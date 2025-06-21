17 ностальгических фотографий мам, перед обаянием которых не всякий сможет устоять

Герои нашей статьи решили стряхнуть пыль с фотоальбомов, посмотреть на своих чудесных мам в молодости и удариться в воспоминания. К счастью, они решили показать эти снимки всему миру и заодно рассказать о них небольшую историю.
«Моя мама в Стамбуле, 90-е»
Непонятно только- хвост у неё из своих волос или она держит искусственные? По цвету отличаются. А фото отличное.
«Мама в 50-е. Этой красавице было 16, когда она пошла в колледж, и 19, когда она поступила в Гарвардский медицинский»
«Лучшая мама на свете с замечательной карьерой детского невролога. Мой герой и мой лучший друг».
«Моя мама в день свадьбы с моей бабушкой в 1970 году. Маме 20 лет, а бабушке 40»
мама в день свадьбы с бабушкой. а папа тогда кто?
«Мама в середине 1990-х и сейчас»
Почти не изменилась. Красивая женщина.
«Моя мама носила свою шикарную прическу все 80-е»
Симпатичная мама. И волосы действительно шикарные.
Мне 61 год. У меня была точно такая же прическа и образ в старшей школе и колледже в 80-х. Дни пышных волос. Веселые времена. © TrixnTim / Reddit «Моя мама на своем гламурном снимке, 1994 год» «Моя мама окончила школу медсестер в 1979 году. Она только что вышла на пенсию после 47 лет работы медсестрой» «Любимое фото моей мамы. Начало-середина 1960-х. Мне кажется, она такая классная с этой прической и свитером» «Классная фотография моей мамы, сделанная примерно в 1993 году» «Моя мама была такой красоткой!» «Мама любила жизнь во всей ее полноте, и я надеюсь, что смогу сделать то же самое. Она была душой компании. Хотелось бы мне поговорить с ней побольше о жизни в 70-е» «Моя мама в расцвете сил в 1971 году»
Прическа - мечта!
И мама очень симпатичная) «Моя мама, это примерно 1975 год. А прическа у нее в стиле „цыганский шик“, как она говорила» «Моя мама в 1983 году, прямо перед встречей с моим отцом»
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