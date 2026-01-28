17 человек, которые пошли в магазин за продуктами, а домой вернулись с ворохом эмоций

В мире, где еду можно заказать в пару кликов и получить прямо к двери, поход в продуктовый магазин уже перестал быть чем-то обыденным. Мы все реже бродим между рядами, выбирая йогурт, и все чаще просто добавляем товары в корзину на экране. Но стоит лишь однажды все-таки зайти в магазин лично — и реальность тут же подкидывает сюрприз. Например, забытые на кассе продукты или неожиданный финал после того, как поделился бонусной картой с покупателем.