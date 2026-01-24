15 коллег, которые так лихо уволились, что вмиг стали легендой офиса

Из компании,где мальчикам пофиг на девочек,я бы тоже уволился,хотя я и мальчик.
И..,да.Я против харасмента,но за служебный роман.
«Незаменимых нет», — любят повторять начальники, а потом на место того самого незаменимого приходится аж пятерых нанимать. Герои нашей сегодняшней подборки умудрились уйти с работы так, что бывшие коллеги их и годы спустя забыть не могут. Ну, а как забудешь девушку, уволившуюся из-за цветных колготок, или секретаршу, открывшую коллективу кое-какие секреты шефа?
