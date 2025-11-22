16 родителей, которые умеют превратить обычный день в историю для рассказа

По мне так при разводе дети должны оставаться с более обеспеченным родителем. Зачем эти выплаты, разборки, на что уходят деньги, делёжка недвижимости, когда все тихо спокойно, экономит нервы и время. Ну, для тех, кто реально заинтересован в благополучии детей и не рассматривает их как доступ к кошелька более обеспеченного партнёра.