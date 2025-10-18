У нас тоже одна мадам зачистила комп после увольнения. Только благодаря снисходительности начальника, она не понесла наказание. За это ведь могут и в суд подать. Человек за это зарплату получал. Удалил все документы, тогда возвращай деньги! Поясню - ее работа заключалась в заполнении базы данных. Вот она эту базу и удалила.
18 рассказов об увольнении, которое пошло совсем не по сценарию
Часто случается так, что люди сталкиваются с неожиданностями на собеседовании. Будь то странные вопросы, необычное поведение рекрутера или будущих коллег. Но герои нашей сегодняшней подборки рассказали, что и увольнение может быть полно сюрпризов. Порой даже приятных. Ведь, в конечном счете, все, что ни происходит, — к лучшему.
- Ненавидела работу от всего сердца. Терпела из-за ипотеки. Закрыла ее, но ходила по инерции. Как-то директор опять наехала, а я ей: «Стоп, сначала я скажу. Я устала, ухожу. А вот теперь можешь продолжать». Она аж дар речи потеряла, а потом попыталась сохранить лицо, сказав, что они и так собирались со мной прощаться. Коллектив, конечно, удивительный был. Мы пару лет еще общались. © Не все поймут / VK
- Засиделся на одной работе, решил увольняться. Зашел к начальнику, начал издалека. Мол, сместились приоритеты, интересы. Каждый день смотрю на часы и с тоской жду, когда закончится этот скучный трудный день. От ответа шефа меня вынесло: «А ты не смотри на часы». Короче, эти рассказы издалека оказались никому не нужны. Написал заявление и положил на стол. Отпустили с богом. © Не все поймут / VK
- За два дня до того, как я ушла на новую работу, я ругалась с начальницей посреди коридора. Она пригрозила позвонить моему новому руководству и рассказать, какая я ужасная. Я посмотрела ей в глаза и сказала: «Действуйте». Развернулась, ушла, доработала свою смену и больше не вернулась. © Bluebearje / Reddit
- Мне сказали, что хотят уволить. Мол, моя зарплата слишком большая для объема выполняемой работы. Только вот в отделе из семи осталось два человека. Работу всю тащу на себе. Ну... я чутка расстроилась сначала, а потом села и начала зачищать компьютер. Пусть эти жадные люди с нуля начинают. Без меня. А мне уже предложили другую работу. Ухожу без сожалений. © Unknown author / Pikabu
- Когда я увольнялась с работы декоратора тортов, то написала свое заявление на одном из десертов. Все, кроме менеджера магазина и ее помощника, посчитали это забавным. © Jens0485 / Reddit
- Рядом с домом есть небольшая кафешка, в которой я беру кофе каждое утро перед работой. Знаю там всех работников, всегда болтаем. Однажды зашла, времени было в запасе, разговорилась с баристой — парень, молодой, видно, что толковый. Спросила, чем занимается помимо работы. Сказал, что закончил консерваторию, но как-то не сложилось, вот теперь кофе наливает. Поговорили еще, а потом я заметила, как у него задрожали руки и взгляд куда-то уплыл. Потом он вдруг резко выдохнул, схватился за телефон и при мне позвонил начальнику: «Я увольняюсь, дорабатываю смену — и все». Больше я его там не видела. А буквально на днях отвела племянницу в музыкальную школу — и кто, по-вашему, оказался ее преподавателем? Этот парень, сияющий от счастья. Подошел, улыбнулся и сказал: «Спасибо, что тогда просто спросили». © Не все поймут / VK
- Подрабатываю в магазине одежды. И к нам уже второй год подряд в начале декабря устраивается на работу девушка лет 22–23. В прошлом году она уволилась в начале января, в этом году, наверное, повторит. Она мне как-то по секрету сказала, что с 16 лет имеет хороший доход на удаленке. А устраивается к нам потому, что, внимание, у нее «нет корпоративов, а ей очень хочется». Поэтому она каждый год устраивается куда-то, чтобы повеселиться в компании. Вот это я понимаю — человек удовлетворяет свои эмоциональные потребности. © Палата № 6 / VK
- Воскресенье, у меня выходной и день рождения. Мы с родителями решили его отпраздновать не дома, пошли в тот ресторан, где я работала официанткой. Место недорогое, но вкусное, еще и близко к дому. Сидим, едим, обсуждаем планы на будущее. Подлетает администратор: «Раз уж ты тут — у нас людей не хватает, быстро переодевайся и выходи в зал, не успеваем людей обслуживать». Я в шоке отвечаю, что пришла как гость. Она, как ни в чем не бывало, настаивает: «Ну ничего, вы уже поели, родители пусть домой идут, а ты нам поможешь». Я отказалась. Она опять за свое, начала на повышенных тонах требовать. Ушла только после того, как родители ей замечание сделали. Но все время, что я там была — сверлила меня недовольным взглядом. Через день вышла на смену — и меня обрадовали новостью об увольнении. Мол, не соответствую стандартам заведения, плохо работаю, грублю начальству. Я так расстроена — конец бесконечным переработкам, внезапным выходам на смену, потому что «надо», ситуациям, когда я две недели работаю 12 часов без выходных. Такое горе. © Карамель / VK
