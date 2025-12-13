16 историй с курсов вождения, которые выглядят как сцены из комедии

Со временем дрожь в коленках сменяется уверенностью, а былые провалы на автодроме превращаются в легендарные байки для дружеских посиделок. В конце концов, даже профессиональные гонщики когда-то впервые садились за руль и боялись заглохнуть на светофоре.

А у вас случались курьезные моменты во время учебы в автошколе и какими фразами вам запомнился ваш инструктор?