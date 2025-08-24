16 фото из прошлого, на которых мамы выглядят так, что глаз не отвести

Фотографии — настоящие порталы в прошлое. Наши герои достали из забытых альбомов фото своих мам, где они молоды, красивы и вполне могли сыграть главную роль во французской мелодраме.

«Фотография моей мамы, сделанная в 1980-х годах во время ее поездки в горы»

«Сегодня моей маме 63. Познакомьтесь с этой чудесной женщиной. У нее даже имя чудесное — Ираида! Здесь ей 19 лет»

«Моя мама в свадебном наряде моей бабушки в 1982 году»

«Мама с другом 50 лет назад и сейчас. Они все еще лучшие друзья»

Хочу так же состариться!

«Моя мама в расцвете сил в 1971 году»

«Моей маме тут 20, фото из 80-х»

«Моя мама в день свадьбы с моей бабушкой в ​​1970 году. Маме 20 лет, а бабушке 40»

«Моя мама в 80-х»

«Мама в середине 1990-х и сейчас»

«Так как интернет все помнит, то пусть запомнит и мою маму»

«Моя мама была такой красоткой!»

«Моя мама в 1985 году»

«Моя мама, это примерно 1975 год. А прическа у нее в стиле „цыганский шик“, как она говорила»

«Моя мамочка — фото 60-х годов»

«Влюблена в стиль моей мамы»

«Мама в платье, которое у нас в семье назвали возмутительным. 1970-е»

Ух, вечерок явно не был томным! © SalamanderSaul / Reddit