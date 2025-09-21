16 человек, которые в один прекрасный день на работе поняли, что с них хватит

Первый день на новой работе. Обеденный перерыв. Пошел разогреть еду, которую взял из дома. На микроволновке бумажка, мол, пользование является платным. Рядом реально лежала баночка с деньгами. Решил, что это не розыгрыш, и поел холодным. А от мужиков случайно узнал, что это еще самый безобидный «прикол» в их компании. Психанул и ушел. Может, я и не прав, но ну его! © Палата № 6 / VK