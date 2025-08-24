16 фото из прошлого, на которых мамы выглядят так, что глаз не отвести

Фотографии — настоящие порталы в прошлое. Наши герои достали из забытых альбомов фото своих мам, где они молоды, красивы и вполне могли сыграть главную роль во французской мелодраме.
«Фотография моей мамы, сделанная в 1980-х годах во время ее поездки в горы»
«Сегодня моей маме 63. Познакомьтесь с этой чудесной женщиной. У нее даже имя чудесное — Ираида! Здесь ей 19 лет»
«Моя мама в свадебном наряде моей бабушки в 1982 году»
«Мама с другом 50 лет назад и сейчас. Они все еще лучшие друзья»
«Моя мама в расцвете сил в 1971 году»
«Моей маме тут 20, фото из 80-х»
«Моя мама в день свадьбы с моей бабушкой в 1970 году. Маме 20 лет, а бабушке 40»
«Мама в середине 1990-х и сейчас»
«Так как интернет все помнит, то пусть запомнит и мою маму»
«Моя мама была такой красоткой!»
«Моя мама, это примерно 1975 год. А прическа у нее в стиле „цыганский шик“, как она говорила»
«Моя мамочка — фото 60-х годов»
«Влюблена в стиль моей мамы»
«Мама в платье, которое у нас в семье назвали возмутительным. 1970-е»
Смотря на эти снимки, понимаешь, что мода меняется, а красота и очарование наших мам — вне времени. Смотрите нашу новую подборку, где до и после действительно удивляют: