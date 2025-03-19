К первой истории, при всем уважении к девушке офис-менеджера, но шеф и не должен знать досконально всю работу своих подчинённых. В общих чертах, да, необходимо, но делать лучше и быстрее вовсе не обязан.
15 человек, которые ушли с работы так, что их будут помнить вечно
Обычно люди тихо пишут заявление, дорабатывают последние дни и уходят без лишнего шума. Но не эти герои. Они решили, что увольнение — отличный повод для эффектного финала, о котором начальство и коллеги будут вспоминать еще долго.
- Работала офис-менеджером в частной компании. Как-то шеф был в отвратительном настроении и начал отчитывать меня за то, какая я кошмарная работница. Орал так, что практически довел меня до слез, и никто в офисе не вступился. Я не выдержала и решила предложить ему попробовать самому сделать всю эту работу быстрее. Сначала он отнекивался, но слишком много глаз было приковано к нам, и ему пришлось согласиться. Мы устроили настоящий чемпионат: заполнение заявок, складывание документов по папкам в алфавитном порядке, ведение различных ведомостей и даже знание имен сотрудников. Во всех дисциплинах я его обыграла. Самое забавное — он даже моего имени не знал. В конце пообещал поднять мне зарплату и извинился. А я посмеялась и уволилась. © Палата № 6 / Telegram
- История с работы моего отца. Один парень был почти уверен, что его уволят — в компании уже сократили кучу людей, и он думал, что следующий на очереди. Перед тем, как зайти к начальнику, он пишет код, который может сильно навредить базам данных, и ставит таймер на запуск через пару минут. Потом идет в кабинет, а его не собираются увольнять. Услышав это, он тут же выбегает из офиса и успевает остановить код до того, как тот запустился. © PloppyTheSpaceship / Reddit
- В кафе заказала салат, уже собралась есть, как вдруг подлетает официант, выхватывает тарелку и выбрасывает ее в сторону. Уже потом я узнала, что он собирался увольняться. А в тот момент он сказал: «Салат отравлен. Но даже если и нет, я должен был произвести впечатление... Меня зовут Артем, а вас?» © Палата № 6 / Telegram
- Один из сотрудников нашего городского центра данных уволился, послал босса подальше и ушел. А на выходе эффектно нажал на большую красную кнопку аварийного отключения. Сотни серверов мгновенно легли, клиенты остались без сайтов. Еще до того, как он дошел до парковки, телефоны уже разрывались от звонков.
Питание вернули быстро, но запуск сразу всех серверов дал перегрузку, выбившую щитки. Пришлось вручную поднимать оборудование по частям. © PrancingSatyr521 / Reddit
- Работала кассиром и подала на увольнение. Но во время отработки заболела и сильно кашляла. Отпрашивалась — сказали, что попаду в черный список, если не отработаю. Ну окей. Я должна была звать подмогу по громкой связи, если скапливалась очередь. И каждый раз, когда это случалось, я включала самый хриплый, гнусавый голос и разносила свой кашель на весь магазин. Чисто по инструкции. © salty_c_witch / Reddit
- Пять лет я руководил региональной службой доставки у одного ритейлера. Сам разработал все процессы, создал кучу программ, инструментов и баз данных. За первый год точность доставки выросла с 60% до 99%. И вот ко мне в офис заводят абсолютно нового человека и заявляют, что я должен обучить ее на мою же должность, которую я все это время фактически занимал и которую мне не раз обещали. В ответ я просто написал заявление об уходе. А заодно очистил жесткий диск и флешки, на которых хранились единственные копии всех моих наработок. © Shas_Erra / Reddit
- В компании, где я работал, все двери открывались электронными ключами, и их настройка была на мне. Попросил повышение — отказали, мол, «в бюджете не заложено». Нашел работу получше, подал заявление. А потом увидел, что новенькому на мое место предложили зарплату выше. Ну окей. В последний день я изменил одну цифру в кодах всех электронных ключей, но не обновил систему. Как только новый сотрудник нажал «обновить», все ключи перестали работать. © Unknown author / Reddit
- Друг рассказывал про одно агентство — там у народа настроения были так себе: многие увольнялись, рассылали прощальные письма на всю компанию. Один парень ушел особенно красиво: просто отправил всем ту самую фотку Тима Роббинса из «Побега из Шоушенка», где он, выбравшись из трубы, стоит под дождем с поднятыми руками и блаженной улыбкой. Без слов. И исчез. © quantril / Reddit
- Знакомый работал на радио в маленьком городке, но устроился в другое место в нескольких часах езды. И в свой последний эфир полил грязью всех: город, коллег, руководство. После чего в понедельник приезжает на новую работу весь готовый и взволнованный, а там его уже ждал менеджер — он затащил в кабинет и включил запись своего автоответчика, где предыдущий начальник рассказал о его пятничной выходке в соседнем городе. В итоге парня уволили прямо на месте. © Unable_Literature78 / Reddit
- Работал в семейной кофейне с невыносимой хозяйкой, которая орала на всех и обвиняла в том, что от нас не зависело. Терпел два года. Однажды на девичнике в помещении было душно, я немного убавил кондиционер — он замерз и сломался. Хозяйка пришла в ярость, начала орать, и я сразу подал заявление на увольнение. Отработал две недели, но в последний день она снова накинулась с криками, заявив, что не отдаст зарплату. Я просто кинул ей под ноги несколько монет со словами, что на новый характер хватит, и ушел. Через два года они обанкротились. © rmbln1 / Reddit
- Работал на скучной должности, где со временем автоматизировал всю рутину. Директор решил использовать мои навыки в своих целях, но проект был сомнительный — отказался. Понял, что меня скоро уволят, зашифровал код и перенес все на общий сервер.