- Я работал в агентстве. Год за годом я просил повысить зарплату и выделить помощника, потому что работы было выше крыши. Мне отказывали. Наступило время полугодовой аттестации, в ответ на мою просьбу руководство снова отказало. Им было невдомек, что мне предложили должность у конкурента с гораздо лучшей зарплатой и нагрузкой. После аттестации у нас была встреча с важным клиентом. Прямо во время этой встречи я подписал контракт с конкурентной фирмой и отправил заявление об увольнении. Забавно, что те, кому я отправил сообщения, тоже присутствовали на этой встрече. © bagfnzac / Reddit
- Работаю в компании, в которой зарплата складывается из оклада и процента от продаж. Уже несколько месяцев мы получаем только оклад. Хозяин мотивирует тем, что компания не приносит дохода в условиях кризиса. А два дня назад он приехал на новеньком авто. Всем похвастался, что машинка обошлась ему всего в 5 миллионов. Он правда считает, что мы все настолько глупы? На следующий день он получил пачку заявлений по собственному желанию абсолютно от всего коллектива. © Подслушано / Ideer
- Новый начальник, присланный сверху, позвонил нашему менеджеру, который работал по 24 часа в сутки, пытаясь наладить дела в магазине, и назвал его лентяем. Менеджер уволился со словами: «Если я такой лентяй, давайте посмотрим, как вы справитесь без меня». Две недели спустя магазин закрылся. © NotReady2Adult / Reddit
- Было это лет 5 назад. Устроился к нам в школу учителем парень. Понедельник, первый его рабочий день, первый педсовет. Парень полтора часа слушал план работы на неделю, а потом вышел с совещания и уволился. Ни одного урока он так и не провел. © uchakucha / Pikabu
- Была на йоге, и у тренера внезапно сдали нервы, когда он с криком: «Ощутите, блин, спокойствие!» — расколошматил тумбочку. Встретила его на улице — рассказал, что уволился с нелюбимой работы, купил хозяйство в деревне, домик, и в кои-то веки счастлив. Но мы тогда с группой чуть не поседели от неожиданности. © Подслушано / Ideer
- В последний раз, когда я уходил с работы, я написал заявление об увольнении, отправил его на принтер в кабинет своего босса, позвонил ему и сказал: «Посмотрите на принтер». У меня с ним были хорошие отношения, и он выдал: «Блин, ты настолько ленивый, что даже до моего кабинета дойти не можешь?» Мы с ним потом еще долго над этим смеялись. © Choppstickk / Reddit
- Мне очень нравился мой начальник, но я терпеть не могла свою работу. Нашла новую и подала начальнику письменное уведомление об увольнении. Как полагается, за две недели. К моему несчастью, это было 1 апреля, и он мне не поверил. Каждый день я напоминала ему, сколько дней осталось. Он и сам мне подыгрывал, и бесился, но и в мыслях не держал, что я серьезно. Наверное, он был очень удивлен, когда я перестала приходить на работу. © Frugalista1 / Reddit
- Я решил увольняться. Готовился рассказать об этом директору. Придумал речь, мол, это не его вина и все в таком духе. Вызвал его в переговорную и все выложил. А он как давай смеяться. Оказалось, что совещание, которое он сам поставил мне в расписание на более позднее время в тот же день, было для того, чтобы сообщить мне, что уходит он. Мы проработали вместе три года, и уволились в один и тот же день! © Mr_Coastliner / Reddit
- Один мой бывший коллега принес на работу большую стереосистему в день своего увольнения. Он установил ее и пару раз подряд включил песню со словами в стиле: «Возьмите свою работу и идите с ней куда подальше». Потом на парковке сделал пару финтов на своем грузовике и уехал. © CrystalxFrost / Reddit
- Только окончил универ. Работал по специальности. На выставке представлял наш продукт, как вдруг директор отвел меня в сторону и давай наставлять, как нужно правильно зазывать клиентов. Я невозмутимо выдал: «Я не продавец на рынке». А он как разорется, что, мол, никто меня с таким подходом на работу не возьмет. В тот же день написал заявление по собственному и уволился. Скоро будет год, как работаю в другой фирме. Директор адекватный, коллеги как друзья, и с бубнами плясать никто не требует.
