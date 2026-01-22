16 риелторов, которым клиенты подкидывают сюжеты почище анекдотов
Профессия риелтора со стороны может показаться сплошной рутиной с документами и бесконечными телефонными звонками. На самом деле эти специалисты видят изнанку нашей жизни и ежедневно становятся свидетелями невероятных сценариев. Походы по квартирам часто превращаются в комедийные шоу, запутанные детективы или даже романтические мелодрамы со счастливым концом.
- Работаю риелтором. Попался въедливый клиент: трижды смотрел квартиру, проверял каждый кран и каждое окно. Наконец-то сделка. Ну, думаю, ключи отдам и забуду наконец. Он подписал договор, хитро улыбнулся и выдал: «Квартиру мечты я нашел, осталось найти жену мечты. Вы свободны сегодня вечером? Так рядом с вами спокойно и уютно, что уходить не хочется». Я от неожиданности дар речи потеряла, но на ужин согласилась. Через год мы сыграли свадьбу в той самой квартире, которую я ему и продала.
- Показываю паре квартиру. Милейшая хозяйка предупредила, что торопилась с уборкой. И правда: просто картинка из журнала! Жена клиента спрашивает: «А духовка большая?» Она уверенным движением открывает ее дверцу, чтобы оценить объем. И тут на пол из духовки с грохотом вываливается гора грязной посуды, детских игрушек, чьи-то носки и недоеденная пицца. Хозяйка просто запихала туда весь хаос, который не успела разобрать.
- Я риелтор. Продавал квартиру в хрущевке. В зале на стене висел большущий красный ковер. Покупатели, хихикая, спрашивают: «Ковер-то хозяин заберет? Или он дырку на обоях закрывает?» Решили проверить. Отодвинули тяжеленный ковер, а там, матушки мои, в бетонной стене пробита дыра размером с футбольный мяч, аккуратно заткнутая поролоном. Оказалось, бабушка, которая жила в этой квартире, дружила с соседкой из соседнего подъезда (их квартиры смежные), так они пробили этот «портал», чтобы передавать друг другу соль, спички и сплетничать, не выходя на лестничную площадку.
- Моя бабушка была успешным риелтором и работала с очень дорогой недвижимостью. Однажды она зашла в гараж у клиента и обнаружила там совершенно новый Феррари, полностью набитый пряжей, туалетной бумагой и кусками мыла. Кто-то припарковал его, купил все эти припасы и наполнил его до краев через люк на крыше. Когда она вернулась в следующий раз, машины уже не было. © neregekaj / Reddit
- Я риелтор. Как-то продавала старую замученную квартиру. Попросил знакомый. Заломил неадекватную цену, так что мучилась я с ней целый год. Постоянные звонки, показы, постоянные претензии по типу «за такую халупу столько деньжищ хотите». Хозяин не слушал советы, только нервы мне мотал. В итоге, с горем пополам договорились о задатке с одним парнем. Собственник зажмотил крохотную скидку и сорвал сделку. В общем, отказалась от работы с ним. Теперь для всех знакомых я ужасный человек, а он молодец. © Подслушано / Ideer
Если бы цена была действительно завышенной, то спроса бы не было. А раз люди приходили и сделка была почти заключена, значит, не всё так уж плохо. Просто владелец не спешит с продажей, имеет право.
- Готовили старую хрущевку к продаже. Хозяева хотели выкинуть все барахло, но на антресолях я заметила некий сверток. Внутри — красивая кукла ручной работы, которую, судя по записке, потеряли 40 лет назад. Полезла в соцсети и обнаружила, что владелица — известная местная художница, а кукла была памятью о маме. Дама куклу полжизни искала, а ее просто на первой квартире забыли при переезде. Женщина расплакалась от счастья, выкупила куклу за хорошие деньги, а мои клиенты на радостях приобрели у нее картину уже в новое жилье.
- После финального осмотра дома покупателями продавцы попросили своего родственника зайти в дом и снять три комплекта французских дверей, три светильника и огромное витражное окно. Как только мои клиенты-покупатели заехали в этот дом, то сразу связались со мной, я тут же позвонил риелтору продавца, которая была вне себя от злости. Она позвонила продавцам и сказала, что на них подадут в суд, если они не вернут все то, что вывезли. В тот же день они все сделали. © Kris Anderson / Quora
- Работала риелтором. В офис позвонил мужчина, попросил о встрече — хотел показать его дом для продажи. На следующий день ранним утром стою на обочине в назначенном месте. Машина на аварийке, я облокотилась на машину, жду. Останавливается авто:
— Меня ждешь?
— Да.
— Поехали?
— Поехали, показывай дорогу, я за тобой.
Уезжает, а я за ним. Он явно тормозит, постоянно смотрит в зеркало, я ему рукой машу, мол, езжай уже. И тут раздается звонок от клиента: «А вы где? Я уже подъехал». © Подслушано / Ideer
Ну, хотя бы имя и фамилию спросила. Может мужик подумал что прости_тутку снял.
