15 коллег, которые так лихо уволились, что вмиг стали легендой офиса

Истории
1 час назад
«Незаменимых нет», — любят повторять начальники, а потом на место того самого незаменимого приходится аж пятерых нанимать. Герои нашей сегодняшней подборки умудрились уйти с работы так, что бывшие коллеги их и годы спустя забыть не могут. Ну, а как забудешь девушку, уволившуюся из-за цветных колготок, или секретаршу, открывшую коллективу кое-какие секреты шефа?

  • Долго терпела закидоны шефа. Однажды не выдержала и сказала, что увольняюсь. Он лишь фыркнул: «Скатертью дорога, незаменимых нет». Я и решила, что его нужно поставить на место. Я встала и громко выдала: «Раз я ухожу, девочки, знайте: шеф даже письмо отправить не может, а все его начальственные отчеты делала я, пока он в игрушки играл». Шеф аж побелел, а вот не надо было грубить!
  • Я думал, что меня уже ничем не удивить, а потом произошло это. Обычный рабочий день. Сотрудник ушел на обед. Час его нет, два нет. Спрашиваю команду — они говорят, что он еще не вернулся. Подхожу к его столу, а там записка лежит. Читаю: «Дима, спасибо, ты классный руководитель. Но компания — не мое. Я ушел». Человек уволился по дороге за шаурмой. Без звонка или разговора. © da_grunin
  • Наняли новую девочку на ресепшен в IT-контору. В первый день пришла вся при параде: макияж вечерний, платье по фигурке, каблучки, даже прическу сделала. Ходила по офису туда-сюда, а парни наши — ноль реакции. На следующий день явилась уже в толстовке и джинсах, с мятыми волосами и начала работать. Уволилась, кстати, через 2 недели. © levin_mikhail
apoka lypsets
19 часов назад

Из компании,где мальчикам пофиг на девочек,я бы тоже уволился,хотя я и мальчик.
И..,да.Я против харасмента,но за служебный роман.

-
-
Ответить
  • Принесла шефу заявление по собственному, а у самой слезы в глазах, руки трясутся. Он самодовольно ухмыляется: «Вот видишь, даже слезы сдержать не можешь. Сама ведь понимаешь, что теряешь». И тут я выдаю такое, что коллеги в дверях чуть не упали: «Да вы не поняли! Это я от счастья!»
  • В школу, где я работала, однажды пришла устраиваться учителем женщина, которой было скучно дома. Она была уже в возрасте, всю жизнь ее муж содержал. Она на лайте вела уроки, не парилась с отчетами, дети кайфовали с ней. Но однажды ей не дали отпуск именно в тот месяц, когда она просила, чтобы с мужем совпали даты. Так она она с такой же легкостью уволилась прям перед 1 сентября. © julia_englishteacher8
  • Устроилась на работу в торговый центр главным бухгалтером. В первый же день зашел директор ко мне в кабинет и сделал замечание, что у меня не такие колготки. Я тогда носила модные — черные с небольшим красным рисунком. После обеда я туда не вернулась. © Людмила Я / Dzen
  • Работал я в ресторане быстрого питания. Был там один парень, который делал сэндвич клиенту, остановился на середине процесса, посмотрел сначала на покупателя, потом — на менеджера, а после сказал: «Ну ладно, увидимся как-нибудь». И ушел. Даже за зарплатой не вернулся. © Uknown author / Reddit
  • Взяли меня на работу в только что открывшийся груминг-салон. Зарплата там сдельная, процент от каждой стрижки. Сижу я, значит, сижу, а клиентов нет и нет, а как следствие, и денег нет. Так неделя прошла, и вдруг заходит ко мне менеджер и такой: «Джинсы на работу носить неприлично!» Отвечаю ему: «Хорошо», — разворачиваюсь, выхожу оттуда и никогда не возвращаюсь. Звонил мне потом, просил вернуться. Ага, уже бегу. © StrangeCitizen / Reddit
  • Мой случай с увольнением был, когда я ушла с позиции менеджера по логистике. Шеф мне все напоминал: «Вас взяли только потому, что вы попросили самую низкую оплату». И каждый день меня тыкали носом в «косяки». И вот я узнала, что у одного из поставщиков уволился региональный менеджер, прошла собеседование и ушла к ним. Через полгода поехала в бывшую фирму на переговоры, а там, оказывается, на мое место наняли трех человек и искали четвертого, потому что трое не вывозят. © Чертово_колёсико / ADME
  • Устроился работать судьей на матчи по крикету. После второй смены спросил, что мне надо сделать, чтобы оплату получить. Ответили: «А ты ж стажер. Стажерам не платят». Развернулся и ушел оттуда. © AH2112 / Reddit
  • Я как-то устроилась на работу в крупную компанию. Пришла в первый день, а мне говорят, что место еще не подготовили, мол, посиди на табуретке у окошка и посмотри, как другие работают. Я посидела 2 часа, встала и ушла . © Femme / Dzen
  • Влюбилась в подчиненного, аж разговаривать с ним не могла. Он мне на корпоративе признался в чувствах. Но я на работе ни-ни. Предложила ему: «Увольняйся, тогда схожу с тобой на свидание». Так этот кадр на следующий день не просто уволился, а еще и на свидание меня не позвал! © Подслушано / Ideer
  • Ехала на работу, опаздывала. Смотрю — на обочине какой-то серый комок лежит. Оказалось, что котенок. Ну, я с ним на работу и явилась. Начальник увидел и устроил мне скандал. У нас и раньше с ним отношения так себе были, а тут меня что-то совсем накрыло. Ну, я написала заявление по собственному и тут же свалила. Отвезла котенка к ветеринару: абсолютно здоровый малыш, а точнее — малышка. Оставила себе. Через два месяца нашла новую работу: и ближе к дому, и зарплата выше, и начальство адекватнее. Считаю, что это моя Крошка изменила мою жизнь. © Подслушано / Ideer
  • Пришел к нам после института новенький инженер-конструктор. Очень мы его ждали. Пока он комиссию прошел, пока то да се... И вот в первый день опаздывает на два часа — начальник удивлен: «Почему? Что случилось?» А тот и отвечает: «Так я в 8 только проснулся, а мне же надо позавтракать, принять душ, пока добрался... Да и вообще у меня рабочее время после обеда, я тогда более эффективен». Ему объясняют, что это режимное предприятие, пропускная система, график работы с 8 до 17, все строго. Уволился тут же. Наверное, до сих пор вспоминает тот ужасный день. © Юлия Сорокина / Dzen
  • Устроилась официанткой. Дали первый стол: какой-то нервный мужик — постоянно «сходи туда, принеси то». Набегалась с ним, короче, зато получила первые чаевые. Прошло полтора года, работала в той же сети, но в другом месте и тоже официантом. Подумывала уволиться, но никак не решалась. И тут в запаре подхожу к очередному столу и понимаю, что это тот самый мужик. Меня он не узнал, но почему-то сказал: «Вид у вас уставший, увольняться вам надо». Ну, я и написала заявление на следующий же день. © Подслушано / Ideer

