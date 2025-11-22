Реально, а что такого в подработке? По мне так наоборот здорово: свои деньги, понятие, что денежка не так просто появляется, общение, тусняк - сплошные плюсы!
16 родителей, которые умеют превратить обычный день в историю для рассказа
Детско-родительские отношения — это неисчерпаемый источник эпичных историй, ведь процесс воспитания полон трагикомичных ситуаций. Порой из них удается выпутаться с юмором и забыть об этом, а временами они оставляют след в памяти на всю жизнь. Причем, как у детей и родителей, так и у посторонних наблюдателей.
- Пришла забирать сына из садика. Смотрю, он стоит с девочкой и ее мамой и плачет. Ну думаю, может, случайно толкнул ее? Подхожу, уже готовая извиняться. На меня налетает эта мамочка с криками, что я воспитываю настоящего бабника, потому что мой сын не хочет общаться только с ее дочерью и общается с другими девочками тоже! И он и даже подарил им цветочки с клумбы. Видите ли, ее доченька очень обиделась на это. Я послушала ее молча, развернулась и ушла с сыном. Теперь провожу с ним беседу, как понять, что с той или иной девочкой надо держать ухо востро. © Мамдаринка / VK
- В 16 лет я устроилась на подработку — была вожатым-аниматором на детской досуговой площадке. Город платил подросткам, чтобы мы приходили и развлекали детишек всякими уличными играми. В тот же период у моей подруги случилось сложное материальное положение. Когда мама этой подруги в очередной раз пожаловалась мне на материальные проблемы в формате «денег не хватает, а дочке к школе столько всего надо к школе купить», я предложила устроить подружку к нам на подработку. Площадку можно выбрать недалеко от дома, работать надо всего 6 часов в день. Реакция мамы подруги на предложение была бесценна — она выпучила глаза, начала хватать ртом воздух, а потом выдала: «Пока я жива, мой ребенок позориться и работать не будет!». В чем позор в летней подработке мне так и не объяснили. © Unknown author / Pikabu
- У нас с мужем трое детей, я работаю. И вот недавно родители мужа позвали его съездить с ними в отпуск на Багамы на 11 дней, сказав, что хотят отдохнуть «только своей семьей» (они сами и 3 их сына). Я думала, супруг им сразу откажет, но он выдал, что они его уже уговорили! То есть я должна остаться одна с тремя детьми дома, взяв на себя все заботы о них (плюс работу никто не отменял), а он там будет отдыхом наслаждаться. А вишенка на торте — на эти дни запланировала операция на глаза у нашей дочери. Я уже три дня злюсь на ужа за то, что он пошел на поводу у своих родителей и согласился поехать. А он думает, что я просто драматизирую... © Inside_Activity_4233 / Reddit
- Старая знакомая недавно пишет мне: «Дочка мечтает о домике для Барби за $ 200. Сможешь подарить? У нее день рождения скоро». Я аж обалдела: мы ведь даже не друзья! Сказала, что для меня это дорого. А через день эта сильная и независимая женщина (так она позиционирует себя в соцсетях) выложила пост примерно такого содержания: «Забавно, как некоторые люди говорят, что будут рядом всегда, но не могут прийти на помощь вашему ребенку даже один раз». Там были эмодзи и хэштеги про фальшивых друзей и разочарование. И несколько человек это лайкнули. Я просто закатила глаза и пошла дальше. Понимаю, что хочется, чтобы у ребенка был хороший день рождения, но почему за мой счет-то? © Small***Gnarly / Reddit
- Живем с мамой мужа. Конфликты есть, но терпимые. Недавно захожу на кухню, а она там сидит, плачет. Я испугалась. Подбегаю к ней, спрашиваю что случилось. А она на полном серьезе выдает: «Зачем я здесь? Ты готовишь лучше меня. Этот борщ был слишком хорош!» — и ревет дальше. Я зависла. Переварила. Уставилась на нее. Оказалось, она не шутила. Я на полном серьезе следующие полчаса объясняла взрослой женщине, что это не значит, что она плохая мать, хозяйка и ненужная теперь в принципе. С трудом, но та успокоилась. Я пошла спать. А когда мой шок улегся и я смогла выдохнуть, то осознала, что это был лучший комплимент моей готовке! Приятно, черт возьми! Ведь уровень! © Мамдаринка / VK
- Я оказалась в очереди к педиатру с мамой двух детей лет 3-4 с довольно типичной внешностью модной блогерши. Думаю про себя, что сейчас она раздаст им по планшету с громким звуком, и будут они сидеть. Но нет. Она играла с ними в шахматы на плиточном полу перед кабинетом, причем задавала им задачки типа: «Я король, ты конь, вставай сюда и попробуй поставить мне мат в 3 хода». © silvara.v / Pikabu
- Младший сын в 8 лет очень сильно захотел собаку. Ходил за мной и упрашивал ее завести. В мои планы совсем не входило вставать раньше и гулять с ней. Хватило бессонных ночей с детьми и я наконец-то могла спать спокойно по выходным. Сын, конечно же, клялся, что будет с ней гулять. Правда-правда! И смотрел на меня честными-пречестными глазами. Мое сердце дрогнуло. Хорошо, сказала я, давай тебя проверим. Тебе нужно будет перед школой встать, выйти на улицу, постоять 1 секунду и сразу домой. Если выдержишь неделю, то заведем. Сын обрадовался, говорит, давай две недели. Я сказала, что недели будет вполне достаточно. Сколько раз он вышел? Ответ — 0 раз. © flame.777 / Pikabu
Младший сам встаёт в 6 утра, чтобы приготовить себе завтрак, поесть в одиночестве и почитать. Вот что значит, что ему надо
