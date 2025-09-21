Вспомнился замечательный фильм «Похитители велосипедов»
16 человек, которые в один прекрасный день на работе поняли, что с них хватит
Кто-то увольняется красиво — хлопнув дверью. Кто-то тихо — забрав кружку и кактус со стола. Но почти всегда за сухой фразой «я уволился» стоит такая история, что и не сразу поймешь — посочувствовать или улыбнуться. Мы тщательно отобрали реальных истории от пользователей сети, которые откровенно поделились своими причинами ухода.
- Я в сетевом магазине работал. Там была практика «выйди в свой выходной в соседний магазин», мол, тебе все оплатят. В конце месяца начиналась песня «у тебя часов много, мы не можем их учесть в табеле, оплаты лишних часов не будет.» Я ушел оттуда и не жалею. Так что совет: предлагают подработать — отправляйте их лесом, отдых важнее денег. © Михаил Попков / Dzen
- Второй рабочий день. Пришел начальник и начал придираться, мол, косяки у меня. Перескакивал с одного на другое, начал прямо в лоб орать. Орал час. Пришлось идти к директору и объяснять ситуацию. Повторяю, я второй день в конторе работала. Но в итоге директор принял сторону моего начальника! Мол, я самовольно покинула рабочее место. На меня же никто нецензурно не орал. То есть, если орать цензурно — это для них нормально. Я сказала, что пишу заявление на увольнение. Они сказали, что я истеричка. Ну и пусть — ушла от них и горжусь своим поступком!
- Работал я как-то в компании с «нечастыми командировками» — так мне было сказано в начале работы. Когда через полгода меня спросили, почему я увольняюсь, я признался: «Официант в вагоне-ресторане поинтересовался: „Вам как обычно?“» © Monulo / Pikabu
- Новая работа. Из разговоров коллег понял, что по деньгам кидают конкретно. То новый штраф на ходу придумают, то домой пораньше отправят, чтоб часы вычесть из смены. Через 3 дня меня там не было. А вот мой знакомый пошел туда. Тоже уволился. И вся соль в том, что я его предупреждал, что там кидают. После увольнения он позвонил, мы снова встретились, но он так и не объяснил, почему попробовал там работать. © Александр А. / Dzen
- Одну даму уволили из-за запаха. Нет, запах был вполне себе — какой-то там французский парфюм, но его было много. Очень много. Он прям лежал и стелился. Носительница его — 30-летняя дамочка из бухгалтерии, оставляла за собой такой запаховый шлейф, что семейные проблемы всем мужикам дома были обеспечены, как только они проходили сквозь него. Запах этот не перебивался ни иным парфюмом, ни ароматом жареной селедки, доносившимся с бытовок соседней стройки.
Разговоры на дамочку не действовали. Проблему она не видела и только обижалась на тех, кто с ней смел заговаривать на эту тему. Хотя с ней сначала аккуратно, а потом и агрессивно пытались говорить все — от других сотрудниц бухгалтерии, не желающих пахнуть как она, до простых работников предприятия, выхватывающих дома обвинения в несуществующих служебных романах.
Точку поставил новый генеральный, который отдельным приказом запретил всем пользоваться сильнопахнущими средствами на работе, включая «океанский бриз» в туалете, потом выкатил даме предупреждение, а через пару дней и уволил. © boss1w / Pikabu
- Меня лично уволили очень тупо, за секунду. Многие из других филиалов потом звонили и спрашивали: «Что, реально, за это?» А дело было так: я работала менеджером по заказам в курьерской компании. Самый главный шеф обожал плодить рабочие чаты. Однажды я его не так поняла и ошибочно вышла из одного чата. Через минуту — круглые глаза напарницы и новость: «Ты уволена». Просто за выход из чата! Два дня дома рыдала. Какой же звездой я себя ощутила, когда устроилась на другую работу, с большей зарплатой, а через 2 месяца мне позвонили и предложили вернуться. Но, конечно, туда больше ни ногой! © user9154773 / Pikabu
- От биржи труда меня направили на месяц работать в общепит. Я в первый день прихожу на работу, а там все огорожено, и никто меня не пускает. Через полчаса мне удалось попасть на свое рабочее место, а начальник мне и заявил: «Нам не нравится, когда люди опаздывают!» Как будто это моя вина... Ну ладно, проехали. Поставили меня работать с женщиной, которая резала сэндвичи. Через 10 минут она заявила, что я — ее раб на следующие 30 дней. Я чуток обалдел и спросил, когда у меня перерыв, а она выдала: «Перерыв у тебя будет тогда, когда я скажу! И вместо получаса — 15 минут. И сверхурочно надо будет еще остаться». Потом оказалось, что в туалет можно сходить только в свой перерыв, и попить тоже только в это время. Я позвонил в службу занятости и описал ситуацию, сказав, что работать тут я не буду. А они заявили, что тогда ни чем помочь мне не могут. Такое отношение к сотрудникам уже стало нормой, что ли? © Zero_Sacrifice / Reddit
- У нас на работе один сотрудник постоянно оставлял свою спортивную одежду в столе. В первый раз мы почувствовали ужасный затхлый запах плесени, нашли источник, заставили парня упаковать свою форму в два пакета и никогда больше на работе ее не оставлять. За 2 месяца эта ситуация возникала еще 4 раза. Потом этот парень ушел в отпуск, оставив на рабочем месте свою дурно пахнущую одежду. Терпение лопнуло, и его уволили. © MadLintElf / Reddit
