20+ идей для осеннего маникюра, с которым ногти выглядят роскошно
Сейчас в моде глянцевый маникюр с ярким блеском. Он смотрится дорого. Более того, этот тренд придает ногтям вид «прямо из салона». Давайте посмотрим, что же предлагает нам индустрия красоты. А в конце мы покажем пару хитовых идей для зимнего маникюра.
Блеск и глянец
Это нежный хромированный маникюр в духе ногтей «богатой девушки».
Серебряный — хит сезона.
А здесь пример «стеклянных ногтей». Это маникюр, созданный путем наложения слоев для достижения чрезвычайно яркого блеска и стеклянной глубины и прозрачности. Это придает ногтям «дорогой» вид, но популярность данного тренда также кроется в его универсальности.
Под цвет осенних сумерек.
Перламутровый стеклянный маникюр и вы — сама элегантность.
Если предыдущие варианты — не ваше, то обратимся к более-менее классическому дизайну. Модные цвета осени 2024 года — глубокий красный и коричневый. Вдохновением служит палитра осенних листьев и даже кофе. Также допустимы акценты с зеленым или синим.
Глинтвейн
Глубокие, темные и восхитительно соблазнительные ногти цвета глинтвейна — этот пурпурно-красный смотрится восхитительно.
Кофе со сливками
Ногти для кофеманов. Дизайн имитирует вид сливок, добавленных в кофе, который вы пьете прохладным осенним утром.
Вариация на тему с преобладанием бордового.
Еще один маникюр в «кофейных» цветах.
Цветы и листья
К слову, цветочный нейл-арт стал хитом в 2024 году. И хотя цветы — это не то, с чем ассоциируется осень, тренд не угасает.
Так можно разнообразить френч.
Хит 2024 года — шоколадный — отлично смотрится с нежным розовым.
Волны
Еще одна вариация на тему бирюзового, которые мастера маникюра сочетают с розовым.
Золотой акцент так и притягивает взгляд.
Черепаховый маникюр
Анималистичный принт снова в моде. И вот несколько вариантов черепахового маникюра.
Можно отлично комбинировать его с бордовым.
Для тех, кто любит красный.
Осенний френч
Отдельно хочется показать несколько вариантов необычного френча, вдохновленного осенью.
Для уютного осеннего настроения.
Вот это сердечко точно будет в центре внимания.
Много кропотливой работы, зато какая красота.
Максимализм
Максимализм — этот также очень популярный тренд этой осеньи. Конечно, он не всегда уместен, например, когда на работе строгий дресс-код. Но если все в порядке, то почему бы и нет?
В моде не только банты, но и фрукты.
Цветовая гамма отличная. Убрать эти колхозные цветочки и будет то, что надо.
Комбо с черепаховым маникюром.
В этом случае страз много не бывает.
Бонус: зимний маникюр
У вас уже выпал снег? Только посмотрите, как нежно выглядят эти снежинки.
Ногти для тех, кто уже ощутил на себе новогоднее настроение.
Пишите в комментариях, какие ногти вам понравились. Тогда мы будем понимать, какие подборки готовить для вас.
Смотрите также наш хит: «17 видов маникюра, который выглядит дорого и статусно».
Комментарии
Интересная подборка, только не поняла - почему в ней так много пальчиков в масле... Тоже новый тренд что ли
Удивлюсь что большинству первые работы понравились больше чем последние и понравились вообще. Удивительно.👌
Да осень-то считай прошла уже, местами снег вовсю лежит сугробами. Давайте уже новогодние подборки!
Большая часть понравилась, были конечно феерические по своему безумию варианты но а целом что то можно было себе приглядеть