- Работаю в агентстве недвижимости. Всегда думала, что буду сидеть за компом и иногда консультировать клиентов по телефону и все. Не тут-то было! К концу дня голова у меня реально кипит, то ли от работы, то ли от приходящих клиентов, то ли от всего и сразу. Недавно одна женщина ко мне с кошкой приперлась, животное было без переноски, просто на руках. Уехала смотреть понравившуюся квартиру, а кошку оставила, видите ли, она у нее дорогу плохо переносит. Иногда мне кажется, что у нас не агентство недвижимости, а агентство для передержки животных.
Недавно заходит наш менеджер, а я занимаюсь бумагами, ведь скоро сдавать месячный отчет. Он стоит на пороге и немного закашлял, чтобы я отреагировала. Я, не поднимая головы: «Андрей, чего там?» Он удивленным голосом: «Ну как это чего? Мы вот пришли, а ты на нас даже не смотришь!» Я не менее удивленным голосом: «Кто мы?! А он такой: «Я и слон!» Тут я уже не смогла не поднять головы. Думала, теперь еще и слон будет на передержке. А это, оказывается, клиент наш. Он квартиру покупает в области, приехал оформлять договор, а фамилия у него Слон. © Рабочие истории / VK
- Работаю риелтором. По работе смотрю много предложений о продаже недвижимости с фото в интернете в течение дня. В одном объявлении на фото в прихожей увидела куртку парня моей подруги. Такая куртка в нашем городе только у него, это точно. Он не проживает в этой квартире, которую продают. А хозяйка там молодая девушка. Попался, голубчик! © Палата ** / VK
- Мы с покупателями прибыли вовремя на согласованный в полдень показ. Прогулявшись по дому добрых 15 минут, добрались до одной из спален. Осмотрелись, даже поговорили друг с другом. Потом увидели, как неубранная кровать начала двигаться. Там проснулся 15-летний мальчишка. Перепугал нас, да и сам перетрусил. Он позвонил маме, она устроила ему разнос, так как говорила, что будет показ. © rdd22 / Reddit
Да, уж. Шерлок Холмс отдыхает. По фото квартиры с курткой парня подруги вычислила изменщика. Хотя он может выкрутиться и сказать что приходил квартиру смотреть для покупки.
- Работаю в агентстве недвижимости. Очень часто приходят бабушки, которым просто хочется поговорить под предлогом продажи квартиры. Одна из них отличилась: полчаса уговаривала меня выставить на продажу ее козла. Мол, такой уж он красивый, сильный, породистый, сама бы за него замуж пошла, только он коз предпочитает. Еле ее спровадила, а сама сижу и думаю: это она меня за козла, что ли, сватала? © Подслушано / Ideer
- Пришли смотреть квартиру-студию, где жила девушка-дизайнер одежды. Она предупредила, что дома творческий беспорядок. Заходим в ванную (совмещенный санузел). Клиент отдергивает шторку душа, чтобы проверить напор воды, и с диким криком отскакивает назад, сбивая меня с ног. Я смотрю туда — в ванной стоит человек в одежде! Оказалось, хозяйке было некуда поставить манекен, и она спрятала его в ванну, заботливо прикрыв шторкой. Еще и шапку на него напялила. Клиент потом полчаса смеялся, квартиру все же купил.
- Работаю риелтором. Несколько лет назад продавал дом. Претендентами на него была одна известная актерская пара. Жене очень понравился дом, она хотела все осмотреть. Однако муж отказался зайти внутрь, так как в доме был черный кот. Он сказал супруге что-то про плохую ауру. В общем, пока жена осматривала дом, он стоял на подъездной дорожке и хмурился. В итоге они его так и не купили. © WilliamMcCarty / Reddit
- Приехал показывать дом клиентам. Заходим в спальню, и из шкафа раздается голос: «Помогите! Выпустите! Здесь темно!» Клиенты бледнеют, дети прячутся за маму, я хватаюсь за сердце. Медленно, трясущимися руками открываю шкаф, а там сидит огромный говорящий попугай жако. Хозяева забыли предупредить, что птица обожает играть в прятки и знает всего две фразы, зато какие!
- Работаю риелтором. Мой коллега договорился о встрече с продавцом квартиры. Но попросил меня сходить посмотреть, так как у него не получалось. Стучусь. Дверь открывает принарядившаяся девушка. А увидев меня, тут же с порога ласково поинтересовалась, где тот молодой человек, с которым она вела беседу. А потом и вовсе призналась, что квартиру не продает. © Палата № 6 / VK
Даже в таких серьезных делах, как покупка недвижимости, всегда находится место для юмора и неожиданных поворотов судьбы. Иногда именно нелепые случайности или странные находки делают процесс поиска дома незабываемым приключением.