- У друга ресторан, коллектив работает большой. Он, конечно, знает, что люди кое-что выносят, особенно шеф-повар, но старается контролировать. Но этим утром одна из работниц перегнула палку, даже не палку, а полено: нагрузила столько, что попросила охранника донести до такси баул, ибо он неподъемный. Обалдевший от такого охранник вызвал босса и молча показал на сумку. Дальнейшее разбирательство выявило, что женщина одна растит двоих детей, купила им зимнюю одежду и обувь, а на еду денег не осталось. Плюс у нее день рождения, и на него, естественно, тоже средств нет, вот и взяла «немного» еды: «Не убудет. У босса Porsche, а мне жрать нечего!» Уволил он ее сразу же. © shiftalt / Pikabu
- У нас одну девушку уволили с должности курьера в первый же день, потому что она должна была развозить заказы на велике, а она не умела на нем ездить. Мы дали ей шанс научиться, пытались объяснить, как это работает, битый час с ней возились. В итоге она не смогла доехать даже до конца улицы. © InterestingBlue / Reddit
- Работала администратором в кафе 3 года. Шеф был тот еще самодур, но мы притерлись друг к другу, претензий не было. И вот его старшая дочь закончила вуз и пришла к нам управляющей. А через неделю она инициировала мое увольнение со словами: «Вы по гороскопу Рак, рожденный в год Крысы, а значит, будете тянуть команду назад и действовать в своих интересах. Не сработаемся». Шеф пожал плечами, мол, дочка 5 лет училась на управленца, ей виднее. Я ушла. Кафе закрылось через полгода. Не помог эффективный менеджмент.
- На прошлой работе была у нас одна тетечка: такая дама за 50, блондинка, волосы убраны в высокий хвост, стрелки до висков, розовая одежда и помада, детский бесячий голосок. Мы ее звали Барби на пенсии. Так вот, эта тетечка любила, как что не по ней, заламывать руки и писать заявление на увольнение. Естественно, через пару часов она остывала и заяву забирала. Бесила она всех жутко, но руководство терпело. И вот в один прекрасный день наша Барби снова психанула, написала заявление, шваркнула его секретарю и ушла на обед. Из кабинета вышел директор, подписал заявление и дал распоряжение готовить приказ, расчет, а также заблокировать дамочке доступ к компу. На радостях все очень быстро было исполнено. Кажется, даже системник отсоединили и унесли. Мадам вернулась с обеда и обалдела! Потом плакала, орала, но назад ее так и не вернули. © ksuncha / Pikabu
- Был на одном предприятии завхоз. Гениальный дядька, четко всегда знающий, где и что у него находится в многомиллионном хозяйстве. Одна беда — невозможно было до него дозвониться. Он всегда на территории, всегда занят, а телефон у него всегда на зарядке, на беззвучном, забыт в машине или в конторе — нужное подчеркнуть. Всегда. За 2 года генеральный до него смог дозвониться раз пять. Альтернативные способы связи проблему не решали, ибо связь через мессенджеры и иже с ними была еще хуже, а посылать каждый раз курьера было накладно и долго. Разговоры на завхоза не действовали вообще: на словах он все понимал, но на следующий день дозвониться опять было невозможно. В итоге его просто уволили. © boss1w / Pikabu
Могли б завхозу Apple Watch подарить. Тогда б он не пропускал звонки
- Устроилась я в магазин. Девчонки сразу сказали, что начальница у них — самодур, но зарплату обещали хорошую, так что я старалась. В праздники поставили нам такой график, что мы аж взвыли. Одна девочка возмутилась. Начальница вызвала ее в кабинет и как давай орать! А потом как схватит пульверизатор, которым мы цветы поливаем, и давай в эту девочку водой брызгать, на, мол, милая, освежись, прочисти мозг! Я стояла просто в шоке, мы все потеряли дар речи. Взрослая женщина, а тут как взбесилась. В общем, та девочка уволилась в этот же день. © Admin / y-story
- Устроился временно на одну работу. За первый месяц зарплату выплатили в срок. Со второго месяца начались задержки, мол, денег нет. «Как нет? Я же вижу непрерывно поступающий финансовый поток!» — недоумевал я. А мне отвечали, что «не все так просто». Дальше — хуже: кормежка «завтраками», выплата какими-то мизерными частями и не в срок. Я понял, что надо сваливать. И тут подвернулась очень выгодная работенка со скользящим графиком. Попробовал — понравилось. Две недели лавировал между двумя работами и понял, что с первой фирмой нужно быстренько, пусть даже со скандалом, завязывать. Пришел в отдел кадров, там тетки чай пьют и говорят мне: «Пиши заявление, а потом 2 недели отрабатывать будешь». Ну я и написал: «Прошу уволить меня с сегодняшнего дня по собственному желанию и резкому ухудшению здоровья: абсолютно пропала память, и я не помню, как выглядят деньги». Уволили через 15 минут без всяких отработок. © 7882 / Pikabu
Первый день на новой работе. Обеденный перерыв. Пошел разогреть еду, которую взял из дома. На микроволновке бумажка, мол, пользование является платным. Рядом реально лежала баночка с деньгами. Решил, что это не розыгрыш, и поел холодным. А от мужиков случайно узнал, что это еще самый безобидный «прикол» в их компании. Психанул и ушел. Может, я и не прав, но ну его! © Палата № 6 / VK