- Когда я была ребенком, дома была интересная позиция по поводу личного пространства. Собаку ни в коем случае нельзя было трогать на ее месте, потому что иначе она будет злой и психованной, у нее должно быть безопасное место в доме. На вопрос, а не вырасту ли я злой и психованной, если у меня не будет такого места, мне ответили, что много хочу и я вообще-то умнее собаки. Личное пространство получила, только когда съехала. © Подслушано / Ideer
- Моя жена из тех мамаш, что кормят детей только здоровой едой и все в этом роде. У нас близнецы, пришло время им идти в школу. Она уперлась рогом, что в школу они не пойдут, так как там может случиться, что угодно, да и в вообще там делают из личностей роботов. Сказала, что будет учить их сама, на дому. Я засомневался, предложил ей потестить такой формат летом. Ничего, конечно, не вышло. Тогда я взял и тайно записал детей в обычный первый класс. Они счастливы, но жена ведет себя так, будто я предатель. © atmylimitsnow / Reddit
Не надо жениться на таких больных на всю голову женщинах, да ещё детей с ней заводить. Только после лечения у психиатра
- Сестра мужа растит детей в какой-то дикой вседозволенности. В свои 13 и 9 лет никто из них ни разу не убирался, уроки делают только из под палки, ответственности — 0. Когда были все вместе с отпуске, должны были выехать в 6 утра на экскурсию. Я три раза сказала, что опаздывать нельзя, кто опоздает, тот просто не попадает на трансфер. В итоге она не смогла всех собрать, потому что каждый ныл и не мог подняться. Мы уехали без них. Сколько же было нытья, когда мы вернулись. Спрашиваю, чего такие кислые. А дочка сестры, 13 лет, выдает: «А мама сказала, что вы так себе люди, ведь вы должны были тоже остаться, чтобы быть всем вместе». Офигеть, думаю. Деньги уплачены, а я должна портить себе, мужу и сыну отдых, потому что кто-то не может встать пораньше?
- Время подошло к поступлению. Я хотела учиться в конкретном вузе, но конкурс слишком высокий и я морально настраивала родителей на платное. Папа меня поддержал, а вот мама закатила скандал, главной мыслью которого было: «Не хочу я платить, я хочу нормально жить, и вообще мне шкаф нужен». Она всегда искренне удивляется, почему я папу больше люблю. © Подслушано / Ideer
Может, если направить все силы не на настройку родителей на оплату твоей учебы, а на учебу, то, может, не надо было бы платить?
- Моего папы не стало, мама в мои 12 вышла замуж. Отношения с отчимом были хорошие, но часто думала, что он слишком суровый дядя, такой байкер-рокер с принципами. В 16 влюбилась, мама истерила и запрещала, я грозилась убежать. А отчим говорил: «Встречайся, только с условием: берешь везде мою собаку». У него питбуль, добрый, не охранял вообще. Но парень слился, когда остались наедине у меня дома. Тогда я жутко обиделась. А сейчас замужем за крутым парнем и понимаю, что и отчим, и собака берегли меня от сомнительных мужиков. © Подслушано / Ideer
- Бывший муж сказал, что ничего не будет дарить нашей дочери на день рождения и даже словами не поздравит, потому что она не заслужила. Он злится, что она перестала его уважать, иногда игнорирует или грубо разговаривает. Сразу объясняю, я ребенка не настраиваю против него. А наоборот, постоянно говорю, что мои отношения с ее папой — это только наше дело, и на нее они не должны влиять. Ну, а сам треш из-за того, что дочь злится на него, ведь он ушел из семьи к другой женщине. Плюс, ей 13 лет, и это переходный возраст, а воспитывать подростка — это тебе не ромашки в поле собирать. Я уговаривала его передумать, объясняла, что это неправильно, что это манипуляция. Он и дальше стоит на своем. Теперь со страхом ожидаю дня рождения собственного ребенка, потому что не заметить того, что папа тебя не поздравил — невозможно. Мне больно от того, что это ее травмирует. © Мамдаринка / VK
- Как-то раз летел я с дочерью-трехлеткой. Напротив нас сидела парочка с малышом такого же возраста. Чтобы занять дочку, я дал ей планшет. Ребенок напротив начал тянуться к нам. В какой-то момент его мама выдала: «Не могли бы вы убрать планшет, потому что мы не даем сыну смотреть в экраны?» Ну, как бы нет. Два часа она просто сверлила меня взглядом... © Unknown author / Reddit
Можно не переживать,травмы не будет. Дочка про отца уже все поняла, вот и игнорирует
- Когда была в школе, мама работала в детском саду. На обед детей забирали домой, все жили рядом. Некоторых забрать не могли, и мама приводила их к нам домой. Уделяла им много внимания, со мной в эти моменты была довольно строга. Я ревновала, до глубины души было обидно, что я не была центром внимания. Прошло много лет, и один за другим подросшие дети начали добавлять меня в сетях и писать теплые отзывы о маме, передавая ей привет. И так приятно на душе! Стала ценить ее еще больше! © Подслушано / Ideer
- Я мама выходного дня. При разводе с мужем была очень подавлена и не в себе, с трудом представляла, что надо заботиться мало того, что о себе, еще и о ребенке. Еще и внезапно забота о моей матери с переломом спины ложится на мои плечи. Тут меня накрыло, поняла, что не справлюсь. Пофиг, что скажут люди, оставила дочь с мужем. Он порядочный и обеспеченный человек. Сейчас я забираю дочь на выходные и на каникулы. Мы с бывшим довольны и счастливы. Дочь в хороших отношениях с обоими, ни о чем не жалею! © Подслушано / Ideer
Комментарии
