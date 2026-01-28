враньё , если везде пишут ,, ржу не могу ,, голос должен сказать - хватит жрать .
17 человек, которые пошли в магазин за продуктами, а домой вернулись с ворохом эмоций
В мире, где еду можно заказать в пару кликов и получить прямо к двери, поход в продуктовый магазин уже перестал быть чем-то обыденным. Мы все реже бродим между рядами, выбирая йогурт, и все чаще просто добавляем товары в корзину на экране. Но стоит лишь однажды все-таки зайти в магазин лично — и реальность тут же подкидывает сюрприз. Например, забытые на кассе продукты или неожиданный финал после того, как поделился бонусной картой с покупателем.
- Стою у кассы в супермаркете, складываю продукты на ленту. Вдруг кто-то стучит по плечу — оборачиваюсь, а там парень стоит и говорит: «Девушка, вы молоко забыли». Смотрю в корзину — точно, все есть, кроме молока! Растерялась, даже слов нет. А он достает из кармана листочек со списком и улыбается: оказывается, это тот самый листок, который я уронила у входа. Узнал меня по прическе, но не успел окликнуть раньше.
- Пошла купить продукты в магазине. Расплатилась наличкой, и сдачу дали монетами. Рядом с лотком для денег стояла красивая металлическая кружка. Я машинально бросила туда сдачу, мол, чаевые. И знаете, что? Это была кружка с реальным чаем продавца. © Tadia / Pikabu
- Как-то раз была в магазине. Внезапно погас свет, а я в это время находилась в продуктовом отделе. И тут голос по громкоговорителю выдает: «Не кушаем, не кушаем!» Через три минуты включили свет, и все посетители друг на друга начали внимательно смотреть. © Подслушано / Ideer
- Как-то раз давно после работы забежала в садик, забрала 3-летнего сынишку и быстренько в универсам за покупками. Очередь неимоверная, все с работы спешат домой, толкаются. Идем к кассе. И вдруг какой-то мужчина поднимает моего ребенка и усаживает мне на плечи! Говорит: «Так быстрее!» Картина была идеальной: мамочка ростом полтора метра с двумя сумками в руках, а на шее ребенок. Сказать, что я чуть не упала — ничего не сказать! © Ya Dezire / ADME
- Недавно попала в глупую ситуацию. Гуляли с ребенком далеко от дома, и вдруг у меня начались месячные! Первый раз после родов, поэтому была не готова. Зашла в магазин, чтобы купить прокладки, и тихонько рассказала продавщице, какая оказия случилась. Так она меня в служебный туалет даже пустила. До сих пор ее вспоминаю и здоровья ей желаю. © Sharozakataika / Pikabu
- Стою в очереди на кассу. Передо мной мужчина выкладывает на ленту продукты, смотрит на витрину и спрашивает у кассира: «А этот шоколад вкусный?» В ответ женщина тихонько: «Дюже дорогой, не пробовала даже!» И тут мужчина вздыхает, закатывает глаза и выкладывает на ленту две плитки со словами: «Вот и узнаем оба. Одна будет ваша». Расплачивается за продукты, пододвигает шоколадку кассиру и молча уходит. Мне кажется, что у кассира такой улыбки еще никогда не было — она прям светиться начала.
