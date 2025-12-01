16 историй из путешествий, которые вызвали целую бурю эмоций

16 историй из путешествий, которые вызвали целую бурю эмоций

Пожалуй, каждому из нас хоть раз приходилось отправляться в путешествие, полное блестящих планов и идеальных маршрутов, а возвращаться — с увлекательными историями о том, как все пошло наперекосяк. Но, как ни странно, именно эти незапланированные моменты и стали теми самыми воспоминаниями, которые мы пересказываем друзьям, когда начинаем говорить о своих поездках.

  • Поехали в Польшу. Забронировал я гостиницу на улице Дворцовой, жене и дочке так и сказал: «Будем жить прямо у замка!» Когда мы по навигатору прибыли на место, то обалдели: оказалось, Дворцовая по-польски — это значит Вокзальная. Самый прикол в том, что я это знал, но заклинило на ровном месте. В итоге ночевали на вокзале, парковались на платформе, но было круто: гостиница хорошая, очень тихая (19-й век, стены метр толщиной), с видом на платформы и поезда. Романтика. © Andr Gtry / Dzen
  • Гуляем в Египте, дочке года 3, светленькая, с кудряшками — глаз не оторвать! Тут подходят к нам местные женщины и давай языком цокать — мол, хороша девочка, можно ли на руки взять? У жены аж глаз задергался, я говорю: «Извините, нет». И тут одна из женщин задает вопрос, от которого я вообще обалдел: «Можно, я вашу девочку хотя бы поцелую?» Я резко ответил: «Нет!», женщины ушли, о чем-то возмущенно переговариваясь — видимо, обсуждали, мол, надо же, какие люди нехорошие, не дали ребенка своего незнакомым людям в руках подержать и поцеловать! © alexanderpopoff_official
  • Была в Дубае, поскользнулась в душе и сломала два ногтя. Записалась на маникюр. У меня было обычное омбре, но мастер 15 минут его разглядывала, цокала языком, цену залупила за два ногтя, как за обе руки. Ок. Но я сбежала из салона, когда она, не обработав руки, не надев перчатки, схватила какую-то острую пилочку со стола и начала пытаться отковырять остатки геля. Блин, так не делается! Я в номере сама аккуратно подпилила остатки сломанных ногтей и не стала больше рисковать с заморскими мастерицами. А своей привезла из отпуска шоколадку — за то, что она у меня такая умничка, в салоне стерильная чистота и цены адекватные.
  • На Крите захотелось нам семечек пощелкать, зашли в супермаркет, а там только длинные, белые семечки, полупустые которые. Ходим вдоль ряда, ищем — вдруг все же повезет. Рядом женщина-работник магазина, товар раскладывает. Мы меж собой: «Похоже, нам не повезло.,,» Женщина поворачивается к нам и говорит на нашем же языке: «Да здесь таких семечек и не бывает!» © Елена Д. / Dzen
  • Я путешествовал по Лаосу. Запрыгнул в автобус, а это оказался рейс со свадебной вечеринкой! Все при параде, музыка на полную, а я стою такой в пыльной одежде с пакетом бананов. Вместо того, чтобы выгнать, они заставили меня танцевать в проходе вместе с ними. Это была самая нелепая, но уморительная поездка в моей жизни. © bored_plankton7878 / Reddit
  • Я отправился в поход в Чили. День выдался ужасный: воды нет, жара. Потом нашел ручей и разбил лагерь. Лег отдыхать и тут услышал шум. Выйдя из палатки, увидел людей на лошадях — местных ковбоев. Я с опаской улыбнулся, они ответил тем же, остановились рядом, и мы даже пообщались. А ночью они достали из своих седельных сумок целую гору еды, развели огромный костер и пригласили меня отпраздновать с ними Рождество! На следующий день я впервые в жизни сел на лошадь и поехал с ними дальше, а мой поход превратился в самое незабываемое приключение. © Total-Sea1959 / Reddit
  • Флоренция буквально дышит культурой на каждом шагу. В этом городе со мной приключилась занятная история. Мы были там с другом-итальянцем, и я захотел посетить музей. Он сказал, что не хочет идти, потому что это слишком дорого. В итоге все равно пошли. Когда итальянка за стойкой узнала, что мы иностранцы (по крайней мере, я), то разрешила нам пройти бесплатно. © roguetroll / Reddit
