15 историй из путешествий, которые пошли не по плану, но запомнились на всю жизнь

Истории
32 минуты назад
15 историй из путешествий, которые пошли не по плану, но запомнились на всю жизнь

Отпуск — это время, когда мы отчаянно пытаемся сбежать от рутины, но жизнь настигает нас даже за границей, порой превращая отдых в комедию положений. Здесь можно перепутать химчистку с магазином одежды, притащить на море утюг или ночевать на улице с арбузом. Мы собрали 15 уморительных историй о путешествиях, которые пошли не по плану, но зато еще как запомнились.

  • Отпуск, валяемся с мужем на пляже при отеле, кайфуем. Подходит девушка в купальнике и обращается к мужу: «Вы не могли бы меня на руки поднять для фотки?» Муж нервно косится на меня, отказывает. Я лежу с приоткрытым от удивления ртом, анализирую, что там за фотка может быть. Говорю мужу, что мы наверняка напридумывали себе, а девушка что-то невинное хотела, идея для фотки крутая, может. Через минуту девушка сидела в стрингах на плечах у счастливого турка, «хватала» солнышко. Искусство, не иначе. © Подслушано / Ideer
  • Были с девушкой на отдыхе. В принципе, она стройная. Пошли на массаж. Я взял лечебный, она — антицеллюлитный. Закончил раньше, сижу в коридоре. Слышу шлепки, кряхтение в комнате рядом. Тут все затихает, выходит мужик весь в поту, облокачивается на косяк и выдает: «Слишком много работы...» Я покатился со смеху. И каждый раз смеюсь, когда вспоминаю лицо того араба. © Подслушано / VK
  • Приехал в командировку. Заселился в гостиницу: шикарный номер, огромная ванная комната с джакузи. Уже предвкушаю, как сейчас буду в ней балдеть. Тут раздается деликатный стук в дверь. Открываю — на пороге горничная, ставит передо мной 2 ведра с водой и говорит: «Это вам для туалета». Я в шоке: «В смысле „для туалета“?» Она: «Ну воды-то нет». Я, разочарованно: «А как же джакузи?» Она подбодрила: «А-а-а, ну если захотите помыться, вы позовите, я вам воду подогрею. Приятного отдыха». © Altersold / Pikabu
  • Была как-то в Китае. И вот ЧП: начались критические дни во время прогулки. Побежала в магазин, еле нашла прокладки. Но тут пристала сотрудница: тычет мне другие, мол, эти дешевле и их больше в пачке. Ладно, купила. А через полчаса ходить не могу, все жжет! Смотрю на упаковку, а они, блин, с мятой! Совсем уже! © Подслушано / Ideer
  • Была в Турции. Записалась на утреннюю йогу на природе. Взяла с собой сок и батончик — чтобы перекусить после тренировки. Начинаю есть, а турки на меня смотрят как на инопланетянку. Один не дает откусить шоколадку, кричит «Стой!» И тут я понимаю, что они-то достают ланч-боксы, пирожки, салаты, термосы с чаем — прямо мини-пикник. А я со своим батончиком, как человек, который не знает, что значит завтрак по-турецки. Говорят: «Не порть аппетит, позавтракай нормально! Ешь, что хочешь!»
  • Мы один раз из отеля в Турции выезжали, время выезда, допустим, в 12, на часах 11:30, я решила быстро в душ сходить. Выхожу, тут ключом открывается дверь, заходит дамочка и говорит: «Мы после вас сюда въезжаем, нам уже ключ дали. Я че пришла-то, вы скоро номер освободите?» © Anniegold / Pikabu
  • Отдыхали мы пару лет назад с мужем в Египте и решили взять морскую прогулку. И вот яхта остановилась, нам предлагают поплавать. Я схватила маску, ласты и уже во всеоружии начала заплыв. Слышу, муж меня зовет. Я его спрашиваю, мол, ты чего так долго. А он все пакеты перевернул, но маску не нашел и кричит мне: «Я не нашел маску, в черном пакете ее нет, там только утюг!» Вытаскивает из пакета наш дорожный утюг и начинает им махать. Естественно, все смотрят и ржут. Я, видимо, впопыхах схватила пакет, а что там — не посмотрела. И муж мне еще кричит: «Сейчас отдашь мне маску, а сама с утюгом поплывешь рыбу гладить!» Полезла обратно к мужу под дикий хохот отдавать маску. © Подслушано / VK
  • Были во Вьетнаме. И угораздило нас пойти купаться в тот момент, когда там было много китайцев. Плаваю я на мелководье, вдруг кто-то резко берет меня за волосы и вытаскивает мою голову из воды. Гляжу: на меня смотрит пожилая китаянка, радостная такая, и говорит: «Курасивая! Мородец!» Это был самый запоминающийся комплимент в моей жизни! © Анетта / Dzen
  • Путешествовала по Вьетнаму. Остановилась в какой-то деревушке, чтобы перекусить. Ко мне подошел паренек и начал спрашивать на ломанном английском: «Выйдешь за меня замуж?» Я посмеялась и ляпнула, что согласна. Смотрю, отовсюду начали бежать люди и поздравлять. А паренек берет и ведет меня куда-то. Оказалось, что к себе домой, чтобы познакомить с моими будущими родственниками. Я разбила сердце этого бедного парня, когда на следующий день уехала в другой город. © quailgirl / Reddit
ИньЯна
12 часов назад

