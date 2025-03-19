15 человек, которые ушли с работы так, что их будут помнить вечно

Даже не знаю как сформулировать впечатление от прочитанного, всём, кроме тех, кому не заплатили, или подставили, хочется сказать ***, но по русски, вам за работу деньги платили, почему вы решили мстить работодателю только за то, что вас уволили? Если вас зарплата не устраивает, ищите другую работу, ведь работа должна быть взаимовыгодной, но мстить за увольнение? Когда увольняют, это очень неприятно, согласна, но ведь вам работодатель не мстит если увольняетесь вы, почему вы так горды тем, что отомстили работодателю?