20 винтажных свадебных фотографий, от которых отлипнуть сложнее, чем от мороженого в разгар июля

Герои нашей статьи поделились классными снимками, сделанными еще в прошлом веке. И не какими-то там, а свадебными. На них запечатлены их бабушки и дедушки, мамы и папы в свой особенный день. И смотреть на эти фотографии — это все равно что окунуться в совершенно другую эпоху.

«Это единственная фотография с дня свадьбы моих прабабушки и прадедушки»

«Вот что она писала об этом: „Друг должен был сфотографировать нас на улице после свадьбы, но поскольку весь день шел дождь, снимок был сделан в фотобудке. Но это не имело значения. Мы были счастливы“. Они поженились 1 ноября 1941 года. Ему было 28, а ей 25».

«1955 год, бабушка и дедушка в день свадьбы на горнолыжном курорте. Торт они разрезали ножом, привязанным к лыжной палке!»

«Моя бабушка в свадебном платье от Balenciaga, 1947 год. Какая она была красивая! Платье позже было передано в музей Balenciaga»

«Свадебное фото моих родителей»

«Моя бабушка в день своей свадьбы, 1970-е»

«Обновили наши клятвы после 40 лет брака. Я в том же платье»

Да вы ни на день не постарели! © Unknown author / Reddit

«Мои родители в день свадьбы в 1988 году»

Мне нужно познакомиться с твоими родителями! © PookSpeak / Reddit

«Мои прапрабабушка и прадедушка в день свадьбы, 1907 год»

Может, я ошибаюсь, но похоже, что она пытается не рассмеяться. © riverbucca / Reddit

Мне нравится ее головной убор. Сразу видно, что она тут главная! © wetalonglegs / Reddit

«Мы с женой на нашей свадьбе в 1984 году и спустя 41 год»

«Мои родители в день свадьбы, 1949 год. Они были счастливы до тех пор, пока мамы не стало»

«Мои родители на своей свадьбе в 1986 году и сейчас. У них появилось 4 ребенка. Они по-прежнему в отличной форме и ходят в походы»

«Мои родители тайно поженились в Вегасе в 1977 году. А год спустя у них была „настоящая“ свадьба на Гавайях»

«Им уже под 70, но они до сих пор влюблены друг в друга и счастливы».

Вот это гены у тебя, ух-ты! © ******derple / Reddit

«Свадебные фотографии моих бабушки и дедушки, июнь 1973 года. Спустя 50 с лишним лет он по-прежнему готовит ей чай и тосты каждое утро»

«Свадьба родителей в 1959 году»

«Фотография со свадьбы моих родителей, 21 сентября 1973 года. Судя по тому, что я видел, мои родители были счастливы»

«Мама и папа в день свадьбы в 1956 году»

«Бабушка и дедушка в день свадьбы, 1946 год»

«Еще фотографии свадьбы моих бабушки и дедушки, 1955 год»

«Моя бабушка была очень доброй женщиной, а дедушка — добрым, но немного отстраненным. Он очень любил собак».

Та эпоха была образцом класса и стиля! Спасибо, что поделились! © jdanielmorales / Reddit

«Мама и папа в день свадьбы в 90-х»

Ты, безусловно, красавица, если тебе достались гены от этих двоих. Вот это да, сорвала куш в генетической лотерее. © Express_Welcome_9244 / Reddit

«30-е. Платье бабушка сшила сама»