Через полгода вызвали в выходной. Пришел раньше, удалил ключевые файлы — без них программы работали только при моем обновлении. Меня уволили, а потом выяснилось, что директор пообещал корпорации, что мои программы заменят троих сотрудников. Когда все сломалось, IT-отдел не смог восстановить систему, а через год уволили и директора. © LV_Asterix / Reddit
- На работе решили кинуть одного сотрудника с зарплатой. Он был тихий, набрал работы — переборку моторов на двух Cayenne и одном Prado. Разобрал три мотора, перемешал железки и больше не вышел. Теперь у нас стоят три машины — никто собирать их не берется из принципа, да и хлопотно теперь это. © DefOld / Pikabu
- Мой друг работал инженером на небольшом заводе. Их продукция обязательно должна была проходить сертификацию. Компания решила сэкономить и уволила его. Он спокойно ушел, но знал, что скоро ему позвонят.
Через четыре дня завод осознал, что только он мог заниматься документами для сертификации. Позвали обратно — отказался. На следующий день предложили прибавку — снова нет. К тому моменту он уже устроился на работу с лучшей зарплатой и условиями. © Empereor_Norton / Reddit
- Работал с парнем, которого уволили с прошлого места. Он с улыбкой рассказывал, как настроил огромную Excel-таблицу, которой пользовалась половина компании.
Перед уходом он просто удалил все формулы. Данные остались, но без расчетов таблица превратилась в бесполезный набор цифр. «Забрал свою интеллектуальную собственность», — сказал он. © TheBubbleSquirrel / Reddit
- Замдиректора намекнул, чтобы я не планировал командировки и пришел на встречу в пятницу — сразу понял, что меня увольняют. За неделю собрал все свои наработки за 12 лет, очистил компьютер от базы клиентов, почты и маркетинговых планов.
Новый начальник был уверен, что все расписано на год вперед. На самом деле я всегда планировал максимум на несколько месяцев вперед, чтобы не терять деньги в кризис. В итоге провалили участие в выставках, забыли запустить рекламу, не обновили сайт с новыми товарами. Через три месяца его тоже уволили. © B3llaBubbles / Reddit
Иногда увольнение — это не просто новый этап в жизни, а возможность поставить жирную точку так, чтобы бывшие коллеги долго вас вспоминали. Главное — не пожалеть о своем эффектном уходе. А если вам этого мало, вот еще подборка историй, доказывающих, что работа с людьми — это всегда сюрпризы!
Комментарии
Даже не знаю как сформулировать впечатление от прочитанного, всём, кроме тех, кому не заплатили, или подставили, хочется сказать ***, но по русски, вам за работу деньги платили, почему вы решили мстить работодателю только за то, что вас уволили? Если вас зарплата не устраивает, ищите другую работу, ведь работа должна быть взаимовыгодной, но мстить за увольнение? Когда увольняют, это очень неприятно, согласна, но ведь вам работодатель не мстит если увольняетесь вы, почему вы так горды тем, что отомстили работодателю?
Какие мелкие мстительные людишки! Просто мерзко от прочитанного.
Печально, если они и в личной жизни так же поступают.
У нас всегда можно прозвонить предидущему работодателю, узнать, что, по чем
Понимаю работодателей, которые в нарушение ТК увольняют работников одним днем.
Все сделанное во время работы в компании для компании разве не является ее собственностью? Так что провдоломы кое-что нарушают, кажется, удаляя и воруя.