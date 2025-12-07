15 историй из путешествий, которые пошли не по плану, но запомнились на всю жизнь
Отпуск — это время, когда мы отчаянно пытаемся сбежать от рутины, но жизнь настигает нас даже за границей, порой превращая отдых в комедию положений. Здесь можно перепутать химчистку с магазином одежды, притащить на море утюг или ночевать на улице с арбузом. Мы собрали 15 уморительных историй о путешествиях, которые пошли не по плану, но зато еще как запомнились.
- Отпуск, валяемся с мужем на пляже при отеле, кайфуем. Подходит девушка в купальнике и обращается к мужу: «Вы не могли бы меня на руки поднять для фотки?» Муж нервно косится на меня, отказывает. Я лежу с приоткрытым от удивления ртом, анализирую, что там за фотка может быть. Говорю мужу, что мы наверняка напридумывали себе, а девушка что-то невинное хотела, идея для фотки крутая, может. Через минуту девушка сидела в стрингах на плечах у счастливого турка, «хватала» солнышко. Искусство, не иначе. © Подслушано / Ideer
- Были с девушкой на отдыхе. В принципе, она стройная. Пошли на массаж. Я взял лечебный, она — антицеллюлитный. Закончил раньше, сижу в коридоре. Слышу шлепки, кряхтение в комнате рядом. Тут все затихает, выходит мужик весь в поту, облокачивается на косяк и выдает: «Слишком много работы...» Я покатился со смеху. И каждый раз смеюсь, когда вспоминаю лицо того араба. © Подслушано / VK
- Приехал в командировку. Заселился в гостиницу: шикарный номер, огромная ванная комната с джакузи. Уже предвкушаю, как сейчас буду в ней балдеть. Тут раздается деликатный стук в дверь. Открываю — на пороге горничная, ставит передо мной 2 ведра с водой и говорит: «Это вам для туалета». Я в шоке: «В смысле „для туалета“?» Она: «Ну воды-то нет». Я, разочарованно: «А как же джакузи?» Она подбодрила: «А-а-а, ну если захотите помыться, вы позовите, я вам воду подогрею. Приятного отдыха». © Altersold / Pikabu
- Была как-то в Китае. И вот ЧП: начались критические дни во время прогулки. Побежала в магазин, еле нашла прокладки. Но тут пристала сотрудница: тычет мне другие, мол, эти дешевле и их больше в пачке. Ладно, купила. А через полчаса ходить не могу, все жжет! Смотрю на упаковку, а они, блин, с мятой! Совсем уже! © Подслушано / Ideer
- Была в Турции. Записалась на утреннюю йогу на природе. Взяла с собой сок и батончик — чтобы перекусить после тренировки. Начинаю есть, а турки на меня смотрят как на инопланетянку. Один не дает откусить шоколадку, кричит «Стой!» И тут я понимаю, что они-то достают ланч-боксы, пирожки, салаты, термосы с чаем — прямо мини-пикник. А я со своим батончиком, как человек, который не знает, что значит завтрак по-турецки. Говорят: «Не порть аппетит, позавтракай нормально! Ешь, что хочешь!»
- Мы один раз из отеля в Турции выезжали, время выезда, допустим, в 12, на часах 11:30, я решила быстро в душ сходить. Выхожу, тут ключом открывается дверь, заходит дамочка и говорит: «Мы после вас сюда въезжаем, нам уже ключ дали. Я че пришла-то, вы скоро номер освободите?» © Anniegold / Pikabu
- Отдыхали мы пару лет назад с мужем в Египте и решили взять морскую прогулку. И вот яхта остановилась, нам предлагают поплавать. Я схватила маску, ласты и уже во всеоружии начала заплыв. Слышу, муж меня зовет. Я его спрашиваю, мол, ты чего так долго. А он все пакеты перевернул, но маску не нашел и кричит мне: «Я не нашел маску, в черном пакете ее нет, там только утюг!» Вытаскивает из пакета наш дорожный утюг и начинает им махать. Естественно, все смотрят и ржут. Я, видимо, впопыхах схватила пакет, а что там — не посмотрела. И муж мне еще кричит: «Сейчас отдашь мне маску, а сама с утюгом поплывешь рыбу гладить!» Полезла обратно к мужу под дикий хохот отдавать маску. © Подслушано / VK
