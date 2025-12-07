15 историй из путешествий, которые пошли не по плану, но запомнились на всю жизнь

Что ж, кажется, самое главное в путешествии — это не забыть утюг, а вот с маской можно и расстаться! Какая из этих историй впечатлила вас больше всего? И есть ли у вас в запасе своя история о поездке, которая пошла не по плану, но стала самым ярким воспоминанием? Делитесь в комментариях!

А вот еще наши статьи о путешествиях: