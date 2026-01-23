14 историй о том, как технологии шагнули вперед, а мы догоняем как умеем

у нас родственники купили навороченный новомодный телевизор без пульта вообще. управляется только голосом. он задолбал их уже на вторую неделю. иногда хочется тупо молча сидеть в тишине.

а так из той же алисы хороший динамик для компьютерных игр получился. звук хороший, сочный, монстры верещат натурально, главное микрофон отключать у нее, чтоб не подслушивала. а то потом замучаешься от рекламы браузеры чистить.