16 историй из путешествий, которые вызвали целую бурю эмоций

Пожалуй, каждому из нас хоть раз приходилось отправляться в путешествие, полное блестящих планов и идеальных маршрутов, а возвращаться — с увлекательными историями о том, как все пошло наперекосяк. Но, как ни странно, именно эти незапланированные моменты и стали теми самыми воспоминаниями, которые мы пересказываем друзьям, когда начинаем говорить о своих поездках.