Свадебное фото моих родителей»
«Моя бабушка в день своей свадьбы, 1970-е»
- Вот это ноги! © Barricade14 / Reddit
«Обновили наши клятвы после 40 лет брака. Я в том же платье»
- Да вы ни на день не постарели! © Unknown author / Reddit
«Мои родители в день свадьбы в 1988 году»
- Мне нужно познакомиться с твоими родителями! © PookSpeak / Reddit
«Мои прапрабабушка и прадедушка в день свадьбы, 1907 год»
- Может, я ошибаюсь, но похоже, что она пытается не рассмеяться. © riverbucca / Reddit
- Мне нравится ее головной убор. Сразу видно, что она тут главная! © wetalonglegs / Reddit
«Мы с женой на нашей свадьбе в 1984 году и спустя 41 год»
- Прекрасная пара! Поздравляю с успешным партнерством. © EvidenceConscious200 / Reddit
- Дружище, ты сорвал джекпот! © FudgePudding / Reddit
«Мои родители в день свадьбы, 1949 год. Они были счастливы до тех пор, пока мамы не стало»
«Мои родители на своей свадьбе в 1986 году и сейчас. У них появилось 4 ребенка. Они по-прежнему в отличной форме и ходят в походы»
«Мои родители тайно поженились в Вегасе в 1977 году. А год спустя у них была „настоящая“ свадьба на Гавайях»
«Им уже под 70, но они до сих пор влюблены друг в друга и счастливы».
- Вот это гены у тебя, ух-ты! © ******derple / Reddit
«Свадебные фотографии моих бабушки и дедушки, июнь 1973 года. Спустя 50 с лишним лет он по-прежнему готовит ей чай и тосты каждое утро»
«Свадьба родителей в 1959 году»
«Фотография со свадьбы моих родителей, 21 сентября 1973 года. Судя по тому, что я видел, мои родители были счастливы»
«Мама и папа в день свадьбы в 1956 году»
«Бабушка и дедушка в день свадьбы, 1946 год»
«Еще фотографии свадьбы моих бабушки и дедушки, 1955 год»
«Моя бабушка была очень доброй женщиной, а дедушка — добрым, но немного отстраненным. Он очень любил собак».
- Та эпоха была образцом класса и стиля! Спасибо, что поделились! © jdanielmorales / Reddit
«Мама и папа в день свадьбы в 90-х»
У жениха такое выражение лица, что хочется пожалеть невесту...
- Ты, безусловно, красавица, если тебе достались гены от этих двоих. Вот это да, сорвала куш в генетической лотерее. © Express_Welcome_9244 / Reddit
«30-е. Платье бабушка сшила сама»
- Не представляю, как ей это удалось, учитывая нижнее белье того времени. Она выглядит просто потрясающе и невероятно счастливой. © llamaatemywaffles / Reddit
- Дедушка был счастливчиком! © msdevpro / Reddit