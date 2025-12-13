«Впервые не смогла в параллельную парковку» - «в» русский язык, я так понимаю, тоже не смогла?
16 историй с курсов вождения, которые выглядят как сцены из комедии
Получение водительского удостоверения — это настоящая школа жизни, где проверяются на прочность нервы как ученика, так и наставника. Первые робкие попытки выехать в город, путаница с педалями и бесконечная борьба с габаритами машины часто превращают салон учебного авто в филиал юмористического шоу. Инструкторы по вождению за годы работы вырабатывают особый философский взгляд на мир и запас сарказма, который помогает пережить любые маневры подопечных.
- Ездила с инструктором и впервые не смогла в параллельную парковку. Он спросил: «Как думаешь, почему не поместилась?» Я такая: «Поздно стала крутить?» Говорит, нет. Руль не выкрутила? Нет. Думаю, что же я сделала не так. И тут он выдает гениальное: «Почему ты думаешь, что проблема в тебе? Там разметку нанесли меньше, чем нужно. Ты все сделала правильно, не сомневайся». Много думаю об этом, но уже не в контексте парковки. © malahovabymusic / X
- Откатав пару занятий, мой инструктор как-то спросил, что должна уметь девушка-водитель? Я отчеканила: «Смотреть по зеркалам, чувствовать габариты авто, смотреть на знаки!» Он посмотрел и выдал: «Это все, конечно, хорошо, но ты должна уметь водить на каблуках. Жду тебя в них в следующий раз». Пришлось выполнять задание инструктора. © vgromova_
- Перед первым выездом город инструктор сказал: «Так! Запомни. У меня трое несовершеннолетних детей». Перед каждым последующим выездом он мне все также напоминал: «У меня все еще трое несовершеннолетних детей!» Однажды у меня заглохла машина на светофоре, сзади начали без конца сигналить, а он мне такой: «Спокойно заводись. А этих я сам поругаю». © marianigmatkulova
- Мой инструктор, когда я не сбавила скорость перед поворотом, нажал на тормоз и чуть повысив голос произнес: «Ну, куда вы гоните? Мне же страшно». Рассказала об этом мужу, поржали. И когда я уже начинала водить и набирала скорость более 40 км/ч, он тоже говорил: «Мне же страшно». © Zelipukka / Pikabu
- Я инструктора удивил тем, что не смотрел на спидометр и тахометр. Однажды его любопытство взяло верх, и он спросил:
— Как ты скорость определяешь? И когда на следующую передачу переключаться?
— На слух.
— Это как?
— А я музыкант. Я еще на площадке запомнил, как двигатель на разных оборотах звучит.
Больше вопросов не было. © lazy_buddy / Dzen
Вообще не слышала мотор. Инструктор вечно включал радио, сам болтал без умолку, открывал окно, а там дождь шумел....
- Выехали на МКАД. Едем по правой полосе. Трясусь как сумасшедшая. Инструктор спрашивает: «Здесь какой скоростной знак?» Ответила, что 90. Диалог продолжается:
— Почему мы не едем 90?
— Мне жизнь дороже, — сказала я, набрав скорость.
— Я сегодня новый знак «У» поставил. Видела?
— Нет, — сказала я тревожно.
— А ты выгляни, посмотри. А я пока руль подержу.
— Да вы издеваетесь?! © lesya_pogrebitskaya
- У меня был офигенный инструктор. Все доходчиво доносил, где-то подстраховывал. Когда мне оставалось откатать последние часы с ним, он мне задал маршрут через центр города и обратно. Нужно было проехать по всем светофорам, пробкам, круговым и так далее. Сам он сел при этом на заднее сиденье, я понял, что подстраховки не будет. Обливаясь потом, я проехал этот маршрут без единого замечания и подсказки со стороны инструктора. В награду, а может, по доброте душевной, в конце поездки вручил мне пойманного им же копченого леща. © florakrd123 / Pikabu
- Мой инструктор как-то спросил: «Маша, ты слышишь это?» Я прислушалась, но ничего не поняла. Пока пыталась осознать, что происходит, он выдал: «Это кричит педаль газа, чтобы ты на нее нажала!» © mary__kinder
И мне не повезло. Сам говорил, что все движения должны быть отработаны до автоматизма, и сам за меня все делал - педали нажимал, протянув руку снизу брался за руль, мне в это время говорил, чтоб я руль не стискивала и начинал его поворачивать. Как же меня это бесило! Я не видела, что он держит руль. Или говорит - переключай передачу. Я ищу ногой сцепление, уже почти с сиденья сползла, тогда он - педаль не нажимай, я уже нажал. Козёл!