  • Отдыхали как-то с мужем в Таиланде. Cнимали небольшое бунгало, обувь всегда оставляли на крыльце. Недалеко от нашего бунгало часто бегали собаки. Добрые, ласковые, местные их любили, а мы с мужем как-то и не обращали внимания на них. Очень зря, как оказалось. Украли собачки нашу обувь. Погрустили с мужем немного, но потеря небольшая, ведь шлепки и на местном рынке можно купить. Муж только поныл, мол, хорошие тапки украли. Удивительно, но чуть позже возле пляжа какая-то собака на бегу украла у него кепку. © Не все поймут / VK
  • Несколько лет назад была с подругой в Таиланде. Как-то мы пошли в прокат за скутером, обратились к парню-индусу, который там работал. Он оказался весьма милым и симпатичным парнишкой. Разговорились с ним, начали обсуждать наши страны. Я стала хвалить Индию, мне всегда нравились культура этих людей, их традиции, сериалы. Он очень удивился, позвал поужинать, я согласилась. До сих пор вспоминаем, как мы сидели в одном из заведений Таиланда и вместе пели: «Джимми, Джимми, ача-ача». Поддерживаем контакт и сейчас, хорошо общаемся, договорились, что в ближайшем будущем поедем к нему в гости в Индию. © Палата № 6 / VK
  • Большинство людей не в курсе, что я свободно говорю по-испански. Во время отпуска в Мексике мы с мужем зашли в ресторан. Нам подали меню на английском, но я перевернула его, и на обороте оказалось то же самое на испанском, только с ценами вдвое ниже. Я, конечно, сделала заказ на испанском. © almostahermit / Reddit
  • Во время первого визита в Бангкок я случайно попал на праздник Сонгкран. Ничего о нем не зная, шел на работу, и вдруг меня начали обливать водой и обсыпать мукой. Я думал, что в офисе буду в безопасности, но ошибся. Костюм был безнадежно испорчен, зато весь город искрился весельем. © tictocque / Reddit
  • Была в отпуске в Турции и решила попробовать настоящую турецкую шаурму. Нашла симпатичное заведение, заказала ее, продавец предложил мне добавить немного фирменного острого соуса. Я согласилась, не зная, что острый соус в Турции означает «очень острый соус». Когда я попробовала его, мне стало настолько жарко, что я чуть не начала плакать. Продавец посмотрел на меня и сказал: «Ты знаешь, это было только начало. Я могу сделать его еще острее, если ты хочешь!» Я, конечно, догадывалась, что там живут люди «с перчиком», но чтобы аж так... Как они вообще могут есть что-то настолько жгучее?! © Не все поймут / VK
  • Мы с семьей путешествовали по Японии и сняли небольшую комнату в пригороде, чтобы хотя бы на мгновение почувствовать, каково это — жить там. Однажды был сильный дождь, и мы заскочили в продуктовый магазин. Один человек заметил, что у нас нет зонтика, и на простом английском предложил нам взять его зонт, после чего тут же ушел. Это заставило меня осознать, насколько японцы добры и внимательны к мелочам вокруг. © Chemicalcube325 / Reddit
  • Мне было 17 лет, ездили с мамой в Китай. Гуляем, проходим группу местных. Тут китаец показывает на маму пальцем, улыбается, говорит: «Бейби!» Проводит себе рукой по животу и смеется. Ну мы дали оттуда ходу. А по дороге домой мама призналась, что беременна. Причем сама стройная, никто не знал даже! А сразу после Нового года у меня родился брат. © Подслушано / Ideer
  • Несколько лет назад я была с подругой в Италии. Утром в отеле просыпаемся от телефонного звонка. У нас легкое замешательство, потому как непонятно, кто нам вообще может звонить в отель? Я поднимаю трубку и говорю: «Си». В ответ мне, естественно, тоже по-итальянски, выдают целую тираду, где я разобрала только слово «синьора». Единственное, что я смогла сказать, было «Но синьора, синьорина». Мне что-то продолжили говорить, на что я гордо ответила «Ио но парло италиано» («Я не говорю по-итальянски») и положила трубку. Спрашиваю у подруги: «Интересно, зачем я сказала „си“, если не знаю итальянского?» Она, отсмеявшись, говорит: «Ничего, главное ты сообщила, что не замужем». © Убойные Истории / VK
  • Были впервые в Сербии и зашли поесть в ресторан. Себе заказал чорбу (аналог шурпы, даже названия созвучны), уштипцы (сербские котлеты) и какой-то салат. Жена что-то по лайту заказала, типа салата и десерта. Сидим, ждем. Смотрю, официант несет большую супницу. Думаю: «Во дела, сейчас еще при мне из нее в тарелку будет наливать для пущего пафоса, мол, блюдо свежее». А это оказалась не супница, а моя тарелка с чорбой! Так я впервые познакомился с размерами порций в сербской кухне. © Убойные Истории / VK

