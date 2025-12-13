15 случаев, когда мимолетное знакомство перевернуло все планы

Мы тщательно строим планы, но иногда судьба вмешивается в нашу жизнь в самом неожиданном месте. В этой подборке 15 ярких примеров того, что самые важные события в нашей жизни часто начинаются с мелочи — случайного взгляда, оброненной фразы или секундной беседы.