Без осуждения, искренне интересно: что происходит в детстве и юности у людей, которые так выглядят в 20? Это же, наверное, нездоровая психологическая атмосфера в семье или вредные пищевые привычки? Или наследственность и подростковые гормоны?
17 фото, на которых разница настолько велика, что слова не нужны
Фотоподборки
2 часа назад
Есть фотографии, которые работают как кнопка «до/после» в жизни — нажимаешь, и перед тобой раскрывается целая история перемен. Они не кричат о разнице, но заставляют ее почувствовать. Именно в этом тихом контрасте и рождается настоящая сила кадра.
«Из 21 в 33. Кто сказал, что расцвет только в двадцать?»
- Вау, какая перемена! Сейчас выглядишь даже моложе! © Unknown author / Reddit
«В школе каникулы, и мой сын решил кардинально сменить имидж на лето»
- Хотела бы я быть такой же крутой, как он! © plantgirll / Reddit
«Из 13 в 42, стала чувствовать себя прекрасно»
Специально перешла в оригинал, чтобы прочитать, что девушка похожа на Эмму Уотсон 🙃
«Это мой брат и его жена. В детстве они играли вместе, в старших классах начали встречаться, а сегодня у них 22-я годовщина свадьбы»
Она прошла путь от бездомного котенка до домашней любимицы
«„Оскар“ за лучшую мужскую роль достается моему базилику (вот он до полива и через 2 часа)»
«Я занимаюсь спасением животных и обожаю видеть, как они преображаются»
«До и после того, как я разрисовала этот дом из контейнеров»
«Между фотками 15 месяцев разницы»
- Зуб даю, ты так преобразилась после расставания с мужиком! © Scalert10 / Reddit
«Моя прабабушка и я в моем детстве и сейчас»
«Я постриглась впервые за 3 года. Разница просто сумасшедшая! Мой коллега сказал, что даже не узнал меня, когда впервые увидел с новой прической!»
«Я собираю мусор по своей инициативе. Вот одно из мест, где я наводил порядок, до и после»
«Вот как я изменился с 12 до 28 лет»
«Многодетная мать после родов и спустя время, когда котята уже разъехались по своим новым домам»
«Купил гараж, выбросил оттуда самосвал мусора и сделал небольшой ремонт»
«Я с разницей в 35 лет»
- О боже, почему твои глаза так изменились?! © irsemusa / Reddit
Фото на превью Nienna92 / Reddit