- Работаю в магазине. Как-то раз пожилая женщина подошла ко мне и спросила, где лежат груши. Я ей показала пальцем, мол, прямо у нее за спиной. Она засмеялась, а потом выдала: «Вы же от меня их прятали, да?» Я ответила: «Да, мне начальство сказало специально от вас спрятать груши. Извините». А потом она сказала: «Ну, теперь-то я всем скажу, где они» Нечасто покупатели вызывают у меня улыбку или даже просто замечают мое присутствие, но мне было очень приятно повеселиться. © Careless-Juice-6472 / Reddit
- Как-то закупался в большой поход. Набрал здоровенную корзину продуктов на всю группу и встал в очередь на кассу. Молодой паренек передо мной попал в неприятную ситуацию. Не хватило ему буквально чуть-чуть. Бывает, но ему лет 16-17, молодой совсем, аж покраснел от неловкости. Я молча положил монетку к его кучке мелочи. Парень просветлел лицом, смущенно улыбнулся и благодарно кивнул. Когда пришла пора мне расплачиваться за свою гору продуктов, кассир спросила про скидочную карту. И тут кто-то из людей за мной в очереди молча протянул ей свою. Было очень приятно. И дело даже не в скидке. © Alfus13 / Pikabu
- Я работала кассиром, был тяжелый день. Подошли две бабульки. И пока они стояли около моей кассы, все время говорили, что у меня красивая улыбка. Блин, я чуть не расплакалась. © n33d2p33 / Reddit
- Многие говорят, что если встают в самую короткую очередь, она оказывается «самой долгой». Но я побила рекорд невезения! После оплаты на кассе мне случайно отдали меньше денег, и продавщица говорит: «Извините, сейчас следующего пробью, и будет сдача. Касса уже закрылась». Смотрю, а следующие два покупателя стоят с битком набитыми тележками. Я терпеливо их ждала, но они расплатились картами. © Подслушано / Ideer
- Недавно наблюдал, как в продуктовом магазине люди в очереди начали орать друг на друга. Оказывается, они спорили, кто заплатит за бабушку, которая расплачивалась на кассе — ей не хватало денег на ряженку и шпроты. В итоге скинулись все в очереди и оплатили весь чек. Не все еще потеряно! © Подслушано / Ideer
- У нас с братом есть негласная договоренность о том, что когда мы с мамой идем в магазин за продуктами, то должны специально шуметь, крутиться возле мамы, орать: «Мама, мама!» Так происходит до тех пор, пока она не крикнет: «Эй вы двое!» В чем прикол? Просто нам с братом уже за 30 лет. Я живу в другой части страны, поэтому стараемся весело проводить время, когда мы все вместе. © Accomplished-Work-85 / Reddit
- Есть у нас сеть мясных магазинов, довольно дорогих. Стоит передо мной мужик, а у него в корзинке тысяч на 10 набрано. Кассир спрашивает: «Есть бонусная карта?» Ей в ответ: «Не, нет!» И тут я тихонько подсовываю ему свою карту и говорю: «У меня максимальная». Мужик вежливо поблагодарил, а вот кассир как-то не рада была мне. © Yulia55 / Pikabu
- Стою в очереди. Впереди женщина. Смотрю, а у нее в корзинке самое дешевое молоко, самый дешевый растворимый кофе, самый дешевый хлеб, и штук 20 пакетиков самого дорого кошачьего корма. © Подслушано / Ideer
- Как-то раз моя мама прямо посреди магазина громко чихнула. И тут с другого конца магазина кто-то крикнул: «Будьте здоровы!» Но мама не растерялась и крикнула в ответ: «Спасибо!» © _FloorInspector_ / Reddit
- Муж набрал в магазине продукты, расплатился на кассе, сказал спасибо и ушел. Отходит от магазина и слышит крик. Поворачивается, а на него несется продавец и орет: «Продукты возьмите!» © Подслушано / Ideer
- Как-то раз я дал «пикнуть» свою карту каким-то ребятам в магазине и благополучно ушел. А потом смотрю, а мне кешбэка баллами на полторы тысячи упало. © gastlyone / Pikabu
Вот так обычный поход за хлебом и молоком внезапно превращается в маленькое приключение, о котором потом хочется рассказать друзьям. Видимо, никакая доставка не сможет полностью заменить живые эмоции и неожиданные истории, которые поджидают нас между полками супермаркета. Наверняка и у вас есть парочка занятных историй из магазина. Будем рады обсудить в комментариях.
на него несется продавец и орет: «Продукты возьмите!» ©
😉😍
Мама мне рассказывала, как по рассеянности забыла на кассе пакет с овсянкой и ушла, а за ней бежал парень из магазина с криком "гверет, гверет!", но она не думала, что это к ней)
/"гверет" на иврите - это "госпожа", старо-вежливое обращение к незнакомке/
Я каким то парням дал телефон вызвать такси , так они оформили мне кучу платных подписок эротических , еле отключили в салоне .