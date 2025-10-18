18 рассказов об увольнении, которое пошло совсем не по сценарию

У нас тоже одна мадам зачистила комп после увольнения. Только благодаря снисходительности начальника, она не понесла наказание. За это ведь могут и в суд подать. Человек за это зарплату получал. Удалил все документы, тогда возвращай деньги! Поясню - ее работа заключалась в заполнении базы данных. Вот она эту базу и удалила.