Разбивательницу сердец помню... Хорошо, что в этой версии истории она хоть перестала гордиться своим "поступком"

-
-
Ответить
  • Первый раз за границей. Турция. Поселили нас в домике с отдельным входом. Легли спать. Перепуганная подруга будит среди ночи: «К нам кто-то ломится!» Гляжу: дверь реально сотрясается от ударов. Как был в труселях, так и пошел разбираться. Резко открыл дверь, а там юноша-соотечественник, который просто ошибся дверью. Увидев меня, он извинился и растворился в темноте. Далее мы с подругой бегали на ресепшен, потому что парень, пытаясь открыть нашу дверь, сломал свой ключ в замке. Дверь и замок нам починили, и мы стали дальше наслаждаться отдыхом. © Александр Куканов / Dzen
  • Были мы с парнем в Венеции, снимали квартирку сильно далеко от центра. А там, чтобы зайти, нужно было сначала ворота открыть кнопкой на ключе. И как-то они заедали, не с первого раза срабатывало это открытие, ну да ладно. И вот утро отлета домой. Точнее, не просто утро, а прямо несусветная рань, на улицах никого. И вот собрались, выходим — а ворота не открываются. Совсем. Соседей нет, до хозяина квартиры не дозвониться, а нам в аэропорт! В общем, нам пришлось перекидывать вещи через ворота и самим через них перелазить. Парень меня еще подсаживал, ибо я вообще это все не умею. Сцена из ситкома, ей-богу. Но на самолет успели.
  • Мне было 17 лет, ездили с мамой в Китай. Гуляем, проходим группу местных. Тут китаец показывает на маму пальцем, улыбается, говорит: «Бейби! Бой! Бэйби бой!» Проводит себе рукой по животу и смеется. Ну мы дали оттуда ходу. А по дороге домой мама призналась, что беременна. Причем сама стройная, никто не знал даже! А сразу после Нового года у меня родился брат. © Подслушано / Ideer
  • Я сплю как убитая и люблю заворачиваться в одеяло, особенно когда одна. На медовом месяце муж ушел завтракать, пока я дрыхла. Проснулась в отеле от того, что горничная пыталась сорвать с меня одеяло. Думала, это муж так шутит, поэтому рывком села и скинула одеяло. А там — пожилая латиноамериканка, которая решила, что номер пуст! Она заорала, я заорала, и она пулей вылетела из комнаты. Стыднее момента в жизни не было! © OneMoose9 / Reddit
  • Зашла в магазин одежды в Париже, осмотрела полки, отказалась от помощи продавца. Выйдя, я поняла, что это химчистка. © IndependenceFree2364 / Reddit
  • Поехала как-то отдыхать на юг. Без путевок и договоренностей. Приехала и, как водится, таксист от вокзала подвез меня до частного дома, где я сняла комнату. Переоделась в шорты и футболку, взяла немного денег и пошла гулять. Погуляла и на обратном пути купила арбуз. Вот только возникла одна проблема — я забыла, где остановилась. Так до утра и ходила с арбузом. Утром пришло прозрение и я пошла на вокзал, где нашла того же водителя, который снова отвез меня в знакомый дом. На этом бы история и закончилась, если бы не хозяйка, которая услышав мое повествование о злоключениях заявила, что целый вечер наблюдала за тем, как я гуляю вдоль дома с арбузом. © Палата № 6 / VK

Что ж, кажется, самое главное в путешествии — это не забыть утюг, а вот с маской можно и расстаться! Какая из этих историй впечатлила вас больше всего? И есть ли у вас в запасе своя история о поездке, которая пошла не по плану, но стала самым ярким воспоминанием? Делитесь в комментариях!

А вот еще наши статьи о путешествиях:

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее