1 час назад
15 случаев, когда мимолетное знакомство перевернуло все планы

Мы тщательно строим планы, но иногда судьба вмешивается в нашу жизнь в самом неожиданном месте. В этой подборке 15 ярких примеров того, что самые важные события в нашей жизни часто начинаются с мелочи — случайного взгляда, оброненной фразы или секундной беседы.

  • Развелась с мужем из-за его измен. Я человек добрый, поэтому просто спокойно ушла. Месть, истерики, обиды — это не про меня. Мы даже остались в хороших отношениях из-за общего сына. А тут случайно встретила в торговом центре его друга, разговорились. И влюбились. Прошло два года, мы планируем свадьбу. Бывший муж был, мягко говоря, в шоке, когда узнал, что мы с его другом теперь в отношениях. До сих пор злится. © Подслушано / Ideer
  • Мы с другом оба немного приболели и ужасно не хотели идти на вечеринку. Но решили: будь что будет! — и все-таки пошли. Там я увидел ее и понял: это любовь с первого взгляда. Взял номер. С того вечера моя жизнь перевернулась, хотя изначально идти вообще не планировал. © Unknown author / Reddit
  • Мой первый день в творческой студии. По дороге на работу ко мне подходит милый парень и говорит: «Привет!» Я его узнала — один из педагогов, видела его фото. Удивилась, что он меня знает, подумала: «Какой дружелюбный коллектив!» А он добивает: «Как дела? Давно не виделись!» И тут все стало ясно: перепутал. Он принял меня за давнюю знакомую! Когда мы вместе дошли до студии, удивление было взаимным! Это совпадение стало нашей забавной историей знакомства, и так я подружилась с будущим коллегой.
  • Отправились всей семьей в круиз. На второй день, идя к бассейну, услышали, что кто-то зовет отчима по имени. Оборачиваемся, а там его лучший друг детства! Через секунду, словно по волшебству, рядом возникает и третий друг из их неразлучной троицы. Мы тут же решили, что будем отдыхать все вместе большой компанией. Это был самый веселый отпуск в моей жизни. © CooterSquirrel / Reddit
  • Я встретила свою судьбу прямо на дне озера. Были как-то с друзьями на днюхе друга. Он снял беседку у озера, мы все полезли купаться, а рядом была другая компания, наши одногодки. Я, как и все, прыгала в озеро, веселилась, купалась. И вдруг мне взбрело в голову, что нужно достать прямо до дна. Поплыла, дотронулась, поднимаю голову и вижу, что рядом со мной милый парень, тоже дно трогает. Дальше все было, как в тумане. Вот мы уже на берегу, вот мы уже сидим в беседке, мило общаемся, а вот мы уже муж и жена. Семь лет прошло с того дня, а мы все еще вспоминаем то, как влюбились друг в друга с первого взгляда. © Не все поймут / VK
  • Я решила по приколу написать свое имя и фамилию в поиске одной соцсети. Нашелся какой-то парень. Решила написать ему, судя по фоткам — он довольно симпатичный. Мы общались месяцев шесть, и вдруг я узнаю, что он из другой страны. Но решаю продолжить общение, и вскоре мы даже стали встречаться на расстоянии. На мой день рождения подруги помогли моему бойфренду приехать ко мне! Не знаю, как у других, но наши отношения на расстоянии оказались крепкими и правдивыми. Скоро выхожу замуж. © Палата ** / VK
  • Моя кузина путешествовала автостопом по Ирландии. Ее подобрала семья, пригласили на ужин. Сидит она у них дома, разглядывает старые фото на стене и замирает. Одна из фотографий — точная копия снимка, который есть у нас! На нем наш дедушка в детстве с родственниками. Оказалось, хозяин дома — двоюродный внук того самого дедушки! Вот так, благодаря случайному автостопу и одному снимку, мы нашли наших ирландских кузенов. © *******babe101 / Reddit
  • Как-то раз я чинил сигнализацию в ювелирном в другом городе. Стою на стремянке, и тут слышу до боли знакомый голос. Смотрю вниз: мой лучший друг! Он рассматривает обручальные кольца. Мы оба были в шоке. Он приехал кататься на лыжах и решил купить кольцо подальше от дома, чтобы никто не пронюхал о его планах (мы из маленького города). Он посмотрел на меня так, будто хотел сказать: «Ты меня здесь не видел!» © sleeve-of-wizard / Reddit
  • В школе я писала реферат о фильме и наткнулась на рецензию одного кинокритика. С тех пор стала ее преданным читателем. Четыре года спустя, уже в университете, я познакомилась с одной девушкой, мы с ней стали много общаться, и как-то я поинтересовалась: «А чем занимается твоя мама?» Оказалось, что она и есть этот кинокритик! Теперь я лучшая подруга дочери моего кумира. © yellowpenguin15 / Reddit
  • Гуляли с парнем и встретили моего бывшего, с которым плохо расстались. Подходит эта наглая рожа к нам и выдает: «О, новый парень у тебя? Слышь, мужик, дам дружеский совет: ты аккуратнее будь. Она меня на себе чуть не женила». На что мой парень вдруг взял и ответил: «Сочувствую тебе, чувак. Очень сочувствую, что тебя пугают такие вещи, как семейное счастье». Взял меня за руку и увел оттуда. Через полгода мы поженились, и это была не моя инициатива. © Мамдаринка / VK
  • Искал в сети одну знакомую, но нашел совершенно другого человека с тем же именем, да ещё и в другой стране! Мы подружились. А теперь мы женаты уже 18 лет, у нас дети, и вся наша жизнь — результат той случайной ошибки в поиске. © ****** / Reddit
  • Однажды у меня из квартиры убежал кот. Я несколько часов искала его по всей округе, а потом ко мне присоединился парень, который искал свою собаку. Обоих животных мы нашли около мусорки: собака спала на чьем-то матрасе, а кот спокойно сидел на контейнере. В тот же вечер пошли с парнем пить кофе, чтобы отпраздновать счастливый финал. Потом начали общаться, а сейчас живем вчетвером. © Мамдаринка / VK
  • Я был с друзьями на катке, и вдруг появилась она. Только не так, как в фильмах — элегантная, в платье, с загадочной улыбкой. Она летела на меня на скорости с выражением ужаса на лице и криками: «Я не умею тормозить!». Упали оба: у нее — перепуг, у меня  перелом. Поскольку она была на машине, предложила отвезти меня сразу в больницу. Так я познакомился со своей будущей женой. © Палата № 6 / VK
  • Сижу, жду друга, звонок в дверь, он стоит с черным котом в руках: «Ты чего кота выпустил на улицу, я его от собаки спас!» Из-за угла заинтересованно выглядывает мой кот, который на улице никогда и не бывал. Поржали, он кота решил себе оставить, раз уж такое дело. Через полгода другой друг пришел с черным котом: «Он из окна у тебя выпал, ты чего не следишь?!» Хозяев не нашли, и друг спасенного тоже забрал. Еще через пару месяцев мама в гости пришла, тоже черного кота притащила. Барс, конечно, же был дома, как всегда. Кота-найденыша мама забрала себе. Вот так в моем окружении люди находят себе пушистых друзей. © Не все поймут / VK
  • Я нашел стримершу, которая зацепила меня своей игрой, и стал активно общаться в чате. Стримерша классная, но главный приз ждал меня в другом месте! Моя будущая жена оказалась ее лучшей подругой. Вот так, благодаря случайному каналу, мы вместе уже больше четырех лет! © Fafurion / Reddit

Вот такие они, самые невероятные нити судьбы! Эти истории — не просто забавные совпадения. А вот статья, в которой путешествие пошло не по плану, зато запомнились на всю жизнь.

