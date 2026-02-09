15 историй о маленьких чудесах, которые случились в обычном магазине

О, это на наш Лидл похоже, там тоже у входа вмегда стоят либо такие розочки, либо гвоздики мелкие, либо тюльпаны, по осени хризантемы. Так что цветы в интерьере у поляков - привычное дело, как хлеб к ужину.

Я одно время тоже этим баловалась, но нелюбовь к увядающим цветам победила, сейчас покупаю только очень сильно "по поводу".