20+ идей для осеннего маникюра, с которым ногти выглядят роскошно

Сейчас в моде глянцевый маникюр с ярким блеском. Он смотрится дорого. Более того, этот тренд придает ногтям вид «прямо из салона». Давайте посмотрим, что же предлагает нам индустрия красоты. А в конце мы покажем пару хитовых идей для зимнего маникюра.

Блеск и глянец

Балади 14 часов назад Очень нежно и красиво, но, скорее, зимний, а не осенний цвет. - - Ответить

Это нежный хромированный маникюр в духе ногтей «богатой девушки».

Серебряный — хит сезона.

А здесь пример «стеклянных ногтей». Это маникюр, созданный путем наложения слоев для достижения чрезвычайно яркого блеска и стеклянной глубины и прозрачности. Это придает ногтям «дорогой» вид, но популярность данного тренда также кроется в его универсальности.

Вася Грид 3 часа назад Ну сфоткал под правильным углом. А где же чудо? - - Ответить

Под цвет осенних сумерек.

Перламутровый стеклянный маникюр и вы — сама элегантность.

Если предыдущие варианты — не ваше, то обратимся к более-менее классическому дизайну. Модные цвета осени 2024 года — глубокий красный и коричневый. Вдохновением служит палитра осенних листьев и даже кофе. Также допустимы акценты с зеленым или синим.

Глинтвейн

Глубокие, темные и восхитительно соблазнительные ногти цвета глинтвейна — этот пурпурно-красный смотрится восхитительно.

Кофе со сливками

Ногти для кофеманов. Дизайн имитирует вид сливок, добавленных в кофе, который вы пьете прохладным осенним утром.

Вариация на тему с преобладанием бордового.

Еще один маникюр в «кофейных» цветах.

Цветы и листья

К слову, цветочный нейл-арт стал хитом в 2024 году. И хотя цветы — это не то, с чем ассоциируется осень, тренд не угасает.

Так можно разнообразить френч.

Хит 2024 года — шоколадный — отлично смотрится с нежным розовым.

Волны

Еще одна вариация на тему бирюзового, которые мастера маникюра сочетают с розовым.

Шапокляк 11 часов назад Пол статьи - Инстаграм одной девушки похоже ) - - Ответить

Золотой акцент так и притягивает взгляд.

Черепаховый маникюр

Анималистичный принт снова в моде. И вот несколько вариантов черепахового маникюра.

Можно отлично комбинировать его с бордовым.

Для тех, кто любит красный.

Осенний френч

Отдельно хочется показать несколько вариантов необычного френча, вдохновленного осенью.

Для уютного осеннего настроения.

Вот это сердечко точно будет в центре внимания.

Нина Ширшова 11 часов назад Не подходит для тёмного цвета кожи эххх - - Ответить

Много кропотливой работы, зато какая красота.

Максимализм

Lala 12 часов назад Мало того, что кринжатина, так ещё и неровная. - - Ответить

Максимализм — этот также очень популярный тренд этой осеньи. Конечно, он не всегда уместен, например, когда на работе строгий дресс-код. Но если все в порядке, то почему бы и нет?

В моде не только банты, но и фрукты.

Вася Грид 3 часа назад Цветовая гамма отличная. Убрать эти колхозные цветочки и будет то, что надо. - - Ответить

Комбо с черепаховым маникюром.

В этом случае страз много не бывает.

Бонус: зимний маникюр

У вас уже выпал снег? Только посмотрите, как нежно выглядят эти снежинки.

Ногти для тех, кто уже ощутил на себе новогоднее настроение.

Пишите в комментариях, какие ногти вам понравились. Тогда мы будем понимать, какие подборки готовить для вас.