- Были во Вьетнаме. И угораздило нас пойти купаться в тот момент, когда там было много китайцев. Плаваю я на мелководье, вдруг кто-то резко берет меня за волосы и вытаскивает мою голову из воды. Гляжу: на меня смотрит пожилая китаянка, радостная такая, и говорит: «Курасивая! Мородец!» Это был самый запоминающийся комплимент в моей жизни! © Анетта / Dzen
- Путешествовала по Вьетнаму. Остановилась в какой-то деревушке, чтобы перекусить. Ко мне подошел паренек и начал спрашивать на ломанном английском: «Выйдешь за меня замуж?» Я посмеялась и ляпнула, что согласна. Смотрю, отовсюду начали бежать люди и поздравлять. А паренек берет и ведет меня куда-то. Оказалось, что к себе домой, чтобы познакомить с моими будущими родственниками. Я разбила сердце этого бедного парня, когда на следующий день уехала в другой город. © quailgirl / Reddit
Разбивательницу сердец помню... Хорошо, что в этой версии истории она хоть перестала гордиться своим "поступком"
- Первый раз за границей. Турция. Поселили нас в домике с отдельным входом. Легли спать. Перепуганная подруга будит среди ночи: «К нам кто-то ломится!» Гляжу: дверь реально сотрясается от ударов. Как был в труселях, так и пошел разбираться. Резко открыл дверь, а там юноша-соотечественник, который просто ошибся дверью. Увидев меня, он извинился и растворился в темноте. Далее мы с подругой бегали на ресепшен, потому что парень, пытаясь открыть нашу дверь, сломал свой ключ в замке. Дверь и замок нам починили, и мы стали дальше наслаждаться отдыхом. © Александр Куканов / Dzen
- Были мы с парнем в Венеции, снимали квартирку сильно далеко от центра. А там, чтобы зайти, нужно было сначала ворота открыть кнопкой на ключе. И как-то они заедали, не с первого раза срабатывало это открытие, ну да ладно. И вот утро отлета домой. Точнее, не просто утро, а прямо несусветная рань, на улицах никого. И вот собрались, выходим — а ворота не открываются. Совсем. Соседей нет, до хозяина квартиры не дозвониться, а нам в аэропорт! В общем, нам пришлось перекидывать вещи через ворота и самим через них перелазить. Парень меня еще подсаживал, ибо я вообще это все не умею. Сцена из ситкома, ей-богу. Но на самолет успели.
- Мне было 17 лет, ездили с мамой в Китай. Гуляем, проходим группу местных. Тут китаец показывает на маму пальцем, улыбается, говорит: «Бейби! Бой! Бэйби бой!» Проводит себе рукой по животу и смеется. Ну мы дали оттуда ходу. А по дороге домой мама призналась, что беременна. Причем сама стройная, никто не знал даже! А сразу после Нового года у меня родился брат. © Подслушано / Ideer
- Я сплю как убитая и люблю заворачиваться в одеяло, особенно когда одна. На медовом месяце муж ушел завтракать, пока я дрыхла. Проснулась в отеле от того, что горничная пыталась сорвать с меня одеяло. Думала, это муж так шутит, поэтому рывком села и скинула одеяло. А там — пожилая латиноамериканка, которая решила, что номер пуст! Она заорала, я заорала, и она пулей вылетела из комнаты. Стыднее момента в жизни не было! © OneMoose9 / Reddit
- Зашла в магазин одежды в Париже, осмотрела полки, отказалась от помощи продавца. Выйдя, я поняла, что это химчистка. © IndependenceFree2364 / Reddit
- Поехала как-то отдыхать на юг. Без путевок и договоренностей. Приехала и, как водится, таксист от вокзала подвез меня до частного дома, где я сняла комнату. Переоделась в шорты и футболку, взяла немного денег и пошла гулять. Погуляла и на обратном пути купила арбуз. Вот только возникла одна проблема — я забыла, где остановилась. Так до утра и ходила с арбузом. Утром пришло прозрение и я пошла на вокзал, где нашла того же водителя, который снова отвез меня в знакомый дом. На этом бы история и закончилась, если бы не хозяйка, которая услышав мое повествование о злоключениях заявила, что целый вечер наблюдала за тем, как я гуляю вдоль дома с арбузом. © Палата № 6 / VK
Что ж, кажется, самое главное в путешествии — это не забыть утюг, а вот с маской можно и расстаться! Какая из этих историй впечатлила вас больше всего? И есть ли у вас в запасе своя история о поездке, которая пошла не по плану, но стала самым ярким воспоминанием? Делитесь в комментариях!