- Сижу за рулем в учебной машины и причитаю, рыдая: «Почему нет нормальной дороги? Без поворотов, перекрестков, переходов!». А мой инструктор с энтузиазмом: «Есть! Есть такая дорога!» Я уже обрадовалась, а он мне: «Железная называется!» © Рыжий лис / Dzen
- В 1989 году сдавала экзамен на автодроме на старой раздолбанной «копейке». Нужно было тронуться с места на горке. Я тяну ручник, а он не держит, машина сползает. Инструктор мне подсказывает: «Тяни сильнее!» Я тяну, но она все равно ползет вниз. Меня высадили и по какой-то волшебной причине разрешили еще раз попробовать после всех. Четыре парня старательно тянули ручник и как-то откатывали.
Я снова сажусь. Инструктор накрутил, мол, тяни двумя руками. А я-то девушка послушная, потянула двумя руками из всех сил. Ручник оказался у меня в руках. Все долго ржали! Меня пересадили на другую машину. Сдала, в общем.
Водила я к тому времени уже хорошо, но на Ладе восьмерке, отцу дали на комбинате экспортный вариант. Тогда можно было знак прицепить и кататься себе спокойно. © Ольга Милованова / Dzen
- Я на эстакаде, готовлюсь стартовать. Уже почти отпускаю тормоз, как инструктор поворачивается ко мне и так проникновенно: «Оль, мы никуда не поедем». Я недоуменно посмотрела на него. А он мне: «Ну ты же на ручнике стоишь!» © helga.chameleon
- Как-то у нас состоялся такой диалог с инструктором в автошколе:
— Ты Валентина Терешкова? — спросил он меня.
— Нет.
— Ну и я не Юрий Гагарин. Так почему же мы взлетаем?
А я просто набрала 6000 оборотов на второй передаче. © el.lenkaa
- Училась вождению в 2009 году на старой ушатанной «Пятерке». Зеркала болтаются на честном слове, спидометр не работает, руль еле поворачивается. Инструктор учил меня определять скорость следующим образом: «Скорость определяй по деревьям. Вон, видишь, как мелькают? Это 80 км/ч, давай помедленнее. А по городу на третью и слегка на газ».
Как-то выполняла упражнения на автодроме, руль еле поворачивается, вечер, все уже устали. А инструктор такой, мол, вот продавали бы тут пирожки, я бы тебе купил. Комичности этому придавала моя стройная фигура.
Ну, и каждое занятие с ним начиналось со слов: «Поехали, красивая, кататься!»
В общем, после той «Пятерки» я уже могу ездить на всем. © Norwegian Elf / ADME
- Ехала близко к правому краю. Сама не знаю зачем, но догнала другую учебную машину. Говорю инструктору: «Фух, я не одна близко к правому краю прижимаюсь». А он такой: «Да вы ничем друг от друга не отличаетесь». © ksanagav
- Моему инструктору было лет под 80. Но что это была за женщина! Во время движения она легонько хлопала меня по ноге и кричала: «Газику! Газику!»
Как-то спросила у нее, мол, что надо делать, если не работает светофор, как проехать-то? Она окинула меня взглядом и сказала: «Высунешься в окно, взмахнешь ресницами, тряхнешь волосами и тебя пропустят».
Однажды катались по городу, а она мне выдает: «Останови здесь, тут пирожки для похудения. Подожди меня тут, но если хочешь — пойдем со мной». © petrovska_teacher
- Сдала на права с первого раза. Выхожу из машины радостная: пересдавать не надо и, соответственно, платить тоже. А инструктор поздравил и заявляет: «Теперь марш в кассу!» Я на него гляжу, а он — на меня и выдает: «А вы что, договор не читали? Идите оплачивать премию инструктору за то, что с первого раза сдали. Там все написано». А премия инструктору в итоге оказалась ровно столько же, сколько я бы заплатила за пересдачу. © yakovenko.semya / Dzen
Со временем дрожь в коленках сменяется уверенностью, а былые провалы на автодроме превращаются в легендарные байки для дружеских посиделок. В конце концов, даже профессиональные гонщики когда-то впервые садились за руль и боялись заглохнуть на светофоре.
А у вас случались курьезные моменты во время учебы в автошколе и какими фразами вам запомнился ваш инструктор?
